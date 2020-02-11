 Государство не финансирует поездки украинских спортсменов в РФ, - Бородянский

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Государство сегодня не финансирует и не планирует финансировать соревнования в Российской Федерации, но наши спортсмены вынуждены ездить на рейтинговые соревнования для того, чтобы не проигрывать на старте ... Если наши спортсмены туда не ездят, то они теряют очки", - сказал Бородянский.

Он добавил, что это сложный вопрос, и его надо решать на международном уровне.

"Есть страна-агрессор, напавшая на Украину, в этой стране-агрессоре проводятся международные соревнования. Начинаем консультации с международными организациями, как этот вопрос должен быть урегулирован", - добавил Бородянский.

Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.

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