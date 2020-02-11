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 Политика Украины
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Все про:зарплата (2013) Кабмин (11594)

 Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров за январь

Кабинет Министров Украины опубликовал информацию о доходах премьер-министра, министров и их заместителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Кабинет Министров работает открыто и прозрачно и поэтому такая информация будет обнародоваться на Правительственном портале ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174964
 
 
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а что о той что в КОНВЕРТАХ- ну, что бы стадо не бУдоражить...
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А зарплаты этих обездоленных за январь тоже будут учитываться при определении средней по стране ?
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логическый алгоритм уже начал действовать
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Зараз сюди набіжать плісняві троляки, з гілки про чесно зароблену Вітренком премію. І порвуть пліснявих міністрів, за їх не зрозуміло за що нараховані зарплати та премії, як Тузіки грілку
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Те кто дорвались до корыта имеют право из него тянуть эта логика проста и понятна как дверь Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень - Цензор.НЕТ 9949 лишь бы не Порошенко, который перестал красть, но деньги, которые он крал почему-то не раздают населению Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень - Цензор.НЕТ 9186
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, -
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Антон Геращенко напридумывал басен про величайшие расследования Авакова аж на 77 тысяч гривен.
Заслужил.
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Хай выродки-министры и другие высокопоставленные уроды вернут то, что они сами себе наполучали, то бишь украли у страны и у народа во время войны!
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