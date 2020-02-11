 Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров за январь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Кабинет Министров работает открыто и прозрачно и поэтому такая информация будет обнародоваться на Правительственном портале ежемесячно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине.
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Заслужил.