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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азаров (8160) санкции (7581) Янукович (30574) Ставицкий (190) Янукович Александр (304) Йозвяк (27)

 Азарова и Ставицкого исключат из санкционного списка ЕС, - Йозвяк

Евросоюз отменит санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

На этом якобы сошлись в руководстве ЕС, пишет в Twitter брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ

А вот Александр Янукович, сын Виктора Януковича, по данным журналиста, останется под санкциями еще как минимум полгода.

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Еще девятеро других бывших чиновников Украины, включая беглого Виктора Януковича, будут под санкциями еще по меньшей мере год, пишет Йозвяк.

Азарова и Ставицкого исключат из санкционного списка ЕС, - Йозвяк 01

Ранее Йозвяк сообщал, что ЕС может вскоре снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3174975
 
 
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Чергова перемога зелених шмарклів!
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Вау.
Гадаю, ще півроку-рік та "Бімба" стане "новим" прем'єром у Зе-шмарклі?

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Давно пора. николай янович поможет вытащить Украину из зе-кризы
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Ставицького як такого вже взагалі не існує на світі, його Ізраїль давно перейменував в такого собі Сруля Івановича...
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Спасибо Пете, Луценко и Грицаку за полное, быстрое и уверенное расследование преступлений этих двоих.
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Хотелось бы знать хотя бы официальную причину, а то это "якобы сошлись" звучит довольно расплывчато.
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Перемога!!! Чекаємо Міколу Бімбовіча на заміну срамокатчику!
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Дякуючи потроховим кумів"ям котрі за п"ять років розпродали всі докази злочинів ригів,не було притягнуто жодного і европа за відсутності доказів знімає санкції.
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