 Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности, если механизмом для закрепления "формулы Штайнмайера" будет законопроект.

"Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно. Но есть другие механизмы... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет", - сказал Разумков.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ подписали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Речь идет о версии формулы, которую согласовали "нормандская четверка" и Трехсторонняя контактная группа.

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