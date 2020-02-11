 Минкультуры готовит программу обмена молодежью между областями Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил аместитель министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин.

"В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой", - рассказал он.

По его словам, планируются пятидневные программы, которые будут состоять из модулей: волонтерство, неформальное образование, ознакомление с культурой принимающей области и пр.

Регистрация на программу будет открыта на специальном сайте, который еще разрабатывают. Она может начаться в марте.

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