 Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко.
"На сегодня он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.
Отметим, ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли с середины февраля на 1 марта 2020 года.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
Гнетущее впечатление.
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