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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7665) мат (72) обвинение (384)

 Обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Facebook пишут: "за#бали мусора", - Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко считает, что огульные обвинения - это результат телевизионной ультранеприемлемой пропаганды против пятого президента Украины Петра Порошенко, а разговоры про алкоголизм посоветовал оставить себе тем, "кто ни разу вообще спиртное не нюхал".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос чем он будет теперь заниматься имея такой сумасшедший антирейтинг (большинство людей думает о вас: дутый прокурор, алкоголик, коррупционер) Луценко ответил шуткой: "Только дохлая рыба всегда на поверхности"

"Еще раз скажу, что в моей жизни я был и на самом верху, и в самом низу. Почти некуда выше и почти некуда глубже. Поэтому я к нынешней ситуации отношусь спокойно. Мне нравится такая жизнь", - заявил политик.

- Цитируя вашу недавнюю реплику, спокойная, как член после…

- …акта.

- Интересно, а в вашей системе координат что-то еще спокойнее может быть?

"Да. Как известно, максимальная стабильность была при Януковиче – как на кладбище. Я против такой стабильности. Люблю брать ответственность на себя. Но и могу жить без пьедестала. Я считаю, что уже в моем возрасте (и физическом, и политическом), могу себе позволить быть, кем я хочу, а не тем, кем хотят видеть меня. Тем более, что сколько бы страшилок ни рассказывали разные мои оппоненты, у них нет ничего конкретного. А у меня есть факты достижений. Пускай из этих трудящихся бросят в меня камень те, кто свои 30% доходов отдали на фронт. И те, кто отправил своего сына добровольцем. Пускай в меня бросят камень коррупции те, кто вернул стране 4 миллиарда баксов. И пускай разговоры про алкоголизм оставят себе те, кто ни разу вообще спиртное не нюхал", - подчеркнул Луценко.

Также читайте: Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру. ФОТО

"Мне больше всего нравится, что обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Фейсбуки пишут: за#бали мусора. Или те, кто говорит о моей неэффективности с 3000 приговорами коррупционерам против нуля приговоров их любимого НАБУ. Или наш незабвенный борец с коррупцией на железной дороге, который Майдан отсидел в теплой Флориде - но поучает нас тем, что кто-то продал Революцию. Поэтому у меня есть на все ответы для себя и для любого человека, который хочет их слышать. Который, как известно, убил своего родного брата и 10 молдаван. И, соответственно, его кум - тоже исчадие ада. Это ж понятно. Люди склонны искать дьявола где угодно, кроме зеркала и телевизора. Украинцы очень склонны искать дьявола во власти, которая не построила им общество всеобщего благоденствия. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность. Я всегда брал на себя ответственность. И при власти, и без нее. И призываю это сделать всех, кто критикует меня. Сделайте больше - тогда вы окажетесь правы", - резюмировал Луценко.

Полный текст интервью Юрий Луценко: "Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине" читайте по ССЫЛКЕ.

Напомним 15 января, Палата представителей США обнародовала переписку Льва Парнаса - американского бизнесмена и соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани — с экс-главой ГПУ Юрием Луценко и ближайшим окружением президента Владимира Зеленского.

В переписке Луценко регулярно использует нецензурную брань и высказывает недовольство действиями Госдепа США.

Источник: https://censor.net.ua/n3174957
 
 
 Топ комментарии
 
Та ладно...на тлі теперішніх луценко не виглядає ані матюклом, ані пиятиком.
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юГик, молчи, лучше молчи. когда ты начинаешь вякать, твоя сущность прямо выпирает из тебя, как тогда, во Франкфурте
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Иди в зад! Лживый вороватый мудак!
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- От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.(с)
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Про інше важко сказати, аде ораторський талант Луцика все таки величезний.
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просто Цицерон, тільки картавенький і тупенький )))
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юГик, молчи, лучше молчи. когда ты начинаешь вякать, твоя сущность прямо выпирает из тебя, как тогда, во Франкфурте
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Это все проклятая немчура выдумала))
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ага, монтаж. проклятые немцы не ловили бухого юГика по аэропорту, то был актер немецких фильмов
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Та ладно...на тлі теперішніх луценко не виглядає ані матюклом, ані пиятиком.
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ну так сними зепкало с монитора, а то сам с собой разговариваешь
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Не с тобой точно разговариваю. Я прекрасно знаю на скольких постах за свою "карьеру" был Луцык и что из этого получалось... Возможно ты конечно не из Украины не не отслеживаешь. Но жить в Украине и спрашивать что украл Луцык?... мягко говоря тупо и смешно.
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А по жизни....кристально честный,воспитанный,да к тому же ещё и трезвенник))
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а твой кумир кто - Пшонка? У него было профильное образование.
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У меня, в отличие от порохоскота, нет и не может быть кумиров!
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Алкоголик и придурок. ( Шнур)
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почему он не в партии "Слуга народа" ? Очень органично вписался бы!
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Во франкфуртском аэропорту за что задержали??
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Не пустили на літак, а потім вибачились.
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а где самая больная жена мира, которая танцует с Пандой?
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тратит бабло на еще большую чем есть ( надо перекреститься) красотищу, где же еще)
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Отвечая на вопрос чем он будет теперь заниматься имея такой сумасшедший антирейтинг (большинство людей думает о вас: дутый прокурор, алкоголик, коррупционер) Луценко ответил шуткой: "Только дохлая рыба всегда на поверхности"Источник: https://censor.net.ua/n3174957

6 мая 2009 u немецкий журнал Focus опубликовал выдержки из протокола задержания украинского министра и его сына, а также доклада, подготовленного специально для министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble). Согласно документам, составленным полицейскими чиновниками, Луценко устроил потасовку с немецкими полицейскими, в результате чего четверо стражей порядка были травмированы. Как сообщает газета Bild со ссылкой на тот же протокол, глава украинского МВД во время драки использовал оскорбительные выражения типа "нацистские свиньи" и "гитлеровское отродье".
Как пишет Focus, в докладе немецких полицейских на имя своего министра указано, что Луценко был, возможно, в "состоянии полного опьянения".
Украинский министр намерен судиться с газетой Bild
По словам Юрия Луценко, он намерен судиться с немецкой газетой Bild за "распространение неправдивой информации" о нем и его сыне. "Сейчас мои адвокаты готовят иск к газете", - цитирует "Интерфакс" заявление главы МВД Украины, сделанное им на пресс-конференции в Киеве.
В частности, отметил министр, неправдивой является информация об алкогольном опьянении его сына в 3 промилле. "Это ложь и абсурд..., употребление алкоголя для него опасно", - отметил Луценко. Вместе с тем отвечая на вопрос, принимал ли он сам спиртное, глава МВД Украины сказал, что по прилете в аэропорт Франкфурта он выпил пива.
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а перед отлетом и в самолете по обыкновению вдул бутылку вискаря)
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мы тоже так делаем с кумом в дьютифри.. ))
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How is your English, dear Yugik? або тобі перекласти на зрозумілу тобі мову, успешный ты наш комсомольский работничек?)
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Земельный суд Берлина обязал газету "Bild" публично опровергнуть ранее опубликованный материал об алкогольном опьянении сына министра внутренних дел Украины Александра Луценко. Об этом сообщает пресс-служба "Народной самообороны", цитируя решение суда, полученное от немецкой стороны.

Согласно решения суда, ответчик должен опубликовать следующее опровержение, без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с Заявителя, а также без гонорара для Интернет-издания "Bild". При этом слово "опровержение" должно быть выделено графически и иметь расположение, соответствующее обжалованной статье, размер слова "опровержение" должно соответствовать размеру и шрифту названия статьи "Zu betrunken! LH-Kapitan nahm Minister nicht mit" ( "Слишком пьян! Капитан "Люфтганза" не принял Министра на борт "); параметры расположения, так же как и жирность шрифта, которыми напечатано имя Заявителя, должны соответствовать предварительному уведомлению, а также подаваться в непосредственной связи с ним, на случай, если предыдущее сообщение больше не будет представлено на соответствующем предварительному уведомлению месте.Обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Facebook пишут: "за#бали мусора", - Луценко - Цензор.НЕТ 541
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Сын не был пьян. Так нам до него дела нет.
А вот Луценко на посту министра МВД устроил пьяный дебош в немецком аэропорту. За что был арестован.
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Распитие алкоголя в общественных местах запрещено. Тем более пьяный в аэропорту.
Падлюка- это алкоголик, который, будучи официальным лицом, кидается на зарубежных полицейских и позорит свою страну
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Вам шашечки или ехать? Трезвенник Шокин был лучше?
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Это вообще не обсуждается. Чиновник должен быть психически здоровым
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Луценка перед прийняттям на посаду генерального прокурора перевіряли і навіть нігті і волосся стригли для аналізів, а Зеленський не здав усіх аналізів.
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Лично присутствовали ??
Я не сомневаюсь в немецкой полиции
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юГик - ну то, что ты знаный дЭмагог...- это факт, сам знаешь и без зеркала..., так же как и то, что ты ворье, брехло, и манипулянт - не веришь, приди к власти истинные государственники - ты , или в "бегах" (политических конечно...) , или там - где ты был, но уже не в "инкубаторных" условиях-библиотекарь...., а в тех, что большинство, и со сроком так лет 15-25, ну и с ПОЛНОЙ конфискацией....- вот только тогда можно отвечать всем и себе на все вопросы...
п.с
дело не в том кем и где ты был, и даже сколько "заработал" ( как и сколько ты знаешь...- как и то , что твои активы никак не "вяжутся" со всей твоей официальной ЗП от комсомольского активиста - и до...) - дело в том что вы , "околокорытные", все время убивали "веру" - веру в справедливость...
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у вас, быдла, "вера в справедливость" = "вера в халяву".
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Пиночет нужен, иначе страна не выживет...
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откговения, сделанные гюгой после тгехсот на грудь, говорят о нем, как о лучшем агенте мирового алкоголизма в местных пампасах, за исключением лотрыги
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Смотрим фильмы где убивают людей, показывают гейпарады, рассказывают чем отличается героин от кокоина, но всех возмущает мат. Это ппц товарищи
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ЗАЧЕМ БРАТЬ ИНТЕРВЬЮ У НИКОМУ НЕИНТЕРЕСНЫХ МРАЗЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗДРАЖАЮТ, БЕСЯТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГРАЖДАН УКРАИНЫ?! ЗАЧЕМ ВЫТАСКИВАТЬ ЭТО ГОВНО НА ПОВЕРХНОСТЬ? ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО.
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Дійсно! Навіщо показують Зеленського?
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прикольно наблюдать за беснованием - русни под прокси ))))))
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Жизнь спокойная как член после полового акта... После того как поимел Украину в извращенной форме.
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Да, не доросло быдло до высоких материй. Вместо того чтобы обсуждать факты, приведенные Лценко, обсуждают пьяную выходку во Франкфупте и "отсутствие профильного образования".
Ну так по этим критериям, непьющий и профессиональный юрист Пшонка был идеальным прокурором.
Поздравляю 73%, вы - быдло.
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та ладно, на соседней ветке гнида луценко Джулиани обсерает,
коменты закрыты ...
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почему обсерает? Все правильно говорит, мы это и без него наблюдали.
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дрянь, хвастается ворованной коллекцией, крута
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