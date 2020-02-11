 Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
Весной этого года запрет российских соцсетей и отдельных медиа перестает действовать.
Бородянский заявил, что не будет инициировать возобновление доступа к российским медиа и соцсетям.
"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", - подчеркнул он.
Кроме того он заявил, что будет обязательно поднимать вопрос о продлении запрета.
Ранее Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявил, что украинские власти ни чего не добились, запретив доступ к российским социальным сетям.
Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".
Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook.
Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook обрала її на посаду менеджера з публічної політики по Україні.
Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.
"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/3/648420/
Есть метод проверенный дедами - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ 😀
киевстар, лайфсел
режим "павлик морозов" OFF
Аркадий Бабченко
13 год ·
Вот так сейчас выглядит эфир Телеканал ATR. Пустая студия и бьющий метроном.
Финансирование канала на 2020 год заблокировано. Привет.
По словам заместителя генерального директора АТР Айдер Муждабаев для того, чтобы телеканалу получить финансирование, он должен провести тендер на размещение контента.
Не спрашивайте меня, что это значит. У меня в голове эта схема никак не укладывается, я сейчас бьюсь ею об стену и ору слова, которые не хочу здесь произносить, но суть, насколько я понял, в следующем.
Деньги государство выделило. 50 млн гривень. На оплату спутника, аренду помещения, зарплату и пр. Это для телевидения совсем не бог весть сколько, но, по крайней мере, можно продолжать работать.
Но чтобы эти деньги получить, телеканалу надо провести открытый конкурс. И выбрать победителя, который у него будет размещать контент.
Ну, как с государственными учреждениями.
Типа - вы получаете деньги из бюджета, значит, вы должны вести свою деятельность на конкурсной основе.
Какой может быть конкурс на производство новостей третьими лицами для крымкотатарского телеканала во время оккупации Крыма, я, *****, своей головой с пятой попытки все еще понять не могу.
Тендер для единственного крымскотатарского телеканала среди кого? Среди единственного крымскотатарского телеканала? Или что? Или где?
Никто не хочет написать заявку на участие в тендере и поехать в Крым освещать репрессии крымских татар на конкурсной основе в перспективой уехать на подвал на пяток другой лет?
Ау!! Мы ищем таланты!!
Я не знаю, в чью восхитительную голову пришло это решение, но, блин, клянусь, ничего подобного я отродясь никогда не слышал.
В прошлом году недофинансирование канала составило 15 миллионов.
В этом году деньги просто заблокированы на казначейском счету.
Можно, конечно, работать по полгода на одном энтузиазме. Но дольше - уже есть хочется.
Я вот, например, за свой последний месяц работы - август - зарплату еще не получил.
Я проработал в этой студии год.
У меня было всего два-три работодателя, сотрудничество с которыми было не просто работой, а мировоззрением. Единением. Семьей.
АТР - один из них.
Единственный крымскотатарский телеканал, вещающий на крымскотатарском языке на аннексированный полуосторов.
И он поставлен на грань закрытия.
Что?
Вы?
*****?
Делаете?
Вам Крым нужен вообще, друзья мои, или что?
У вас ЕДИНСТВЕННЫЙ крымскотатарский канал, который работает САМ. Сам создался, сам самоорганизовался, сам пашет, сам создает, сам показывает. Все, что от вас требуется - НЕ ТРОГАЙТЕ. Дайте денег, скажите спасибо, и не лезьте в него руками. Всё.
Но нет.
Государство в смартфоне, блин.
Я прошу расшарить эту информацию.
ATR должен существовать.
Ну а я, в свою очередь, принял решение возродить "Запоребрик" на Ютуб.
По сути ничему умному кацапы научить никого не могут - тем более раша скоро развалится
на куски
На хрена европейцам- украинцам слушать тех дебилов?
А молодежь вообще должна сидеть на англомовных каналах - где вся мировая циввиллизация делится инфой
«Яндекс» подтвердил договоренность с ФСБ по поводу передачи ключей шифрования.
https://novayagazeta.ru/news/2019/06/07/152340-yandeks-podtverdil-dogovorennost-s-fsb-po-povodu-peredachi-klyuchey-shifrovaniya
подаваемой ими дезинформации -- поинтересуйся, как через фейсбук влияли на выбор американцев в 2016м. Через законтаченных одноглазников - такое делают уже давно, для всех, кто там пасеься.
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЧТО ОНИ ВРУТ ПРО УКРАИНУ ?
Прікольний презедент
Ґаспада адєссіти, ви щітаєтє, что ето смєшно? Совсєм нє смєшно, клоуни!
Да и VPN отменили )))