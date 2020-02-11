 Государство не финансирует поездки украинских спортсменов в РФ, - Бородянский

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Государство сегодня не финансирует и не планирует финансировать соревнования в Российской Федерации, но наши спортсмены вынуждены ездить на рейтинговые соревнования для того, чтобы не проигрывать на старте ... Если наши спортсмены туда не ездят, то они теряют очки", - сказал Бородянский.
Он добавил, что это сложный вопрос, и его надо решать на международном уровне.
"Есть страна-агрессор, напавшая на Украину, в этой стране-агрессоре проводятся международные соревнования. Начинаем консультации с международными организациями, как этот вопрос должен быть урегулирован", - добавил Бородянский.
Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.
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https://ru.krymr.com/a/dostijeniya-i-posledstviya-yaltinskoy-konferencii-75-let-spustia/30427269.html
Издание пишет, что на фоне ситуации в Сирии и Украине в последнее время отношения между США и Россией ухудшились. В частности, Вашингтон вводится санкции против подрядчиков "Северного потока-2", пытается мешать России в сфере торговли оружием. В то же время Die Welt подчеркивает, что за этой "видимой конкуренцией скрываются менее заметные тенденции".
Например, в октябре 2019 года Россия стала второй по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, обойдя при этом Мексику. Die Welt утверждает, что связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.
Российский экспорт в США укрепился после того, как Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы и Ирана, в результате чего поставки из Венесуэлы прекратились полностью. Кроме того, после введения санкций против Ирана за российской нефтью обратилась и Турция.
По данным Die Welt, за 11 месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт нефти в США на 450%, выручка составила 3,41 млрд долларов.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" за работу в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке.https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-vopreki-sanktsiyam-narastila-eksport-1581408253.html
Государство не будет, государство не делает. Сказал бы мы ничего не знаем и ничего не умеем, и отстали бы от тебя. Спал бы и жрал, и никто бы тебя из запоя не звал.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10868306-u-zhitelnicy-rossii-prosto-na-stole-vzorvalas-kolbasa-foto.html
Не смотря даже на то, что запрещают параолимпийцам рашистким участвовать в соревнованиях, а это повод для супер визгов о дискриминации.
И не нужно здесь строить из себя лояльных. Не нужно задавать вопросы и разводить дискуссии. Нужны просто волевые решения, которые все станут уважить, а как следвие уважать и Украину .
Чтоб меня это не радовало, выведете сначала свои танки из Донбасса и освободите Крым