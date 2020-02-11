 Поворозник о строительстве "метро на Троещину": "Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко""

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель Киевского городского главы Николай Поворозник в интервью ЭП.

"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам. Однако сейчас станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно", – заявил Поворозник.

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По его словам, строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная".

"Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро – Жулян или Троещины", – сообщил первый заместитель Виталия Кличко.