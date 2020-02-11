 В отличие от порохоботов меня не волнует рейтинг Зеленского. Я хочу, чтобы Украина двигалась к лучшей жизни даже с президентом, проголосованным не мной, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У меня никакого злорадства. В отличие, наверное, от многих порохоботов, меня не волнует повышение или падение рейтинга Зеленского. Для меня константа – мы будем жить с избранным президентом 5 лет. Независимо от его рейтинга. И мне бы очень хотелось, чтобы это не было 5 лет ожидания следующего президента. Мне бы хотелось, чтобы этот президент хотя бы частично реализовал свои обещания своим избирателям. Я голосовал за Порошенко, я не очень верю в обещания Зе-команды. Но я не хочу 5 лет жить лишь тем, что каждое утро узнаю новый косяк депутата или министра, а к вечеру понимаю, что и это еще не беда", - отметил Луценко.

"Скажу вот что: мне в моей жизни повезло. Она у меня, конечно, была больше похожа на американские горки – вверх-вниз. Но повезло, что я прошел все необходимые должности для того, чтобы понимать реалии жизни и уметь их анализировать. Я был мастером и главным конструктором на 6-тысячном заводе. Я был вице-губернатором по экономике, замминистра науки и технологии, помощником премьера. Был полевым командиром "Украины без Кучмы". Был полевым командиром двух Майданов и Министром внутренних дел, провел 2,5 года в тюрьме. Был руководителем большинства в парламенте, Генеральным прокурором. Учился, спорил и сотрудничал с сотнями людей. Прочитал тысячу книг. Вот почему я смею советовать. Потому что у меня есть опыт ошибок и побед. И достаточно большой массив информации. Кроме того, я смею советовать, потому что считаю, что живу в стране Украина, а не в стране Зеленского. Это президент моей страны. Я голосовал за другого. Но Зеленский – президент моей страны. И я хотел бы, что эта страна, даже с президентом, проголосованным не мной, двигалась к лучшей жизни", - резюмировал Луценко.

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