 Мы не будем инициировать пересмотр "языкового закона" и квот на ТВ, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

В частности, министр ответил на вопрос, будут ли меняться языковые квоты на ТВ и радио.

"Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать", - заявил Бородянский и добавил, что пересмотр закона о языке также не будут инициировать.

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