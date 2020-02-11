 Проверяем пять человек на наличие коронавируса, - министр здравоохранения Скалецкая

Об этом Скалецкая сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая
"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.
По ее словам, всего есть "пятеро человек, которых мы проверяем на наличие коронавируса".
«"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3174955»
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