EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  578  11
Все про:молодежь (186) Министерство культуры, молодежи и спорта (30)

 Минкультуры готовит программу обмена молодежью между областями Украины

В Кабинете министров готовят на вторую половину года программу обмена молодежью между областями на 100 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил аместитель министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин.

"В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой", - рассказал он.

По его словам, планируются пятидневные программы, которые будут состоять из модулей: волонтерство, неформальное образование, ознакомление с культурой принимающей области и пр.

Регистрация на программу будет открыта на специальном сайте, который еще разрабатывают. Она может начаться в марте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идею назначения Шовковского главой Минспорта мы еще серьезно не обсуждали, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3174958
 
   
 Топ комментарии
 
Не страна теперь, а шоу..

Роли исполняют:
Великий мировой лидер - Зелемойский
Великий юрист - Портнов
Великий патриот - Ермак
Великий привлекатель инвесторов - Богдан.
Великий правдоруб - Дубинский
...
 показать весь комментарий
 
Але одне шоу вже є і називається "Міняю жінку"
 показать весь комментарий
 
Молодцы! Наконец-то мы услышали про очень разумный и далеко ориентированный проект объединения страны. Лучше поздно, чем никогда.
А боты и говномёты утонут в своих же какашках.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Сегодня в больнице смена белья.
- Ураааа!!!!
- больные проктологии меняются постельным с урологией
 показать весь комментарий
 
або "міняю жінку сорокарічну на дві двадцятирічні".
 показать весь комментарий
 
лучше всех сразу в трускавець на курсы грантоедства
 показать весь комментарий
 
??? зачем??? молодёжь из за военкоматов и так неплохо области меняет
 показать весь комментарий
 
Не страна теперь, а шоу..

Роли исполняют:
Великий мировой лидер - Зелемойский
Великий юрист - Портнов
Великий патриот - Ермак
Великий привлекатель инвесторов - Богдан.
Великий правдоруб - Дубинский
...
 показать весь комментарий
 
 
наконец то выправятся перекосы в цене горилки между областями украины в отдельно взятом мясте
 показать весь комментарий
 
Але одне шоу вже є і називається "Міняю жінку"
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы! Наконец-то мы услышали про очень разумный и далеко ориентированный проект объединения страны. Лучше поздно, чем никогда.
А боты и говномёты утонут в своих же какашках.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх