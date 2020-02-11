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 Политика Украины
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Все про:Ватикан (109) Франциск (45) Ермак Андрей (87)

 Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак

Папа Римский Франциск и госсекретарь Ватикана очень хорошо проинформированы о ситуации в Украине и детально знают об обстановке на Донбассе.

Об этом заявил помощник Президента Андрей Ермак в интервью телеканалу "Украина24", передает Цензор.НЕТ.

"Было приятно слышать, что и понтифик, и госсекретарь Ватикана очень детально информированы обо всем, что происходит в Украине сегодня, очень хорошо владеют информацией, особенно о деталях ситуации на Донбассе", - сказал Ермак.

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По его словами, представители нунции Святого Престола часто ездят на восток Украины, также есть несколько программ Ватикана по помощи населению как на временно оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории.

Ермак сообщил, что во время встречи с понтификом Президент Владимир Зеленский обсуждал ситуацию на Донбассе и судьбу нацгвардейца Виталия Маркива. "Я думаю, что это была очень важная встреча, очень важная для Украины встреча и думаю, что внимание Ватикана и ту миссию гуманитарную, которую может Святой Престол сыграть, он сыграет, в том числе, и в урегулировании конфликта на Донбассе", - подчеркнул помощник Президента.

Ермак добавил, что приглашение посетить Святой Престол Зеленскому пришло со стороны Ватикана.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленський 8 февраля был с визитом в Ватикане, где прошла встреча з Папой Римским Франциском.

Источник: https://censor.net.ua/n3174969
 
 
 Топ комментарии
 
а так и это тоже только благодаря Вовочке ? Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 6571 ну что сказать . благодарочка . как же мы без него жили Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 5884
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Папа знає за Україну більше за Єрмака!
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Я впевнений, що Папу інформували римо-католицькі священики, а не зевлада.
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а так и это тоже только благодаря Вовочке ? Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 6571 ну что сказать . благодарочка . как же мы без него жили Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 5884
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Ватикан возит гуманитарные конвои сепарам?
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Я впевнений, що Папу інформували римо-католицькі священики, а не зевлада.
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не тільки вони- значна частина капеланів у нас з Греко- Католицкої церкви Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8402
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Ми зробили це ЗЕлене лайно разом. Їж ТЕ....
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а до чого тут зелена шмаркля котра не е вірним католиком чи греко католиком а е вихрестом що у церкві московського обряду хрест прйняв Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8972
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Его перед каждым визитом подготавливает секретарь. Плюс Папа не дурак. Поэтому знает больше приезжих ишаков об ишаках, и умеет их удивить
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имея некоторое представление о том шо такое этот Ермак а могу себе представить как эти зелюки проинформировали Папу Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3936
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от московского попа не какого Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 27 они дикие и поехавшие Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 27
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а московские - они вообще не попы, а сатанисты...
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пока святая инквизиция это не доказала Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 175
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ЗЕобоссыш даже в Ватикане, в самом охраняемом месте в мире, надевает бронежилет!) Ох и ССЫКЛО!

Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4716
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теперь точно можно сказать, шо гастроли в ватикане прошли с большим успехо. аншлагами, криками браво и выходами на бис Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1675
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Чим Ватикан нам може допомогти окрім молитви?
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