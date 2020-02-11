 Азарова и Ставицкого исключат из санкционного списка ЕС, - Йозвяк

На этом якобы сошлись в руководстве ЕС, пишет в Twitter брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ

А вот Александр Янукович, сын Виктора Януковича, по данным журналиста, останется под санкциями еще как минимум полгода.

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Еще девятеро других бывших чиновников Украины, включая беглого Виктора Януковича, будут под санкциями еще по меньшей мере год, пишет Йозвяк.

Ранее Йозвяк сообщал, что ЕС может вскоре снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича.