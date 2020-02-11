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Все про:КГГА (2314) Метрополитен (658) Поворозник (33)

 Поворозник о строительстве "метро на Троещину": "Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко""

Подольско-Выгуровскую линию метрополитена целесообразно начать строить, соединив станции метро "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель Киевского городского главы Николай Поворозник в интервью ЭП.

"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам. Однако сейчас станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно", – заявил Поворозник.

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По его словам, строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная".

"Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро – Жулян или Троещины", – сообщил первый заместитель Виталия Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3174959
 
 
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Потом скажут,что сначала нужно поднять Донбасс с руин Поворозник о строительстве "метро на Троещину": "Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко"" - Цензор.НЕТ 553
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Він пише, що метро Тараса Шевченка на 97% завантажена, але на скільки тоді завантажена Вокзальна?))) На Тараса Шевченко і близько таких натовпів не буває!
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2010...мир обсуждает массовое внедрение електрокаров...в Киеве говорят о метро на Троещину
2020...Илон Маск планирует заселить Марс...в Киеве говорят о метро на Троещину
2030...в Киеве говорят о метро на Троещину...
2040...в Киеве говорят о метро на Троещину...

Тому що СТАБИЛЬНОСТЬ!)))
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Потом скажут,что сначала нужно поднять Донбасс с руин
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Він пише, що метро Тараса Шевченка на 97% завантажена, але на скільки тоді завантажена Вокзальна?))) На Тараса Шевченко і близько таких натовпів не буває!
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Вы мост на Подоле достройте...

СТРОИТЕЛИ ВЫ ХРЕНОВЫ!!!
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я отето смотрю на тот мост и не понимаю нафига он вообще нужен. ладно если метро, но с точки зрения автомобильного транспорта откуда и куда по нему ехать? единственній более менее толковій вариант на левом берегу - достраивать через Микитенко и Стальского выход на космонавта волкова чтобы собирать воскресенку и лесной на этот мост, но такого судя по всему никто не собирается делать, даже через Радунку не хотят мост строить, не говоря уже за выход до лесного. ну и на правом упирается в Подол и все тут. немного есть толку от сьезда на Набережно-Хрещатицкую но тут же забьют вечной пробкой Владимирский спуск на подьем и Европейскую площадь..
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>>с точки зрения автомобильного транспорта откуда и куда по нему ехать?<<
На авторинок на Перова.
У совкові роки у вагонах метро висіли картосхеми "на далеку перспективу", де нові лінії були зазначені пунктиром. Серед них була гіпотетична чисто лівобережна лінія здається з Червоного Хутора на Троєщину. Може це рішення якось вирішить ситуацію?
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ну так, я ж і кажу - хіба що для метро він має сенс. А на Перова вони вже не планують за останніми даними, які я читав, будувати виходи. це ж треба робити через Радунку ще міст, а там начебто не можуть вирішити питання з землевідводами. Виходить, що суто через Марка Черемшини будуть під'їзди, а це вже для масштабів того мосту і його вартості просто несерйозно і взагалі звучить, як якась маячня.
а так би звісно непогано вийшло - зробити виходи на Микитенка і Стальського, які б були односторонніми, і далі через парк Берізка до круга в кінці лісового, а там згодом можна було б і до Броварського проспекта довести. Ну але ж все рівно потім воно на правому тупо впирається в Поділ з закрутом кудись в протилежний від центра бік... я не знаю, це головоломка для містобудівника, а не міст ))
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На мосте Бандеры никогда не ездил?
Отож.
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та в Киеве вообще крайне низкая развязность дорожной сети. многие районы изолированы 1 дорогой (ДВРЗ например), альтернативных путей минимум, транзитность вообще отсутствует как класс - весь транзитный транспорт проходит через город. имеющиеся перспективные хорды (Броварской, Бажана, Перемоги, Богатырская) не сквозные, а просто упираются в городские улицы, вобщем темный лес.
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Коротше кажучи, з подібними "будівниками" цієї лінії метро не буде ще, як мінімум, 10 років.
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навиг то метро?..позапрошлый век!..все на гиперлупу!!!
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Еще год назад трубили о величайшей пабэде...
Инвестор из Китая за свой счет построит метро на Троещину...
Шо случилось с инвестором???)))
Он ох..л от озвученых вами откатов?
Дебилы вороватые...
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ну может что-то другое за год в стране произошло, что отпугнуло инвестора
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метро це вчерашний камуняцкий день, давно пора на троещину гыперлуп забабахать, творцов в цем плане тут нету - одни саботажники
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""Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро - Жулян или Троещины", - сообщил первый заместитель Виталия Кличко." Источник: https://censor.net.ua/n3174959

Смету то представьте.
И подсчитайте экономическую выгоду.
И за сколько окупится.
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Такое объяснение ситуации с метро больше походит на оправдание перед выборами мера.
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2010...мир обсуждает массовое внедрение електрокаров...в Киеве говорят о метро на Троещину
2020...Илон Маск планирует заселить Марс...в Киеве говорят о метро на Троещину
2030...в Киеве говорят о метро на Троещину...
2040...в Киеве говорят о метро на Троещину...

Тому що СТАБИЛЬНОСТЬ!)))
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Зате в 2050 буде гілка метро Троєщина-Вокзальна-Марс
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мост проблем не решит - все стоит и так на Подоле и Глубочицкой а станет еще больше, когда скинут мост на Нижний Вал. одно решение - перенос офисов за город как в Европе и дичайшие штрафы за парковку в неположенном месте. но для этого нужен нормальный мер с яйцами а не сопля педалик, строящий бесполезные пешеходные мосты.
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Были бы парковки, никто в здравом уме не ставил бы машину в неположенном месте, не задумывался? Почему сейчас Застройщики строят дома без подземных парковок? Что мешает между домов выкопать, а сверху уже воткнуть детскую площадку? Кто им дает лицензии и утверждает будущие проблемы с парковками? Такое чувство, что в архитектуре Киева сидят одни варвары.
Штрафами все горазды бороться, а вот головой думать дано не многим.
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Проблема не тільки в цьому. У Оушн Плаза, ЦУМі чи Гулівері є підземні паркінги, але ж ніхто не хоче за них платить і зазвичай вони напівпорожні... Ну ладно власники бюджетних машин економлять, але коли біля ЦУМу чи на Бесарабці з порушенням правил Геліки з Крузаками стоять, а паркінги пустують - то це неадекватно.

І так, я в центрі завжди знаходжу нормальне паркомісце, причому там, де це не заборонено. Просто мені не ліньки запаркуватися подалі, а потім пройтися 300-500 метрів!
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Надо штрафовать там, где есть парковки и не паркуются, а не там, где город их не сделал, но желает получить деньги за свое бездействие.
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Судя по всему сказанному этот Поровозник не ездит на метро и не знает, что станция Тараса Шевченко наименее загружена из всех станций киевского метро. И, вероятно, плохо понимает где расположен столичный массив Троещина. А жителям Троещины очень важно перебраться для начала на правый берег, чтобы как-то далее перемещаться каждый день на работу! А для этого вместо линии так называемого скоростного трамвая необходимо проложить ж/д рельсы, соединить линию с железной дорогой в районе станции Троещина-2 и запустить по данной ветке подвижной состав (для начала) до стации метро Почайна. Например такой ходит в аэропорт Борисполь. Позже линию можно электрифицировать. В маршруте автобуса №21 и всем, что дублирует данный маршрут, не будет необходимости! Северный мост будет прилично разгружен! Делайте уже что нибудь!
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В СВОИХ ,,КРАСИВЫХ РАСКЛАДАХ" АРХИГРАМОТЕЙ НЕУЧЁЛ ОДНОЙ МЕЛОЧИ - ТРАМВАИ ХОДЯТ ЧАЩЕ ЭЛЕКТРИЧЕК. 😂😅😂
И ЕСЛИ ДАЖЕ ВДРУГ МЕЧТА ГРАМОТЕЯ СБУДЕТСЯ, ТО САМ ГРАМОТЕЙ БУДЕТ ПЕРВЫМ ЖЕ И НЕДОВОЛЕН, НО УЖЕ НЕЗАХОЧЕТ И ВСПОМИНАТЬ ШО ЭТО ОН ЖЕ САМ ТАК И МЕЧТАЛ. 😂😅😂
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Ну если allyo e97cda88 будет управлять интервалом, то так и будет. Интервал можно регулировать количеством подвижного состава. Его можно закупить в любом необходимом и достаточном количестве, если не тырить деньги из бюджета! Не пишите глупостей!
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Что-то там от вокзальной имеет тот смысл, что там как воздух нужен второй выход!
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Из всех всех глупостей, которые звучали от наших городских властей относительно разгрузки Северного моста, строительства метро, трамтрейна, скоростного трамвая который каким-то волшебным способом будет двигаться по Северному мосту при помощи специальных конструкций, прикрепленных к Северному мосту, я предлагаю им (городским мыслителям-фантазерам, врунам) рассмотреть идею сооружения линии парома через Днепр (желательно скоростного) для скоростного трамвая, который соединит Троещину с Борщаговкой!
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Вот Вам смешно.а нам,жителям Троещины,утром выехать на правый берег только на ковре-самолёте можно
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Мне не смешно. Я живу на Троещине. И это уже все достало!!! У меня так называемый скоростной трамвай ходит под окнами. Каждый день наблюдаю, как каждое утро пустые вагоны обратно возвращаются от станции городской электрички на Троещину за очередной "порцией" пассажиров для электрички. Вечером обратный процесс. Если у городской электрички сбой, попросту тупо отменяют утренние рейсы, то люди попадают в очень дурацкую ситуацию - нужно вернуться обратно до единственной транспортной магистрали - пр. Шухевича, чтобы выехать из тупика. На какое-то время люди избегают использования в своем перемещении электрички, а это значит трамваи какое-то время ездят практически пустыми в обе стороны! У наших чиновников другие задачи - рубить для себя бабло!
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1) Кандидат в мэры Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко 16 мая 2014 г. обещает через 5 лет построить метро на Троещину.
2) Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год. 2016-08-31
3) 2016-10-17 Метро на Виноградарь.
В соответствии с тендерной документацией, выполнение работ предусмотрено в период с 2016 по 2020 год. Финансирование должно быть реализовано за средства городского бюджета. Стартовое предложение на аукционе, который проходил 26 сентября, составляло 141 333 018 грн, но в ходе торгов было снижено до 140 583 257 грн.
Проект предусматривает, в частности, разработку не менее трех вариантов прохождения линии метро, в том числе строительство станции в районе Интернациональной площади.
На сегодня проект вырос в цене в 3 раза, а функционал урезан тоже в 3 раза. Нет в проекте ни Интернациональной площади, ни Тараса Шевченко... Открыты дела с начала 20 года в прокуратуре по финансовым махинациям.
Итак, за 5 лет, Кличко наобещал все, но не построил ни одной станции метро! Деньги в бюджете Киева были. Киевметрострой сидел без дела. Вот результат работы Кличко.
Сегодня идет строительство метро на Веник, но не факт, что это замыливание глаз перед выборами! Он уже вкапывал лопату в 17 году, затем в 18. И вот начал что то делать в конце 19 года.
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Скорее будут летающие автомобили чем построят метро на Трою. Это так, корм для лохтората перед очеретными выборами.
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