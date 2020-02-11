 Поворозник о строительстве "метро на Троещину": "Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко""

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель Киевского городского главы Николай Поворозник в интервью ЭП.
"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам. Однако сейчас станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно", – заявил Поворозник.
По его словам, строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная".
"Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро – Жулян или Троещины", – сообщил первый заместитель Виталия Кличко.
СТРОИТЕЛИ ВЫ ХРЕНОВЫ!!!
На авторинок на Перова.
У совкові роки у вагонах метро висіли картосхеми "на далеку перспективу", де нові лінії були зазначені пунктиром. Серед них була гіпотетична чисто лівобережна лінія здається з Червоного Хутора на Троєщину. Може це рішення якось вирішить ситуацію?
а так би звісно непогано вийшло - зробити виходи на Микитенка і Стальського, які б були односторонніми, і далі через парк Берізка до круга в кінці лісового, а там згодом можна було б і до Броварського проспекта довести. Ну але ж все рівно потім воно на правому тупо впирається в Поділ з закрутом кудись в протилежний від центра бік... я не знаю, це головоломка для містобудівника, а не міст ))
Отож.
Инвестор из Китая за свой счет построит метро на Троещину...
Шо случилось с инвестором???)))
Он ох..л от озвученых вами откатов?
Дебилы вороватые...
Смету то представьте.
И подсчитайте экономическую выгоду.
И за сколько окупится.
2020...Илон Маск планирует заселить Марс...в Киеве говорят о метро на Троещину
2030...в Киеве говорят о метро на Троещину...
2040...в Киеве говорят о метро на Троещину...
Тому що СТАБИЛЬНОСТЬ!)))
Штрафами все горазды бороться, а вот головой думать дано не многим.
І так, я в центрі завжди знаходжу нормальне паркомісце, причому там, де це не заборонено. Просто мені не ліньки запаркуватися подалі, а потім пройтися 300-500 метрів!
И ЕСЛИ ДАЖЕ ВДРУГ МЕЧТА ГРАМОТЕЯ СБУДЕТСЯ, ТО САМ ГРАМОТЕЙ БУДЕТ ПЕРВЫМ ЖЕ И НЕДОВОЛЕН, НО УЖЕ НЕЗАХОЧЕТ И ВСПОМИНАТЬ ШО ЭТО ОН ЖЕ САМ ТАК И МЕЧТАЛ. 😂😅😂
2) Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год. 2016-08-31
3) 2016-10-17 Метро на Виноградарь.
В соответствии с тендерной документацией, выполнение работ предусмотрено в период с 2016 по 2020 год. Финансирование должно быть реализовано за средства городского бюджета. Стартовое предложение на аукционе, который проходил 26 сентября, составляло 141 333 018 грн, но в ходе торгов было снижено до 140 583 257 грн.
Проект предусматривает, в частности, разработку не менее трех вариантов прохождения линии метро, в том числе строительство станции в районе Интернациональной площади.
На сегодня проект вырос в цене в 3 раза, а функционал урезан тоже в 3 раза. Нет в проекте ни Интернациональной площади, ни Тараса Шевченко... Открыты дела с начала 20 года в прокуратуре по финансовым махинациям.
Итак, за 5 лет, Кличко наобещал все, но не построил ни одной станции метро! Деньги в бюджете Киева были. Киевметрострой сидел без дела. Вот результат работы Кличко.
Сегодня идет строительство метро на Веник, но не факт, что это замыливание глаз перед выборами! Он уже вкапывал лопату в 17 году, затем в 18. И вот начал что то делать в конце 19 года.