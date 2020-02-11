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Все про:закон (2729) Министерство культуры (386) украинский язык (770) язык (3501) Бородянский Владимир (87)

 Мы не будем инициировать пересмотр "языкового закона" и квот на ТВ, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что правительство не планирует инициировать пересмотр так называемого "языкового закона" и языковых квот на телевидении и радио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

В частности, министр ответил на вопрос, будут ли меняться языковые квоты на ТВ и радио.

"Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать", - заявил Бородянский и добавил, что пересмотр закона о языке также не будут инициировать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174965
 
   
 Топ комментарии
 
Він лише сказав, що його МІНІСТЕРСТВО не буде ініціювати.
Але у владі достатньо прокацапських людей (майже всі, якщо чесно), щоб це ініціювати...
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Ага... А потім нас "учать" "української" мови... Мене "Мой комментарий" запевняв, що в українській мові нема слова "БУКВА", "Ксению", вчора, "Андрей Бондаренко" висміяв, бо "українською мовою не пишеться "готувала"...". "Наш "дурдом" голосует за Путина..."...
"Спочатку палять книжки... Потім починають палить людей... Так починається терор тоталітарних режимів...
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ну по-ходу хоть один адекватный чел там таки есть.....
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Він лише сказав, що його МІНІСТЕРСТВО не буде ініціювати.
Але у владі достатньо прокацапських людей (майже всі, якщо чесно), щоб це ініціювати...
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вместо жданчика объявился нежданчик
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З такими заявами Бородянського скоро виженуть з роботи.
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Вы должны СЛЕДИТЬ за выполнением этого закона, а не только делать вид, что он при вас, зеленых, действует.
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Лише у бік повної заборони федерасто-цапового контенту...
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"Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад...". Бородянський просто "вальсує" по політичній "сцені"...
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не, ну согласитесь, по сравнению с подачей воды в Крым, это, все таки, прорыв?
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Розумієш, у чому справа - там цей факт створить загрозу фінансовому благополуччю купі херсонців. А коли людям "б"ють" по кишені, то багато хто сприймає це болючіше, ніж якби дали в пику... Адже, коли вода піде в Крим, рівень води в каналі, знизиться. А вони тою водою, що НЕ ПОДАВАЛАСЬ, п"ять років, до Криму, "заводнили" великий масив земель...А тепер вони залишаться без води... Кому це сподобається? Так що завалять вони, мішками з грунтом, як у 2014-му, русло каналу... Тільки тепер уже, з власної ініціативи, а не з ініціативи держави... (Головне, щоб валили не нижче шлюзу, а вище...). А для того, щоб компенсувать цю проблему, єдиний вихід - збільшить забір води з Дніпра. Для цього потрібно збільшить потужність насосних станцій... У "блазенят", для цього, є кошти? Сумніваюсь... І не думаю, що фермери "поведуться" на обіцянки "плануємо зробить" - їм вода потрібна буде вже через місяць... А за місяць переобладнання провести не можна. Крім того, як проводить переобладнання, якщо через три тижні почнеться заповнення ПКК водою?
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Пересматривать квоты нельзя !! Нужно установить 100%.
На кого рассчитан контент на ТВ ?
Кто то думает, что телевизор смотрят умные и высокообразованные? Можете себе представить, что Ахметка и ко смотрят сериалы?
Значит, контент рассчитан на тех, кто работает за одежду, кров и еду. Или нищих пенсионеров.
А для этого контингента, нужно ...
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Это не украинская писательница - это быдло и агентура ***** в Украине..
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такое впечатление, что быдлотизация украинской нации достигает своего предела... посмотрите на дебильное лицо этого мынистры...
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Для того, щоб коментувати мовне законодавство, треба для початку знати державну мову...
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Не будут потому, шо главная цель слуг олигархов распродажа Украины оптом и врознь, поэтому зачем дразнить народ по мелочам.
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Кстати многие избиратели зе хотели именно пересмотра этих квот по справедливому принципу переписи населения. Но у дубилета наверное поссчитали и прих.ели, бо по перипеси русского языка на украинском ТВ должно быть до 60%. От така муйня, малята одномовлята.
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