 "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он.
Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.
"Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", - пояснил он.
Глава государства привел пример, что в нынешнем Кабинете министров был единственный министр, которую он знал с университетских времён – экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя был назвать "его человеком".
"После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - добавил он.
Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".
"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины.
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
....
э
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.ю.ю
Але головне побачимо по справі Привата. Якщо Приват зіллють, значить нічого не змінилось.
и пускай хоть вся контрразведка обосрется...
главное что шуту этот чел нравица...
Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".
Источник: https://censor.net.ua/n3174971
кошка сдохла, хвост облез,
кто находит - тот и ест
"Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному виші, тому ми знали одне одного", - додав він.
Зебубочка. таке ставлення називається КУМОВСТВОМ.
Тобто коли паганому Петі доводилось домовлятися і з депутатами ВРУ, і з КМУ, постійно знаходитись в конфлікті з ними, домовляися то він ще й встигав і барижити, і мародьорити, і зовнішню політику тягнуть, і території відвойовувать... А нелоху з повною владою цього не вдається, бо за 9 місяців так втомився від "постійного конфлікту", що і щомісячні відпустки не допомагають! От же ж курва!