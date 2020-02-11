 В отличие от порохоботов меня не волнует рейтинг Зеленского. Я хочу, чтобы Украина двигалась к лучшей жизни даже с президентом, проголосованным не мной, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"У меня никакого злорадства. В отличие, наверное, от многих порохоботов, меня не волнует повышение или падение рейтинга Зеленского. Для меня константа – мы будем жить с избранным президентом 5 лет. Независимо от его рейтинга. И мне бы очень хотелось, чтобы это не было 5 лет ожидания следующего президента. Мне бы хотелось, чтобы этот президент хотя бы частично реализовал свои обещания своим избирателям. Я голосовал за Порошенко, я не очень верю в обещания Зе-команды. Но я не хочу 5 лет жить лишь тем, что каждое утро узнаю новый косяк депутата или министра, а к вечеру понимаю, что и это еще не беда", - отметил Луценко.
"Скажу вот что: мне в моей жизни повезло. Она у меня, конечно, была больше похожа на американские горки – вверх-вниз. Но повезло, что я прошел все необходимые должности для того, чтобы понимать реалии жизни и уметь их анализировать. Я был мастером и главным конструктором на 6-тысячном заводе. Я был вице-губернатором по экономике, замминистра науки и технологии, помощником премьера. Был полевым командиром "Украины без Кучмы". Был полевым командиром двух Майданов и Министром внутренних дел, провел 2,5 года в тюрьме. Был руководителем большинства в парламенте, Генеральным прокурором. Учился, спорил и сотрудничал с сотнями людей. Прочитал тысячу книг. Вот почему я смею советовать. Потому что у меня есть опыт ошибок и побед. И достаточно большой массив информации. Кроме того, я смею советовать, потому что считаю, что живу в стране Украина, а не в стране Зеленского. Это президент моей страны. Я голосовал за другого. Но Зеленский – президент моей страны. И я хотел бы, что эта страна, даже с президентом, проголосованным не мной, двигалась к лучшей жизни", - резюмировал Луценко.
Полный текст интервью Юрий Луценко: "Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине" читайте по ССЫЛКЕ.
Там, в Европах, Югику четко дали понять, на кого сегодня нужно ставить. Что Порошенко - карта отыгранная.
В результате в стане порохоботов мгновенно стало на одного адепта меньше.
Скоро тольго одна Ира Геращенко своей могучей грудью будет ложиться на вражеские амбразуры и прикрывать ею Петра Алексеича.
Потому что 73% сделали Украине такой рейтинг, создали такую репутацию, что это, к сожалению, на десятилетия.
В Австралии пожары эндемичны, без опаления огнем семена эвкалиптов не прорастают, а также многих других растений. Естественный отбор шел не 100 лет, и не 200 лет, а миллионы лет. Миллионы лет в Австралии были пожары, миллионы лет растения Австралии приспосабливалсь к естественным условиям.
А уголовники, представителем которых Вы являетесь, подтвержадают, что для них на постсоветском пространстве, и особенно в таких анклавах гнилостных, как ЛДНР, - самая благотворная среда размножения.
Что еще раз доказывает сказанное мной выше - после голосования 73% население Украины считается, в лучшем случае, половозрелыми дебилами, в худшем - такие как Вы - бандитами, уголовниками, террористами.
обвупал рейтинг.
- підняла мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію в 2,5 рази - з 147 до 332 грн. А зе-команда? Навіть на 20% мінімалку не підняла!
- ввела виплати при народженні дитини
- забрала у Ахметова Криворіжсталь. Що у олігархів забрав Зе, який обіцяв нам деолігархізацію?
- ввела програму Контрабанда-стоп і у кілька разів збільшила надходження з митниці. А Нефьодов?
- звільнила 24 тисячі чиновників-корупціонерів! А Зе? він навіть Авакова лишив!
- відмінила мажоритарку вже на наступних виборах. При Зе вибори відбулися з мажоритаркою
- провела закони, які збільшили іноземні інвестиції з $1,7 млрд в 2004 до 7,8 млрд в 2005. При Зе іноземні інвестиції зменшилися з 2,4 млрд в 2018 до тих же 1,7 млрд, що і при Кучмі.
Питання є?
Давайте не міряти соєвими/бєніними, а послуговуватися об'єктивними показниками.
Людина-кремінь. "Я учился! Я работал! Я сидел!"
червоназелена фіра,
Їхала-скакала туди де ліпша жизнь...
а как ж*пу грело при должностях и возможностях...то как-то не волновали такие мелочи...все больше интриги и подковерная возня за влияние на денежный поток или за денежный мешок
не гунди йура, бери за ручку бляхамуху и.... по ромашковому полю...
нагрелись вы не мало...и внукам хватит...в третьем тысячелетии)))
а Украина? да переступит она через говно...(ну не век же ей рассматривать что к каблуку прилипло?) да и пойдет дальше.. ! была, есть и будет!
это мое мнение! а Ваше, конечно же, может быть другим...но это уже будет - Ваше!!!
Відмінність між першими та другими у тому, що перші бачать реальність, а другим соромно визнати, що вони ідіоти.
Источник: https://censor.net.ua/n3174963
ОЧЕНЬ странное заявление после истории с Яныком и его правлением.
очень хочется им со страшидлой вкусно кушать и красиво жить на "приобретенное".
Дайте этому алкашу опохмелиться.
Меня лично , интересует одно , ускоряющаяся экспансия рюзкого мира которая стала возможной при зе-владе , и как этому противостоять . !!