 Мы не будем инициировать пересмотр "языкового закона" и квот на ТВ, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
В частности, министр ответил на вопрос, будут ли меняться языковые квоты на ТВ и радио.
"Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать", - заявил Бородянский и добавил, что пересмотр закона о языке также не будут инициировать.
"Спочатку палять книжки... Потім починають палить людей... Так починається терор тоталітарних режимів...
Але у владі достатньо прокацапських людей (майже всі, якщо чесно), щоб це ініціювати...
На кого рассчитан контент на ТВ ?
Кто то думает, что телевизор смотрят умные и высокообразованные? Можете себе представить, что Ахметка и ко смотрят сериалы?
Значит, контент рассчитан на тех, кто работает за одежду, кров и еду. Или нищих пенсионеров.
А для этого контингента, нужно ...