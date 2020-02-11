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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) Кабмин (11594) Бабак Алена (23) Офис Президента (241)

 "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

"Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", - пояснил он.

Глава государства привел пример, что в нынешнем Кабинете министров был единственный министр, которую он знал с университетских времён – экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя был назвать "его человеком".

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"После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - добавил он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174971
 
 
 Топ комментарии
 
Краще сам би десь загубився.
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До лав партії просочилась Бухарінсько-Троцкістська сволота.
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не трож святое олигархов
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Не факт.Зто высказывание говорит о том,что богдана таки уволят.Возможно и устроят хорошо.Но это еще и война с коломойским.И голосов меньше станет у слуги.Короче,будет интересно,как тонет зеля.
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... война с Коломойским кого? ЗЕ не человек Бени, ЗЕ скорее человек Авакова, иначе не было Бени смысла ставить противоречивого Богдана, если ЗЕ уже его человек. А такие люди все решают без войны, т.к. слишком ставки высоки и будут большие потери в войне.
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- Это был обыкновенный землемер - жена, одна комната, сто двадцать рублей жалованья.
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
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Внимательно прочти пост и не задавай глупых вопросов.
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До лав партії просочилась Бухарінсько-Троцкістська сволота.
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Так. И не надо под видом "миротворца" скрывать сущность размазни
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Это результат тупости,глупости,бездарности,отсутствия команды.Что натворили мы,выбрав такого президента.Мы просто идиоты.
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В принципе все правильно сказал, только с маленьким уточнением - вашего президента у вас выбрать не получилось. Набрал всего 24% во втором туре.
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Мой президент не попал во второй тур,а еще у моего президента украл голоса янык.А так все было бы по-другому:и не было бы ни пороха,ни зели.
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а если б и ***** не било то и таких тупих акков как иван иванов, сидоро сидоров, ***** *****ов, висил васильев тож не било и сидел би в своей Сизрани невод в болото бросал
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Да ты тупой.Имя сидор происходит от греческого.Кацапы его спиз-ли ,как всегда и как все.Так что отвали,ученый.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

....

э
.
.ю.ю
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Не ЕС, а ПЕС,собачата из партии Порошенко не скроются за важной "абревиатурой"
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Понабирав різної тварі по парі в криворізьких підворотнях, аби було більше.
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Винуватий, звичайно, Порошенко. Це він, десятиліття назад, підсунув Зєлєнскому у друзі конфліктних людей. Знав, падлюка, що вони Зєлєнскому таки піднесуть свиню!
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Точно, як та нев1стка, на яку завжди гр1шить свекруха.
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Это политика, и она одинаковая во всём демократическом мире. Какое бы правительство не взяли.
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Так *остроумно* - по-детски - пассивный образ жизни деградирует мозг.
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Все правильно
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Зеленский самый лучший президент Украины.
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От ТП! правільно: нобєльская прємія!
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Представляю, так и скажет: "Потеряйся, черт !" "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 2368
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Зелений загуби сабакова.чи слабо, беня не дозволяє?
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Ну якщо піде Богдан, то це показник конфлікту Зе з Бєнєю.
Але головне побачимо по справі Привата. Якщо Приват зіллють, значить нічого не змінилось.
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- Кофе-леди богдан уже фсьо. Кто следующий? Щеф-клининг или ресепшин-гьорл? (с) "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 5857
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Да, от нее Зе сильней всего и обсирается!
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высказывание упрямого и тупого Оманского осла...
и пускай хоть вся контрразведка обосрется...
главное что шуту этот чел нравица... "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 1013

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".
Источник: https://censor.net.ua/n3174971
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"Ми єго тєряєм",ілі "надо просто пєрєстать жевать"
"Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 8663
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Тобто Зе гарний. але заважають бояре, які є сволотою. Тому постійно приходиться шукати серед них цапа-відбувайла чи ворогів народу.
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ехали цыгане, кошку потеряли,
кошка сдохла, хвост облез,
кто находит - тот и ест
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рєжим Зє!льоной плєсєні - гурт "однокласнікі", а заявляли, шо коМанда маладих профєсіАналів, новийє ліца (узнавайємих пойєдатєлєй опрєсноков)
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шо, всё так серьезно? "доктор, мы его теряем".
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Глава держави навів приклад, що в нинішньому Кабінеті міністрів був єдиний міністр, яку він знав з університетських часів - ексміністр розвитку громад і територій Альона Бабак, і то її, за словами Зеленського, не можна було назвати "його людиною".
"Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному виші, тому ми знали одне одного", - додав він.
Зебубочка. таке ставлення називається КУМОВСТВОМ.
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"Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все" Источник: https://censor.net.ua/n3174971

Тобто коли паганому Петі доводилось домовлятися і з депутатами ВРУ, і з КМУ, постійно знаходитись в конфлікті з ними, домовляися то він ще й встигав і барижити, і мародьорити, і зовнішню політику тягнуть, і території відвойовувать... А нелоху з повною владою цього не вдається, бо за 9 місяців так втомився від "постійного конфлікту", що і щомісячні відпустки не допомагають! От же ж курва!
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