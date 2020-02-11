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Все про:Минздрав (2173) Зоряна Скалецкая (67)

 Проверяем пять человек на наличие коронавируса, - министр здравоохранения Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что по состоянию на сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют пять человек.

Об этом Скалецкая сказала на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.

По ее словам, всего есть "пятеро человек, которых мы проверяем на наличие коронавируса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав ожидает дополнительные тест-системы на коронавирус, чтобы проверить всех эвакуированных из Китая украинцев

Источник: https://censor.net.ua/n3174955
 
 
 Топ комментарии
 
Пліать та ні в контакті треба бути а в карантіні !!! ІЗОЛЯТОР ! Вони курва в телефонному контакті !!!Але ж це курва цирк на дроті.
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В Словакии два человека ВЕЗЛИ В ИЗОЛЯТОР В СПЕЦКОСТЮМАХ , машину дезинфицировали
А эта дура - юристка пытается в Украине пандемию организовать
ВСЕ ВРАЧИ в мединституте изучают методы борьбы с чумой
И сегодня врачи в Китае работают в противочумных костюмах
НО МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ НЕ ИМЕЕТ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ - и потому над ней уже ржут врачи
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Блин, ЗЕБИЛЫ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЕБИЛОВ (!!!)
«"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3174955»
ЖТО ЖЕ СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОНИ ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАЗИЛИ И ЗАРАЗЯТ ?
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Основные симптомы: характерный след вдоль всей окружности верхней части черепной коробки. Ищи.ТЕ.
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24 дня минимум карантин! а не 14 дней. Вирус проявлялся и после 14 дней!
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Пліать та ні в контакті треба бути а в карантіні !!! ІЗОЛЯТОР ! Вони курва в телефонному контакті !!!Але ж це курва цирк на дроті.
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Це цирк курв на дроті під назвою "Кабмін приїхав"!
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"Провєряют на налічіє" - це кишені обшукують? Як думають, так і гоаорять. Нема, щоб професійно - "тестуємо на наявність" , "проводимо дослідження на наявність". "В налічії імєєтся полноє отсутствіє.." 😏
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и шо, карона вирус по телефону определяют бесконтактным методом? вот до чего наука здесь дошла
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Блин, ЗЕБИЛЫ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЕБИЛОВ (!!!)
«"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3174955»
ЖТО ЖЕ СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОНИ ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАЗИЛИ И ЗАРАЗЯТ ?
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В Словакии два человека ВЕЗЛИ В ИЗОЛЯТОР В СПЕЦКОСТЮМАХ , машину дезинфицировали
А эта дура - юристка пытается в Украине пандемию организовать
ВСЕ ВРАЧИ в мединституте изучают методы борьбы с чумой
И сегодня врачи в Китае работают в противочумных костюмах
НО МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ НЕ ИМЕЕТ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ - и потому над ней уже ржут врачи
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Чего украинцы хотели, теперь пусть хлебают от души
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Себя проверь на наличие лишней хромосомы!
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Это памятник украинскому пациенту после похода в аптеку.
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