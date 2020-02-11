 Минкультуры готовит программу обмена молодежью между областями Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил аместитель министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин.
"В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой", - рассказал он.
По его словам, планируются пятидневные программы, которые будут состоять из модулей: волонтерство, неформальное образование, ознакомление с культурой принимающей области и пр.
Регистрация на программу будет открыта на специальном сайте, который еще разрабатывают. Она может начаться в марте.
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Роли исполняют:
Великий мировой лидер - Зелемойский
Великий юрист - Портнов
Великий патриот - Ермак
Великий привлекатель инвесторов - Богдан.
Великий правдоруб - Дубинский
...
А боты и говномёты утонут в своих же какашках.