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 Политика Украины, Общество
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Все про:запрет (1380) Россия (74896) медиа (78) социальные сети (492) Бородянский Владимир (87)

 Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский не будет инициировать возобновление доступа к российским медиа и соцсетям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Весной этого года запрет российских соцсетей и отдельных медиа перестает действовать.

Бородянский заявил, что не будет инициировать возобновление доступа к российским медиа и соцсетям.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", - подчеркнул он.

Кроме того он заявил, что будет обязательно поднимать вопрос о продлении запрета.

Ранее Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявил, что украинские власти ни чего не добились, запретив доступ к российским социальным сетям.

Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3174952
 
   
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кому . Бородянскому ? так он не самый главный в ЗЕкоманде . нажалуются Бубочке Богдан или Сивоха тот возьмет и отменит запрет
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Пока украинская часть Фейсбука и Ютуба модерируются из Московского офиса их также необходимо временно ограничить.
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Червень 2019 року.

Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook.

Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook обрала її на посаду менеджера з публічної політики по Україні.
Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.
"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/3/648420/
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Не те дійшло. Заборона тільки на папері. На ОПЕРі під ВПН впрацюють всі російські сайти, пошта та соціальні мережі. Ця заборона це фейк.
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Хотя бы ламеры-малолетки не могут зависать там - уже плюс.
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Ти пропонуешь, щоб була повна заборона з використанням обладнаня DPI і іншими обмеженнями "золотого фаервола", чи ти так радіешь, що нарешті навчився вмикати впн в опера? Не користуватися бурятськими соцмережами та мордовськими пошуковими системами то насамперед внутрішня чистоплотність, бо якщо хтось хоче нажертися гною(расійського лайно контенту) він то зробить і через повноцінний впн і якщо клепки не вистачає, через впн для опера.
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Сміття поменшало і робота для кацап-ботів ускладнилась.
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А те что просочились уничтожаються старожилами из секты 24/7
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Имеете что-то против тех, кто борется с кацапо-ботами?
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Тобто аутоматично не працює? І як що ВР зробить вигляд що забулася, то заборона перестане діяти?
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Довольно много зебилов голосовало за клоуна именно в надежде на отмену этого запрета. И снова их нае...
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откройте кто там поближе министру глаза: вконтакте и яндекс в украине прекрасно работают без впн, тора и прочих танцев с бубном.
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У большинства провайдеров не работает. Надо бороться с провайдерами которые не блокируют.
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Зачем патроны тратить?

Есть метод проверенный дедами - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ 😀
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режим "павлик морозов" ON
киевстар, лайфсел
режим "павлик морозов" OFF
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Не продлить. А покончить с этим навсегда.
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плюс к этому воздушные массы со стороны ахрессора несут с собой тлетворное влияние русскаго мира, дожди и русский дух
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Антиукраинская СН продлит? Поглядим.
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Это неправильно.Наоборот надо разрешить кремлевскому быдлу высказаться не только по трупу чЛенина на кровавой площади Мавзолея,но и про Чеченскую резню при Ельцине,и резню при плешивом педофиле вначале 00 годов.Пусть рубят правду матку про себя обосранных Богом...А мы почитаем
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говорим одно - делаем другое....

Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5016 Аркадий Бабченко
13 год ·

Вот так сейчас выглядит эфир Телеканал ATR. Пустая студия и бьющий метроном.
Финансирование канала на 2020 год заблокировано. Привет.
По словам заместителя генерального директора АТР Айдер Муждабаев для того, чтобы телеканалу получить финансирование, он должен провести тендер на размещение контента.
Не спрашивайте меня, что это значит. У меня в голове эта схема никак не укладывается, я сейчас бьюсь ею об стену и ору слова, которые не хочу здесь произносить, но суть, насколько я понял, в следующем.
Деньги государство выделило. 50 млн гривень. На оплату спутника, аренду помещения, зарплату и пр. Это для телевидения совсем не бог весть сколько, но, по крайней мере, можно продолжать работать.
Но чтобы эти деньги получить, телеканалу надо провести открытый конкурс. И выбрать победителя, который у него будет размещать контент.
Ну, как с государственными учреждениями.
Типа - вы получаете деньги из бюджета, значит, вы должны вести свою деятельность на конкурсной основе.
Какой может быть конкурс на производство новостей третьими лицами для крымкотатарского телеканала во время оккупации Крыма, я, *****, своей головой с пятой попытки все еще понять не могу.
Тендер для единственного крымскотатарского телеканала среди кого? Среди единственного крымскотатарского телеканала? Или что? Или где?
Никто не хочет написать заявку на участие в тендере и поехать в Крым освещать репрессии крымских татар на конкурсной основе в перспективой уехать на подвал на пяток другой лет?
Ау!! Мы ищем таланты!!
Я не знаю, в чью восхитительную голову пришло это решение, но, блин, клянусь, ничего подобного я отродясь никогда не слышал.
В прошлом году недофинансирование канала составило 15 миллионов.
В этом году деньги просто заблокированы на казначейском счету.
Можно, конечно, работать по полгода на одном энтузиазме. Но дольше - уже есть хочется.
Я вот, например, за свой последний месяц работы - август - зарплату еще не получил.
Я проработал в этой студии год.
У меня было всего два-три работодателя, сотрудничество с которыми было не просто работой, а мировоззрением. Единением. Семьей.
АТР - один из них.
Единственный крымскотатарский телеканал, вещающий на крымскотатарском языке на аннексированный полуосторов.
И он поставлен на грань закрытия.
Что?
Вы?
*****?
Делаете?
Вам Крым нужен вообще, друзья мои, или что?
У вас ЕДИНСТВЕННЫЙ крымскотатарский канал, который работает САМ. Сам создался, сам самоорганизовался, сам пашет, сам создает, сам показывает. Все, что от вас требуется - НЕ ТРОГАЙТЕ. Дайте денег, скажите спасибо, и не лезьте в него руками. Всё.
Но нет.
Государство в смартфоне, блин.
Я прошу расшарить эту информацию.
ATR должен существовать.
Ну а я, в свою очередь, принял решение возродить "Запоребрик" на Ютуб.

Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9108
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В мозгах у украинцев будет меньше мусора. Будем экологичны.
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100 баллов
По сути ничему умному кацапы научить никого не могут - тем более раша скоро развалится
на куски
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Запрет на обмен информацией является неправильным. Что касается российских социальных сетей и сайтов, таких как например Яндекс, тем более неправильно. Блокировать можно только те которые явно ведут целенаправленную подрывную деятельность и подчинены ФСБ. Хотя запреты означает лишь то что мы боимся подаваемой ими информации и нам нечего им противопоставить, чтоб опровергнуть
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О какой информации со стороны кацапов Вы тут волнуетесь?

На хрена европейцам- украинцам слушать тех дебилов?

А молодежь вообще должна сидеть на англомовных каналах - где вся мировая циввиллизация делится инфой
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Яндекс тоже подчинен ФСБ.

«Яндекс» подтвердил договоренность с ФСБ по поводу передачи ключей шифрования.



https://novayagazeta.ru/news/2019/06/07/152340-yandeks-podtverdil-dogovorennost-s-fsb-po-povodu-peredachi-klyuchey-shifrovaniya



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Яндекс - шпионская программа, все, что ты пишешь в их соцсетях - ты пишешь напрямую в ФСБ. Убережем неразумных украинцев от рассейского говна, только и всего.

подаваемой ими дезинформации -- поинтересуйся, как через фейсбук влияли на выбор американцев в 2016м. Через законтаченных одноглазников - такое делают уже давно, для всех, кто там пасеься.
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ахахаа, на кого это расчитано, наверное на дурачков, это мля всё равно, что своей разведке глушить радиоперехваты врага, что б они там "ничего такого" не наслушались "хорошего" и не перешли на строну противника, господа - это идиотизм!!!
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И включить обратно украинский тв канал в Европе- новости про Украину только через 6(!) рашкиных каналов
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЧТО ОНИ ВРУТ ПРО УКРАИНУ ?
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В запретах есть что то совковое, напоминающее глушилки западных радиостанций во времена СССР
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Прікольний презедент



Ґаспада адєссіти, ви щітаєтє, что ето смєшно? Совсєм нє смєшно, клоуни!

Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2264
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Это правильно, это да. Свобода слова она такая ))))
Да и VPN отменили )))
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Страны НАТО в течении февраля-мая перебрасывают в Европу более 50 000 единиц бронетехники и сил специального развертывания в количестве до 100 000 бойцов..Это контингент будет находиться в Грузии,Латвии,Литве и Эстонии.... Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6266 Россия и Украина мышибраття мирные людишки...
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Российские соцсети и медиа не несут ничего хорошего в Украину. Они не призывают любить Украину, защищать ее, они несут только информацию страны агрессора, оккупанта, лживую историю, бредовые фашистские идеи. Поэтому поддерживаю, что необходимо запретить соцсети и медиа Московии. Дополнительно предлагаю порвать дипломатические отношения, ввести визовый режим, прекратить всякую торговлю, национализировать всякие активы страны агрессора на территории Украины (банки, бизнес, недвижимость, вообще все). После некоторые активы возможно продать, лишние деньги не помешают казне.
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