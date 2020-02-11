 На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом она сообщила на брифинге в Кабинете министров во вторник.

"На сегодня в инфекционных больницах есть больше 5500 кроватей, где мы можем обеспечить нахождение и лечение наших пациентов в случае обнаружения у них инфекционных заболеваний", - сообщила министр

Скалецкая отметила, что у большинства пациентов болезнь протекает достаточно просто - лихорадка, насморк, кашель. Но примерно у четверти заболевших может развиться усложнение дыхания, острая пневмония.

"Для таких лиц в некоторых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию легких. На сегодня в украинских больницах [таких аппаратов] есть почти полтысячи - 450-480. Плюс есть еще дополнительные маски для вентиляции легких. То есть в случае большого количества лиц, у которых будут развиваться осложнения, у нас есть готовность", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверяем пять человек на наличие коронавируса, - министр здравоохранения Скалецкая

В ближайшее время ожидается эвакуация около 50 граждан Украины из провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.