 Обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Facebook пишут: "за#бали мусора", - Луценко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос чем он будет теперь заниматься имея такой сумасшедший антирейтинг (большинство людей думает о вас: дутый прокурор, алкоголик, коррупционер) Луценко ответил шуткой: "Только дохлая рыба всегда на поверхности"
"Еще раз скажу, что в моей жизни я был и на самом верху, и в самом низу. Почти некуда выше и почти некуда глубже. Поэтому я к нынешней ситуации отношусь спокойно. Мне нравится такая жизнь", - заявил политик.
- Цитируя вашу недавнюю реплику, спокойная, как член после…
- …акта.
- Интересно, а в вашей системе координат что-то еще спокойнее может быть?
"Да. Как известно, максимальная стабильность была при Януковиче – как на кладбище. Я против такой стабильности. Люблю брать ответственность на себя. Но и могу жить без пьедестала. Я считаю, что уже в моем возрасте (и физическом, и политическом), могу себе позволить быть, кем я хочу, а не тем, кем хотят видеть меня. Тем более, что сколько бы страшилок ни рассказывали разные мои оппоненты, у них нет ничего конкретного. А у меня есть факты достижений. Пускай из этих трудящихся бросят в меня камень те, кто свои 30% доходов отдали на фронт. И те, кто отправил своего сына добровольцем. Пускай в меня бросят камень коррупции те, кто вернул стране 4 миллиарда баксов. И пускай разговоры про алкоголизм оставят себе те, кто ни разу вообще спиртное не нюхал", - подчеркнул Луценко.
"Мне больше всего нравится, что обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Фейсбуки пишут: за#бали мусора. Или те, кто говорит о моей неэффективности с 3000 приговорами коррупционерам против нуля приговоров их любимого НАБУ. Или наш незабвенный борец с коррупцией на железной дороге, который Майдан отсидел в теплой Флориде - но поучает нас тем, что кто-то продал Революцию. Поэтому у меня есть на все ответы для себя и для любого человека, который хочет их слышать. Который, как известно, убил своего родного брата и 10 молдаван. И, соответственно, его кум - тоже исчадие ада. Это ж понятно. Люди склонны искать дьявола где угодно, кроме зеркала и телевизора. Украинцы очень склонны искать дьявола во власти, которая не построила им общество всеобщего благоденствия. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность. Я всегда брал на себя ответственность. И при власти, и без нее. И призываю это сделать всех, кто критикует меня. Сделайте больше - тогда вы окажетесь правы", - резюмировал Луценко.
Полный текст интервью Юрий Луценко: "Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине" читайте по ССЫЛКЕ.
Напомним 15 января, Палата представителей США обнародовала переписку Льва Парнаса - американского бизнесмена и соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани — с экс-главой ГПУ Юрием Луценко и ближайшим окружением президента Владимира Зеленского.
В переписке Луценко регулярно использует нецензурную брань и высказывает недовольство действиями Госдепа США.
Мдаааа
6 мая 2009 u немецкий журнал Focus опубликовал выдержки из протокола задержания украинского министра и его сына, а также доклада, подготовленного специально для министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble). Согласно документам, составленным полицейскими чиновниками, Луценко устроил потасовку с немецкими полицейскими, в результате чего четверо стражей порядка были травмированы. Как сообщает газета Bild со ссылкой на тот же протокол, глава украинского МВД во время драки использовал оскорбительные выражения типа "нацистские свиньи" и "гитлеровское отродье".
Как пишет Focus, в докладе немецких полицейских на имя своего министра указано, что Луценко был, возможно, в "состоянии полного опьянения".
Украинский министр намерен судиться с газетой Bild
По словам Юрия Луценко, он намерен судиться с немецкой газетой Bild за "распространение неправдивой информации" о нем и его сыне. "Сейчас мои адвокаты готовят иск к газете", - цитирует "Интерфакс" заявление главы МВД Украины, сделанное им на пресс-конференции в Киеве.
В частности, отметил министр, неправдивой является информация об алкогольном опьянении его сына в 3 промилле. "Это ложь и абсурд..., употребление алкоголя для него опасно", - отметил Луценко. Вместе с тем отвечая на вопрос, принимал ли он сам спиртное, глава МВД Украины сказал, что по прилете в аэропорт Франкфурта он выпил пива.
Согласно решения суда, ответчик должен опубликовать следующее опровержение, без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с Заявителя, а также без гонорара для Интернет-издания "Bild". При этом слово "опровержение" должно быть выделено графически и иметь расположение, соответствующее обжалованной статье, размер слова "опровержение" должно соответствовать размеру и шрифту названия статьи "Zu betrunken! LH-Kapitan nahm Minister nicht mit" ( "Слишком пьян! Капитан "Люфтганза" не принял Министра на борт "); параметры расположения, так же как и жирность шрифта, которыми напечатано имя Заявителя, должны соответствовать предварительному уведомлению, а также подаваться в непосредственной связи с ним, на случай, если предыдущее сообщение больше не будет представлено на соответствующем предварительному уведомлению месте.
А вот Луценко на посту министра МВД устроил пьяный дебош в немецком аэропорту. За что был арестован.
Падлюка- это алкоголик, который, будучи официальным лицом, кидается на зарубежных полицейских и позорит свою страну
Я не сомневаюсь в немецкой полиции
п.с
дело не в том кем и где ты был, и даже сколько "заработал" ( как и сколько ты знаешь...- как и то , что твои активы никак не "вяжутся" со всей твоей официальной ЗП от комсомольского активиста - и до...) - дело в том что вы , "околокорытные", все время убивали "веру" - веру в справедливость...
Ну так по этим критериям, непьющий и профессиональный юрист Пшонка был идеальным прокурором.
Поздравляю 73%, вы - быдло.
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