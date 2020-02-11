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 Политика Украины
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Все про:вирус (300) украинцы (3079) эвакуация (467) Зоряна Скалецкая (67)

 Дата эвакуации украинцев из провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия, - Скалецкая

Дата эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса будет определена после того как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт (самолета. - Ред.) и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне (эвакуации. - Ред.)", - сказала она на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

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"Мы изучаем возможности (медицинских. - Ред.) учреждений, которые могут быть готовы обеспечить безопасность и защиту всего населения от возможного распространения вируса", - сказала она.

Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.

Источник: https://censor.net.ua/n3174962
 
 
 Топ комментарии
 
Б***ь! Уже тысячу человек официально умерших, в 27 странах зафиксированы заболевшие и только у наших ЗЕдебилов нет микроскопа, а соответственно и вирусов и не определены нЕвозможности больничек лечить даже простой грипп!
Вообще-то за эвакуацию из Китая без карантина Скалецкую и РНБО нужно отдать под суд и отправить на принудительные работы санитарами в карантинную инфекционку!
Гребаная власть креативных малолеток! Директор Макдональдса руководит Укразализницей, производитель бурового оборудования - Министр Обороны, а юрист - министр здравоохранения.
Есть у меня диплом... Но похоже даром преподаватели время с ними тратили!
Потому что они маги только на бумаге...
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Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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Да подождите ещё пару месяцев, куда торопиться- ну вирус, ну пандемия...

Дата эвакуации украинцев из провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6201
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Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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Оказывается, уже определили что карантин надо не 2 недели, а минимум 24 дня.Были случаи когда вирус проявлялся и после 2 недель.
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Когда они уже этой заразы нахватаются по самое не горюй, да, эскулапша ??
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Дата эвакуации украинцев будет определена после того как все желающие покинуть Китай умрут....Источник: https://censor.net.ua/n3174962
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Да подождите ещё пару месяцев, куда торопиться- ну вирус, ну пандемия...

Дата эвакуации украинцев из провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6201
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Вот и реальные люди отозвались, не паникёры! Я их приветствую, искренне желаю здоровья и успехов:

"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.

Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.

Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)
https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
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Б***ь! Уже тысячу человек официально умерших, в 27 странах зафиксированы заболевшие и только у наших ЗЕдебилов нет микроскопа, а соответственно и вирусов и не определены нЕвозможности больничек лечить даже простой грипп!
Вообще-то за эвакуацию из Китая без карантина Скалецкую и РНБО нужно отдать под суд и отправить на принудительные работы санитарами в карантинную инфекционку!
Гребаная власть креативных малолеток! Директор Макдональдса руководит Укразализницей, производитель бурового оборудования - Министр Обороны, а юрист - министр здравоохранения.
Есть у меня диплом... Но похоже даром преподаватели время с ними тратили!
Потому что они маги только на бумаге...
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Ты не понимаешь, страну специально ведут к эпидемии. Зеленая слизь с дипломами "негосударственного образца", это просто тупой инструмент. Они не понимают тех слов, которые ртом произносят. А их кукловодам нужен новый голодомор. Эпидемия, в которой умрет четверть Украины. И вирус очень к месту появился.
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Можна б ще дати прихисток китайцям, особливо з Уханя.
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я бы не эвакуировался, там хоть вылечить смогут если ты уже заразился, но ещё не знаешь.
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Там уже то же самое. Медицина обрушилась. Потому умирает каждый четвертый. Из зарегистрированных - каждый пятый, но зарегистрированных в 20 раз меньше, чем незарегистрированных.
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