 На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом она сообщила на брифинге в Кабинете министров во вторник.
"На сегодня в инфекционных больницах есть больше 5500 кроватей, где мы можем обеспечить нахождение и лечение наших пациентов в случае обнаружения у них инфекционных заболеваний", - сообщила министр
Скалецкая отметила, что у большинства пациентов болезнь протекает достаточно просто - лихорадка, насморк, кашель. Но примерно у четверти заболевших может развиться усложнение дыхания, острая пневмония.
"Для таких лиц в некоторых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию легких. На сегодня в украинских больницах [таких аппаратов] есть почти полтысячи - 450-480. Плюс есть еще дополнительные маски для вентиляции легких. То есть в случае большого количества лиц, у которых будут развиваться осложнения, у нас есть готовность", - сказала она.
В ближайшее время ожидается эвакуация около 50 граждан Украины из провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.
Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
Почему в Украине не может быть такого количества жертв? по сравнению с китайскими противоэпидемиологическими мерами в Украине не будет сделано ничего.совсем. гуглите наличие масок в аптеках и цены,будете неприятно удивлены.
"На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ" И все они свободные,больных другими болячками в этих больницах нет?
На самом же деле страну специально ведут к эпидемии. Сначала прячут факты. Потом начинают рассказывать, что вирус - фигня. Потом - что у них все под контролем. А потом будет поздно, Украину ждет новый голодомор. Под радость и улюлюканье кацапов. Что в целом, увы, справедливо. Забыли про голдодомор, выбрали клоуна главнокомандующим? Отдали клоуну власть, которой никто еще не обладал? Значит урок придется повторить.
правда блогер лох, но и ему место под забором отведут депутаты с барского плеча .'
Короче; "На деревне всё Akey!"
А вообще- не дай Бог
У нас и так людей мало осталось
От этой заразы в короне пргибли тысячи украинцев уже , и никто это чмо не изолирует
В Україні як такої аж паніки нема.В Києві майже не зустрінеш людину в масці,в аптеках теж спокійно.Але,коли розумієш,яка катастрофа може грянути,якщо та зараза до нас потрапить(не дай Бог),і бачиш,що МОЗ ,як сонна муха позаду всієї планети,тоді й виникає злість(не паніка).У нас не той рівень медицини,щоб так пофігістично відноситись до потенційної небезпеки.
Мы ж не пишем водалечебница
А тут как-то странно
то стоять на 5000 мест надо будет по году, короче , приплыли ...
Теоретично,у звітах лікарень вони є ..
а от у практиці..((
були плани(Супрун-Гройсман-Порошенко) закриття стаціонарів при інфекційних лікарнях..
були "ремонти" -переобладнання багатьох лікарень у "широкопрофільні..
подекуди "повітропроводи для апаратів штучної вентиляції" просто замурували у стінах ((
До сих пор считалось, что основной путь передачи коронавируса 2019-nCoV между зараженными - воздушно-капельный, и поэтому поиски новой возможной симптоматики велись, в основном, в данном разрезе.
Однако, согласно свежей публикации китайских ученых на ресурсе Journal of the American Medical Association, подтверждение возможности передачи болезни через человеческий стул открыло ученым связи между данным фактом и состоянием некоторых из госпитализированных людей. Для подтверждения догадок ученых были взяты данные по больным из больницы Уханя, согласно которым незадолго до перехода болезни на стадию затрудненного дыхания и лихорадки, примерно 10 процентов больных (14 человек из 138 проверенных) жаловались на тошноту и диарею.!!!!
Последующий клинический анализ подтвердил информацию о том, что симптоматику нового коронавируса стоит расширить, добавив туда тошноту, диарею и прочие расстройства пищеварительной системы на ранних этапах развития болезни. (Это сигнал для вируса, его включение, но диарея вызывается искусственно снаружи. Вы должны это понимать - читайте манускрипт Войнича)
Напомним, что способность вируса выживать в каловых массах человека была обнаружена чуть более недели назад.