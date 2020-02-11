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Все про:Нафтогаз (2863) премия (359) Витренко Юрий (112)

 Витренко заявил о невыплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты многомиллионной премии за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в Фейсбуке топ-менеджера, передает Цензор.НЕТ.

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении Нафтогазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать. Поскольку последующее развитие событий может привести к публичной огласке, я публикую это заявление, чтобы предотвратить манипуляциям и ложным интерпретациям. Если украинцы против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение остается без ответа", - заявил Витренко.

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"Если компания заключила трудовой договор с работником, она должна его выполнять. Решение Наблюдательного совета, письмо премьер-министра, возможные непрозрачные договоренности между властью и руководителем компании имеют меньшую юридическую силу, чем подписанный трудовой контракт и Кодекс законов о труде. Если правительство сомневается в справедливости заработной платы в государственных компаниях, то оно этот вопрос может выяснять с теми, кто эти зарплаты устанавливал. На это у него было достаточно времени и возможностей. Задержать выплату зарплаты - это не решить проблему, а скрыть ее. Общество должно знать, насколько справедливыми были премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Учитывая резонанс, который вызвал этот вопрос, Правительство или назначенный им Наблюдательный совет компании должны объяснить людям, каким был вклад в эту победу конкретных работников компании. Если это не делается, то возникает подозрение, что отдельные должностные лица хотят паразитировать на достижениях других", - объяснил свою позицию Витренко. 

"Высокопоставленные чиновники специально сбрасывают вместе все вопросы по зарплатам в государственном секторе - чтобы скрыть свое несоответствие занимаемой должности", - акцентировал он.

"Сущность работы, а соответственно и оценка эффективности и принципы вознаграждения, политиков (включая министров, их заместителей, депутатов), госслужащих (профессиональных чиновников), политических назначенцев в государственных компаниях (это когда политики и их спонсоры назначают туда "своих" людей) и профессиональных бизнесменов кардинально отличается. Зарплату политиков действительно логично сравнивать со средней зарплатой их избирателей, с корректировкой на разницу в стоимости жизни в различных городах и необходимостью выполнять представительскую функцию. И премия для политиков - это поддержка избирателями их взглядов и властных амбиций, а не деньги. У нас же даже в правительстве отношение не как к политикам, а как к менеджерам среднего уровня. Зарплаты чиновников и политических назначенцев в госкомпаниях должны прежде всего соответствовать их уровню квалификации и условиям труда, преимущественно состоя из фиксированной части. За выдающиеся достижения они должны получать повышение по службе и государственные награды, включая материальные вознаграждения. Тоже самое касается военных и других, кто получает деньги из госбюджета. А зарплаты бизнесменов, работой которых является максимизация прибыли для госкомпаний, причем, когда эти доходы не зависят от повышения тарифов для украинцев, должны прежде всего зависеть от финансового результата, который они обеспечивают. И они не должны ограничиваться - чем больше они таким образом зарабатывают для госкомпаний, тем больше должны получать зарплаты, включая премиями. Это просто наша большая беда, что у нас это все смешано. Власти прежде всего должны думать, как мотивировать людей эффективно работать и создавать возможности для того, чтобы люди больше зарабатывали. Государство и так получает львиную долю от доходов граждан и компаний, особенно государственных компаний. Забирать честно заработанное и "делить" ради "народной" поддержки, вместо того, чтобы повышать уровень жизни людей за счет проведения успешных европейских реформ - мы это уже проходили в 20-х - 30-х годах прошлого века при советской власти и мы должны помнить, к чему это ведет", - отметил Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП

"Победа в Стокгольмском арбитраже должна быть символом успешной борьбы против колониальной политики России. Она должна вдохновлять на такую борьбу украинцев и показывать всему миру, что правда на стороне Украины, и что мы можем побеждать такого сильного противника. Власти должны максимально мотивировать граждан на такую ​​борьбу, поскольку это вопрос независимости государства. Искусственно созданный и постоянно раздуваемый "скандал" с премиями - это сознательные действия тех, кто хочет не бороться, а капитулировать, и вернуться к временам, когда Украину грабили вассалы Кремля", - резюмировал Витренко.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Витренко заявил о невыплате премий за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять 01
Витренко заявил о невыплате премий за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять 02
Витренко заявил о невыплате премий за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять 03
Витренко заявил о невыплате премий за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять 04

Источник: https://censor.net.ua/n3174956
 
   
 Топ комментарии
 
От, мля, ще один "постраждалий".
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Витренко-- просто разжиревшая мразь !!! В то время когда Народ Украины с огромными проблемами оплачивает коммуналку это чмо хочет получать миллионы Витренко заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты премии: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять - Цензор.НЕТ 8772
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Зеленые кинули сотрудников на бабки. При Президенте Порошенко выплачивали сразу.
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Зеленые кинули сотрудников на бабки. При Президенте Порошенко выплачивали сразу.
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Как не странно, но он прав на 200%. Вопросы не к нему, а к тому, кто от государства подписывал с ним контракт.
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Контракт можно признать недействительным, если он противоречит законам Украины, либо мнению большинства акционеров. Пусть Витренко обращается в ЕСПЧ.
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ага
особенно если сами составляют и сами же подписывают
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Можно, но нужно видеть сам контракт и как он составлен. Заплатить ему или полюбовно договориться может быть гораздо дешевле. Просто, составлявший контракт, тупо не верил, что они смогут взуть Газпром на такие суммы. А это вопрос не к Витренко.
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А РОЖА НЕ ТРЕСНЕТ ???????? ХОТЯ НЕТ,у хряка богдана рожа побольше !!!!!!!!
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Правильно каже. Зробили хорошу роботу, мають отримати премію.
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А чому тоді не дали премію Тимошенко?
Пункт про Стокгольський арбітраж саме вона записала в контракт і всі перемоги чиновників "Нафтогаза" саме завдяки цьому. Їх роль була простою - передати папери до адвокатської контори.
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Она себе заработала и не одну "премию"

Вітренко заявив про порушення трудового законодавства через невиплату премії: Якщо компанія уклала договір з працівником, вона має його виконувати - Цензор.НЕТ 4
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Витренко-- просто разжиревшая мразь !!! В то время когда Народ Украины с огромными проблемами оплачивает коммуналку это чмо хочет получать миллионы Витренко заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты премии: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять - Цензор.НЕТ 8772
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А в тюрьме сейчас ужин,причем бесплатный
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у маргиналов, типа тебя, всегда кто то виноват
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"Зеленский получил под Новый год почти 5 млн грн роялти от "Квартала 95"
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И что с того, что получил роялти? это не законно? Не говоря уже о том, что он налоги с этих 5000000 заплатил.
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Достойный сынок своем мамки, все делает по плану...
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Наглец , гнать ссаной тряпкой этого специалиста
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ - https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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А если вас всех повесить с конфискацией за грабёж в военное время в особо крупных размерах - это не будет нарушением ?
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Бедняжка! Я обрыдалась! Может, все-таки , дешевле кого-нибудь привлечь за нарушение трудового законодательства, чем выплачивать такие премии? Контракт Тимошенко дал этим м-кам такие деньги и они еще что-то про нее пи-ят?
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опять бедолаг обделили, там бедные мамы в америке уже с бананов на воду перебиваются
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"Если украинцы против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение остается без ответа", - заявил Витренко." Источник: https://censor.net.ua/n3174956 Цікаво плісняві тролі не вміють читати, чи свідомо відволікають увагу від цієї частини заяви? Ну і "не біда", що з роботи піде той "бездара", який відвоював у москалів, для України, 3 млрд доларів. Сподіваюсь не в "газпром"
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точно. думаю газпром с удовольствием на работу его возьмет
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У мене таке враження, що його до цього і ************
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Глупость. Если принять за данность. что нас 37 000 000, то это по 81 доллару на нос. Лично мне они никакой погоды не делают. На фиг они мне нужны. Постройте классную современную больницу для онкобольных детей, оборудуйте ее и подготовьте высококлассный и как следствие высокоэффективный и высокооплачиваемый медперсонал в нее. Рассмешил, 81 доллар. Это вообще не деньги. Бутылка Виски дороже стоит.
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81 долар, або 1 990 грн 98 копійок не гроші? Скажіть це пенсіонерам
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Не собираюсь я никому и ничего говорить. Да и не надо. К слову, я сам пенсионер. Продолжаю работать. А т.к. в наше время надо соответствовать, то постоянно помимо работы еще и занимаюсь самообразование. Иначе будешь на обочине и звать тебя никак.
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По сути Витренко прав. Если с ним заключили контракт и оговорили взаимные обязательства, то их надо выполнять. А крики и стоны о высоких премиях - от лукавого. Если знали что премия может быть высокой, то зачем подписывали? Если есть коррупционная составляющая в подписаны невыгодного для компании контракта, то найдите виновных, докажите и накажите. Все просто как ясный день.
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Можно предположить коррупционный сговор между Витренко и подписавшими контракт с другой стороны. Виновный с удовольствием потянет за собой Витренко, если ему пообещают снисхождение. Тогда придется наказать и Витренко.
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Я думаю сговор был между Витренко, Газпромом и Стокгольским судом. Мировой заговор по отжиму у бабушки вареника.
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В любом случае судебные разбирательства будут идти очень долго.
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О чем разбирательства? Все просто - в договоре прописали премию - 1-2% от суммы выигранных исков. Не предпологая, что выигранные суммы будут в милиардах доларов.
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Предполагать можно все, что угодно. Пока не доказано обратное. и только судом надо выполнять условия Контракта.
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Хоть один человек по делу написал. Есть контракт, там все прописано. Контракт не может быть изменен, кроме, как по обоюдному согласию сторон. Понятно, что добровольно от денег никто отказываться не будет. И это правильно. Я бы не отказался. Уверен, что подавляющее большинство брызжущих тут ядом и проклятиями тоже не в силах отказаться. Просто зависть и ничего больше.
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Зависть! И ложное чувство справедливости уравнять всех в злыднях, путем отнять и поделить. Согласен с аргументацией по всех позициях Ю. Витренко и особенно с "
Это просто наша большая беда, что у нас это все смешано. Власти прежде всего должны думать, как мотивировать людей эффективно работать и создавать возможности для того, чтобы люди больше зарабатывали. Государство и так получает львиную долю от доходов граждан и компаний, особенно государственных компаний. Забирать честно заработанное и "делить" ради "народной" поддержки, вместо того, чтобы повышать уровень жизни людей за счет проведения успешных европейских реформ - мы это уже проходили в 20-х - 30-х годах прошлого века при советской власти и мы должны помнить, к чему это ведет" (1)

"Победа в Стокгольмском арбитраже должна быть символом успешной борьбы против колониальной политики России. Она должна вдохновлять на такую борьбу украинцев и показывать всему миру, что правда на стороне Украины, и что мы можем побеждать такого сильного противника. Власти должны максимально мотивировать граждан на такую ​​борьбу, поскольку это вопрос независимости государства. Искусственно созданный и постоянно раздуваемый "скандал" с премиями - это сознательные действия тех, кто хочет не бороться, а капитулировать, и вернуться к временам, когда Украину грабили вассалы Кремля",(2)
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Николай! Ну какой же ты вумный! Может на тебя молиться надо? Ты хоть понимаешь об чем идет речь или тоже причастен к этому криминальному дележу государственных бабок? Раньше, если ты в то время жил, премия не должна была быть более 30% от оклада? И это укладывается с логикой. Ну не может человек в силу своих ограниченных физиологических возможностей выворачиваться на 500% премии - он что всё свое рабочее время тратит на премию? Тогда что это за такая работа? Абсурд!
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Фантастическеи идиоты, удавится готовы что бы не платить людям положеные по контракту деньги, за отлично выполненную работу. Почему вы деньги пинчука не считаете? для него подняли тарифы на транспортировку газа на 60%. ахметова? коломойского? Где истерики по их поводу?

P.S. Наверно когда составляли договор, не думали что 1-2% от выигранны в суде денег премия, будет такой большой. Но это ничего не меняет.
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Зависть! И ложное чувство справедливости уравнять всех в злыднях, путем отнять и поделить. Согласен с аргументацией по всех позициях Ю. Витренко и особенно с "
Это просто наша большая беда, что у нас это все смешано. Власти прежде всего должны думать, как мотивировать людей эффективно работать и создавать возможности для того, чтобы люди больше зарабатывали. Государство и так получает львиную долю от доходов граждан и компаний, особенно государственных компаний. Забирать честно заработанное и "делить" ради "народной" поддержки, вместо того, чтобы повышать уровень жизни людей за счет проведения успешных европейских реформ - мы это уже проходили в 20-х - 30-х годах прошлого века при советской власти и мы должны помнить, к чему это ведет" (1)

"Победа в Стокгольмском арбитраже должна быть символом успешной борьбы против колониальной политики России. Она должна вдохновлять на такую борьбу украинцев и показывать всему миру, что правда на стороне Украины, и что мы можем побеждать такого сильного противника. Власти должны максимально мотивировать граждан на такую ​​борьбу, поскольку это вопрос независимости государства. Искусственно созданный и постоянно раздуваемый "скандал" с премиями - это сознательные действия тех, кто хочет не бороться, а капитулировать, и вернуться к временам, когда Украину грабили вассалы Кремля",(2)
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Правильно говорит надо платить и дюсельдорф и за паперовый реверс и за провал добычи газа. Что быдлу не понятно? Откаты тоже надо платить,а их ни кто не отменял это святое.
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Если украинцы против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение остается без ответа"- 2,8 лярда зеленых должны быть прямопропорционально разделены на количество газа по цене гейропейского хаба в 100 баксов за 1000 кубов и каждому украинцу на нос должен быть проплачен определенный обьем газа
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Почему нет расследования, кто и на каком основании такой договор подписал? Там же преступный сговор налицо.
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Это по многим пунктам стандартный контракт. Я работал в НАКе, тоже по контракту. Это очень удобно. Есть прописанные права, есть прописанные обязательства. Если ты, сделав какую либо работу и не можешь просчитать свой сармак, то зачем нужна такая работа? Все эти грамоты, медальки, почетные звания, 13-е зарплаты и премии на усмотрение руководства в топку.
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Это же ж надо, как гадская мама *****-социалистка Витренчиха у своего падлючего отпрыска воспитала чувство обострённой социальной справедливости. Или и этот падонок, глядя на своего шефа-упыря Коболева, тоже решил и свою гадскую маму радовать лямами баксятины:
"Пусть мама услышит,
Пусть мама придёт"©️
Пусть мама бакинских лямы найдёт,
"Ведь так не бывает на свете"©️
Шоб маме не слать бабулети.
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Да ладно следивший раз будут дело тянуть и не выиграют некогда (откат от Рашки=норм жизнь). Мое мнения за такую работу люди должны получить 1% (а куда потратят 99% вот это вопрос).
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Грамотный, очень грамотный специалист трудился на свою Родину за ЗП + премия. Проблема Зе в том, что никто не хочет брать на себя ответственность за исполнение обязательств.
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Хотите посмотреть на махровых идиотов во всей красе? Милости просим :" Їх роль була простою - передати папери до адвокатської контори"
Вы, ублюдки подзаборные, не думаете над тем - сколько денег готов подкинуть адвокату Газпром, чтобы выиграть дело у хохлов? Ну, которому паперы просто передали?
Вы, филисофы ванючих дырявых носков, уверены, что для победы над ГАЗПРОМОМ им. Путина достаточно дать объявление в интернет - "ищу адвоката на дело против Газпрома на 2-3 миллиарда долларов"? - и всё! Кто откликнулся - т ому паперы и победа в кармане!
Идиоты. Не прости их, Господи!
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Во-первых! Кто такой Коболев? Эта такая же "шестерка", что и сам Витренко, только креслом повыше. Во вторых - разве они сами что-то решают? Они нужны и их держат только для подписей подготовленных бумаг, решение по которым принимают совершенно другого уровня люди и может даже не в Украине и эти люди не светят свои обличья при таких баснословных сделках. А этих пацанов и держат и платят им за молчание о своих "глубоких познаниях в сфере газа" до конца жизни, иначе одно лишнее слово и... могут неожиданно оливкой подавиться или какой-нибудь инфаркт прижмет преждевременно и навсегда. Так что им лучше хвост не пушить!
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Ты кто такой, чтобы оценку давать Коболеву и Витренко??? Если умный такой, почему не на их месте? Кто не заметил твой талант и способности? Вот сволочи какие, не дают тебе самореализоваться!
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У властидержащих свои дети и родственники, и им не нужны конкуренты из нищей братии, хоть пусть те будут во сто раз умнее и способнее.
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тварь. не сказал что готов отдать деньги бойцам на передовую.
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Трудно с ним не согласиться. Юридически он прав на все 100%. Просто комментаторов жаба давит. Но ведь кто-то с ним контракт подписал! Кто-то оговорил в контракте такие премии! Вот туда и все вопросы. А он упрется и отсудит свои бабки. Его вины ни в чем нет. Только не начинайте ныть о сложных временах и голодающих пенсионерах. Я сам пенсионер. И в том, что он требует деньги, он прав. Надо было думать когда контракт государство подписывало.
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Премии они получили, когда деньги еще не поступили, то есть, юридически они эти деньги украли из бюджета. А оформление соответствующих выплат могло быть только мошенническим с превышением полномочий - денег-то нет, а премии есть.
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Погоди дорогой, тебя еще и посадят за кражу бюджетных средств из неполученной еще по решению арбитража денег от раши. Воровские замашки у вас с кобелем неистребимы.
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А в Кремле тем временем потирают ручонки - они ведь предлагали ему и Коболеву денег...
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