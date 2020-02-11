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 Политика Украины
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 Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков

Верховная Рада найдет механизм для закрепления "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве до следующего саммита "нормандской четверки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности, если механизмом для закрепления "формулы Штайнмайера" будет законопроект.

"Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно. Но есть другие механизмы... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет", - сказал Разумков.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ подписали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Речь идет о версии формулы, которую согласовали "нормандская четверка" и Трехсторонняя контактная группа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174973
 
 
 Топ комментарии
 
Форммула штангенциркуля? За это диды воивале, шоб формулу какого-то фошизда закрепили в основном законе государства? Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков - Цензор.НЕТ 4038
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Может не надо г закреплять, тогда и обязательств меньше будет.
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А убежать успеете ? Ростов ведь неблизко 🤔🤔🤔
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и шо. прибьют гвоздями к потолку или прикрепят шурупами ктрибуне?
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Лидеры Германии и Франции требуют... Это и есть европейское будущее Украины или уже настоящее.
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це вже глубокое прошлое, а будущее раскрашено в прекрасные изумркдные колоры
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После выхода Великобритании в ЕС остались Германия, Франция и Италия из крупных стран. Остальные мелкие ничего не решают.
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Форммула штангенциркуля? За это диды воивале, шоб формулу какого-то фошизда закрепили в основном законе государства? Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков - Цензор.НЕТ 4038
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и отпраздновать день победы на батутах... они, кацапы, иопнутые... украинские подкацапники тоже...
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так зе поедет на 9е мая на празднование мракобесия спасителей человечества
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Зассыт.... зассыт...не поехать... это ж в его природе: "Ой, ви знаити, я би никогди и ни за Чччто, но вот ети там, они... а я ш президент миха...мине главный католический реббе так назвал и даже дополнительно обрезал (произносить как "обХезал")...
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Ну що, плісняві фани, кого вони зробили разом?
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Формула штанмайера- это капкан порошенка.
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Ьа они повсюду, капканы эти... Порох сделал всё, шоб Украине насолить... нет, шобы сдать и развивать липецццк, так он капканы понарасставлял, шоб помучать...
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Может не надо г закреплять, тогда и обязательств меньше будет.
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А убежать успеете ? Ростов ведь неблизко 🤔🤔🤔
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Їм за Золоте ще відповісти треба. А вони вже нових пригод на жопу шукають.
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Забужко верить нельзя. Ибо она голосовала за Януковича
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Мадам, попрошу Вас боле свой профисисосальный сленг к моей персоне не употреблять. Меня ваши "табу" вряд ли заинтересуют.
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а есть принципиальная разница между янеком и йулей????
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Там интересные тёрки намечаются между Норвегией и козломордией... винторогие вдруг стали посягать на шельф Шпицбергена (какое красивое русссскае слово), заявляя, что архипелаг не является исконно норвежскими территориями, а отошел к Норвей по договору 20го года прошлого века... о как... кто там Кённегсбергом младел до рефляндии??? Шо молчите??? И самураям пора прокричать "банзай", мол, козлорылые, пришел ваш "тойота оригами субару доооо" ... свисдетс т.е. по-японски...
Меня поражает мордвинская беспардонность и ойропейская бесхребетность...
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а текст торжественной капитуляции уже подготовили???
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"Нормандская" встреча анонсирована на апрель.. Почему именно на апрель, а не март или июль.. Путин себе к 9 мая готовит подарок, ну и Украине и ее нынешней власти заготована в этом спектакле "победоносия" своя роль "второго плана", вот и будут стараться по сценарию. ( Для начала есть предложение перенести эту "встречу" на июнь... ну хотя бы будет не так наглядно..)
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секта СЛУГИ НАРОДА в поте лица уже вошла в новый Ханаан-Украину. Так что разбегайтесь православные
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Про что ещё нам расскажут капитулянты, навязывая необходимость очередного формата?
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Крыса сепарская, будет тебе ета формула Штанмаера на лбу гвоздями прибита когда ты на майдане висеть на столбе будешь
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