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 Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский

Над запуском нового телеканала для оккупированных территорий работает режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, - Бородянский

"На сегодня он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.

Отметим, ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли с середины февраля на 1 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3174954
 
 
 Топ комментарии
 
может для начала деньги АТР разблокируете и дадите работать нормально? чем херню какую то создавать, зная вас еще то дерьмо получится
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Им врать, что с горки скатиться или два пальца об асфальт. Они врут перманентно, начиная с избирательной компании

Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6808
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По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко. Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5049
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По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко. Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5049
 показать весь комментарий
 
 
Им врать, что с горки скатиться или два пальца об асфальт. Они врут перманентно, начиная с избирательной компании

Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6808
 показать весь комментарий
 
 
может для начала деньги АТР разблокируете и дадите работать нормально? чем херню какую то создавать, зная вас еще то дерьмо получится
 показать весь комментарий
 
 
Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1808

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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вангую, шо новое юмор тв будет иметь на донбассе бешеный успех
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Прочитал интервью Асеева о пытках в концлагере "Изоляция".
Гнетущее впечатление.
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Moсковити як зайшли на Донбас на другий день всі українські канали вимкнули і свої увімкнули. А наші правителі шостий рік концепцію формують.
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" Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого друга? Чому так відбувається вже 28 років? " (с)
Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 5179
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Ааааа! Свати - наше всьо, "Слуга народа" - біблія! Тепер у бубочки з'явиться ще один "100% свій" канал? Сльози мєшают мнє гаваріть!
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Зебилы, такой вопрос. Вы еще ходите на концерты квартала? Это просто из любопытства. Ничего обидного писать не буду, обещаю.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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Н-да. Марк вже не той. Виздоровів та захворів.
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Такой же дебилизм выпустит как "Сваты" и "Слугу народа". Уровень быдломассы. Сам его смотри. ушлепок.
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