 Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров за январь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Кабинет Министров работает открыто и прозрачно и поэтому такая информация будет обнародоваться на Правительственном портале ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко