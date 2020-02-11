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Все про:вирус (300) Минздрав (2173) Зоряна Скалецкая (67)

 На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала количество мест в инфекционных больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких на случай вспышки коронавируса 2019-nCoV в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом она сообщила на брифинге в Кабинете министров во вторник.

"На сегодня в инфекционных больницах есть больше 5500 кроватей, где мы можем обеспечить нахождение и лечение наших пациентов в случае обнаружения у них инфекционных заболеваний", - сообщила министр

Скалецкая отметила, что у большинства пациентов болезнь протекает достаточно просто - лихорадка, насморк, кашель. Но примерно у четверти заболевших может развиться усложнение дыхания, острая пневмония.

"Для таких лиц в некоторых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию легких. На сегодня в украинских больницах [таких аппаратов] есть почти полтысячи - 450-480. Плюс есть еще дополнительные маски для вентиляции легких. То есть в случае большого количества лиц, у которых будут развиваться осложнения, у нас есть готовность", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверяем пять человек на наличие коронавируса, - министр здравоохранения Скалецкая

В ближайшее время ожидается эвакуация около 50 граждан Украины из провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3174966
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и реальные люди отозвались, не паникёры! Я их приветствую, искренне желаю здоровья и успехов:
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
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Потому что вирус в микроскопе по виду напоминает корону. Отсюда и название. Хотя есть и еще один момент, связанный с королевской особой.
На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8985
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Надеюсь, что это так. Свинячий и птичий гриппы мы таки пережили, коронавирус гораздо меньше опасен для вселенной, чем придурок вова путен.
От этой заразы в короне пргибли тысячи украинцев уже , и никто это чмо не изолирует
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Вот и реальные люди отозвались, не паникёры! Я их приветствую, искренне желаю здоровья и успехов:
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
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А смешного мало. Олигархи настолько Украину выдоили, что нас уже надо сравнивать с Зимбабве.
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"Количество жертв нового коронавируса в Китае превысило 1000 человек, инфицированы 42,6 тыс. в тяжелой фазе 7500.(это которые нуждаются в ИВЛ)
Почему в Украине не может быть такого количества жертв? по сравнению с китайскими противоэпидемиологическими мерами в Украине не будет сделано ничего.совсем. гуглите наличие масок в аптеках и цены,будете неприятно удивлены.

"На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ" И все они свободные,больных другими болячками в этих больницах нет?
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Зеленой дуре нужно было что-то сказать, а ничего разумного она сказать не в состоянии.

На самом же деле страну специально ведут к эпидемии. Сначала прячут факты. Потом начинают рассказывать, что вирус - фигня. Потом - что у них все под контролем. А потом будет поздно, Украину ждет новый голодомор. Под радость и улюлюканье кацапов. Что в целом, увы, справедливо. Забыли про голдодомор, выбрали клоуна главнокомандующим? Отдали клоуну власть, которой никто еще не обладал? Значит урок придется повторить.
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Лежал, на прошлой неделе в больнице, мест нет люди в коридоре, ни одного, даже врача не видел в масках. Какие аппараты, у них даже градусника нет и шпирц сказали купить.
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нам пздц! чет вспомнилось всеобщее ржание с Тимохи с "Тамифлю". та хоть перебдела,а этим пох.
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Годами видел участкового врача приходящего к отцу без маски. А теперь уже и врача не вызовешь. В Китае 40% заражений случились в больницах. Так что с нашей медициной приближается полная труба.
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Вот ни разу не паникеры, абсолютная трезвость ума и спокойствие))) - "Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге" ...
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Правильно. Не знает! А в эпицентре болячки- чувствует себя нормально, не паникует!
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Кстати когда жалкие 5.5 тысяч больничных мест на всю Украину упоминается в этом контексте, то ясно что министр -- дура.
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чего там, для депутатов и их корешей места с ИВЛ есь,
правда блогер лох, но и ему место под забором отведут депутаты с барского плеча .'
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А должны ьбыть не ИВЛ, а места в ИВС
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В Феофании все ОК. Мест 550, финансирование в два раза больше чем Института Рака, газонокосилку за 30 000 баксов ещё при Янике купили...
Короче; "На деревне всё Akey!" На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9310
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Зеленая власть сонательно пошла на риск заражения в Украине, впустив без карантина 158 украинцев, эвакуированных из Китая и отпустили по домам. Ждем начала эпидемии с множеством смертей в Украине....
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Жди, несчастный. Себя уже записал, в поминальный список? Нет???!!! Как же так? Поторопись. На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 995
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Нет, в этот список я тебя записал, свнсбч бот под прокси. Мокши выгребут свое от подарка из Китая.
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Запиши ещё раз, сраная ты тварь-провокатор. Плевал я, на твои закидоны, сеятель паники ты сраный.
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Не факт что это зеленая власть впустила людей без карантина. Вполне возможно что это сделали ее враги, которые все еще на местах. Вспышка болезни и не было зеленой власти. Что здесь непонятного?
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Ты за свою рашку переживай чудило на букву М .
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Все правильно, власть специально ведет страну к эпидемии.
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Как раз на дипутатский корпус хватит, а потом - в крематорий.
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Интересно, почему коронАвирус, а не О.
А вообще- не дай Бог
У нас и так людей мало осталось
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Не даст Бог. Вот увидите. Щас фармацевты нажрутся, до предела... и всё уляжется.
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Надеюсь, что это так. Свинячий и птичий гриппы мы таки пережили, коронавирус гораздо меньше опасен для вселенной, чем придурок вова путен.
От этой заразы в короне пргибли тысячи украинцев уже , и никто это чмо не изолирует
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Якби ж то було так.Але,на жаль,той вірус є,це не фантазії жадібних фармацевтів.І наслідки можуть бути різні,теж на жаль.Ніхто в світі не знає зараз і не може прогнозувати,буде пандемія чи ні.Тому так важливий карантин.Це поки єдиний дієвий метод ,щоб якомога на довше затримати розповсюдження вірусу.Виграти час для вивчення вірусу і створення вакцини.
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Так я ж не протестую. Вирус- есть. Однако, разгон паники в СМИ- тоже есть. Вот реально, вспоминая Шанхай, на пике птичьего гриппа, видя, что в масках, по улицам, бродят где-то 25%/на 70% людей(25%- в масках), я тоже решил, что не нужна мне маска и шлялся с открытым забралом. А картинки всякие наблюдал, кстати. В аэропорту Шанхая, дружный экипаж филиппинцев, например- снимал с себя комбинезоны и выбрасывал, перед вылетом...
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Паніку породжує страх перед невідомим.Тому важливо інформувати людей,важливі чіткі,спокійні дії керівництва держави.Не треба панікувати,цим нічого не зміниш,але й пофігістично ставитись теж не варто.
В Україні як такої аж паніки нема.В Києві майже не зустрінеш людину в масці,в аптеках теж спокійно.Але,коли розумієш,яка катастрофа може грянути,якщо та зараза до нас потрапить(не дай Бог),і бачиш,що МОЗ ,як сонна муха позаду всієї планети,тоді й виникає злість(не паніка).У нас не той рівень медицини,щоб так пофігістично відноситись до потенційної небезпеки.
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та ладно, несколько лет назад всех пугали свиным гриппом, такая же истерика была, теперь свиной грипп H1N1 - основной штамм вируса гриппа в Европе и никто не паникует, всем накласть. Так же и с коронавирусом.
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Проти свинячого грипу вже є вакцина,тому не можна порівнювати його з "уханьським" .
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патаму шо визуально носят "корону" вокруг тела, а она пишется с буквой А...
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Я не о том, обычно слова складываются через о в таком случае , например , водолечебница
Мы ж не пишем водалечебница
А тут как-то странно
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Потому что вирус в микроскопе по виду напоминает корону. Отсюда и название. Хотя есть и еще один момент, связанный с королевской особой.
На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8985
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Это ппц как радует. Надежностьи спокойствие обеспечено, навсегда 😬😬😬
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и тогда деньги точно замучаются искать пациентов
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Не беспокойся. О деньгах позаботятся. Зеленая слизь только то и умеет, что красть.
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учитывая, что в случае температуры/болезни надо ехать в очередь в поликлинику,
то стоять на 5000 мест надо будет по году, короче , приплыли ...
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Зеленым нужна эпидемия. Они выполняют заказ, ведут страну к катастрофе.
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Я это вижу как многовекторную растерянность....ну иначе ну никак....

До сих пор считалось, что основной путь передачи коронавируса 2019-nCoV между зараженными - воздушно-капельный, и поэтому поиски новой возможной симптоматики велись, в основном, в данном разрезе.
Однако, согласно свежей публикации китайских ученых на ресурсе Journal of the American Medical Association, подтверждение возможности передачи болезни через человеческий стул открыло ученым связи между данным фактом и состоянием некоторых из госпитализированных людей. Для подтверждения догадок ученых были взяты данные по больным из больницы Уханя, согласно которым незадолго до перехода болезни на стадию затрудненного дыхания и лихорадки, примерно 10 процентов больных (14 человек из 138 проверенных) жаловались на тошноту и диарею.!!!!
Последующий клинический анализ подтвердил информацию о том, что симптоматику нового коронавируса стоит расширить, добавив туда тошноту, диарею и прочие расстройства пищеварительной системы на ранних этапах развития болезни. (Это сигнал для вируса, его включение, но диарея вызывается искусственно снаружи. Вы должны это понимать - читайте манускрипт Войнича)
Напомним, что способность вируса выживать в каловых массах человека была обнаружена чуть более недели назад.
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