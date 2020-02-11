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 Политика Украины
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Все про:Богдан (66) Зеленский (4537) Кабмин (11594) Луценко (7665) отставка (2508) Рябошапка Руслан (281)

 Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отметил, что грядущую смену главы Офиса президента Андрея Богдана представители власти обсуждают в связке с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не слышал фамилий, но умею анализировать. Андрей Богдан действительно выполнил огромный массив работы: создал базис для президента Зеленского, заложил определенные принципы и формы работы. Однако, в ходе этого процесса появилось множество недовольных. Как в Офисе, родной фракции и партии, правительстве, так и в обществе. И даже за рубежом. Такова судьба любого человека, который что-то делает с полной энергией и убежден в своей правоте. Так всегда бывает. И, наверное, не секрет, что именно Богдан предлагал кандидатуру господина Рябошапки для утверждения президентом", - отметил Луценко.

"Я вхожу в область допущений. Я сказал то, что я знаю. А теперь скажу то, что слышу. Господин Ермак, который предлагает менее эмоциональную и менее раздражительную форму и методы работы президента, может быть заменой Андрею Богдану. Похоже, что это именно смена не только лиц, но и формата. Соответственно, вполне возможна и смена Генпрокурора. Которого - несмотря на на все предвыборные заявления - хотят видеть на 100% своим. Думаю, что в течение февраля мы получим ответы на эти вопросы", - убежден политик.

Также читайте: Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП, - СМИ

"Более того, я считаю, что это только начало процесса смены команды президента. Думаю, что в районе февраля-марта мы будем свидетелями еще и отставки правительства. К которому у меня, как ни странно, даже больше претензий, намного больше претензий, чем к работе правоохранительных органов. Потому что работа правоохранительного блока имеет свои плюсы и минусы. С чем-то я согласен, с чем-то - не очень, но на самом деле это консервативный орган, который призван не просто сажать, а сажать по закону. И в реальной жизни такие вещи не делаются ни к весне, ни к осени, ни вообще к какой-то дате. Это серьезная рутинная работа. А учитывая затеянные чистки прокуроров, которые на 90% превратились в чистку профессионалов, ждать серьезных результатов просто невозможно", - резюмировал Луценко.

Полный текст интервью Юрий Луценко: "Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине" читайте по ССЫЛКЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3174951
 
 
 Топ комментарии
 
Еще бы не плохо провести процедуру импичмента зеленских Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко - Цензор.НЕТ 4830
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Твої б слова та Богу до вух! Але з тебе такий самий пророк, як з Зеленського - Президент
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Еще бы не плохо провести процедуру импичмента зеленских
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Твої б слова та Богу до вух! Але з тебе такий самий пророк, як з Зеленського - Президент
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Продажний алкаш вже підлизує нелоху.
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А що, і рябокепка на старті?
По вчорашньому (отут: в пості Горковенка https://censor.net.ua/blogs/3174941) - не схоже...
Хоча, як цапа-відбувайла - можуть і йому пендалем. Бенекдіктових серез зебільні - до фіга.
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Очень хотелось ему плыть обратно.Ловко вскидая парою рук. Но все поняли это превратно. Особенно тот кто пилил под ним сук ))
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К Богдану вопросов много, но Ермак - просто агент путинский
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о, Луценко стал активно лизать задницу богдану и зеленскому...
к чему бы это?
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Ставлення до Порошенка і до Ю.Луценка - тестовий маркер на зебілів.
Відзначаю.
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Тупые и продажные демократы подобосрались с импичментом Трампа и теперь он начал быковать.
Говорили нашим ********* не лезть в чужие дела.
Нет,*****.
Они Трампа за бороду держали.
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О,Юга начал вещать,ждемс выхода на сцену его бабы Яги третьего тысячелетия.
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Картавый алкоголик, здрасьте! Выперлось! Иди *** "женщину третьего тысячелетия", а на людях не показывайся! Мудило.
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Приехал изучатель аглицкого языка. Немного проспался и начал уже свои опусы выдавать. Юга, не переживай , тебе и те наливали и эти нальют....
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Где то в Лондоне,через несколько лет,Юга небритый в "трениках"за бутылкой пойла дает интервью"да я зону топтал,да я бандюков(патриотов)ловил,.......да я американских послов снимал"))
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Лютi новини

1. "Потерпевший президент".
Из сегодняшнего (вчерашнего) судебного заседания по делу Маруси Зверобой: "....потерпевший дал показания о том, что испугался видео в фейсбуке, в котором Маруся Зверобой и София Федина...."
"Президент - ссыкло",- Маруся Зверобой обозвала Зеленского прямо на суде.
Янелох в кубе. Дурачок Зеленский превратил суд над Зверобой в площадку, где его официально .......... .
Вопрос к фанатам Зеленского. Как и за что уважать "потерпевшего", являющегося главнокомандующим в воюющей стране, который испугался двоих женщин?
Чутки про відставку Богдана - це тільки початок зміни команди Зеленського. У лютому-березні ми будемо свідками відставки уряду, - Луценко - Цензор.НЕТ 8261

2. Вова, дави их, млядь....
"Ми змyшeнi пiти нa цeй кpoк і пoпрoщaтиcя з сyбcидiями",- Гoнчaрyк.
Это лучшая "реклама" открытия рынка земли. В первую очередь это коснется владельцев паев.
Они действительно дебилы. Ни отнять, ни добавить.
600 миллионов гривен налогоплательщиков потрачено в 2019 году на содержание Владимира Зеленского и его аппарата. А ты продай собаку, чтобы заплатить за коммуналку.
На пальцах объясняю, откуда были деньги у Порошенко на субсидии и почему их нет у Зеленского.
Порошенко забирал деньги у Газпрома и Коломойского и отдавал малообеспеченным.
Зеленский забирает у малообеспеченных и отдаёт Коломойскому и зеленым.
Понятно, что на всех всего не хватит.

3. Раз два три четыре пять! Начинаем прозревать!
На родине Чма прозрели от часов кумы Юзика за 700 000 гривен.
Здесь два варианта, и оба неутешительны. Первый - часы настоящие и это говорит о том, что у эти йузики без тормозов с отсутствием инстинкта самосохранения. Второй - это китайская подделка. Оба варианта, не противореча друг другу, утверждают, что все эти йузики - эталонные "кугуты в атаке".
Зато у Порошенко "костюм был помятый", ага.

4. Турки наточили ятаган.
Агенство StepNews, ссылаясь на свои источники, сообщает: Турция приказала командирам Джабхат Ватания ли-Тахрир повысить боевую готовность личного состава и приготовиться к началу широкомасштабной военной операции против сил режима Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.
К туркам присоединились бойцы оппозиции к Асаду и совместно с регулярными подразделениями турецкой армии, начали выдвижение в район Серакиб (провинция Алеппо - Сирия), где находятся ихтамнеты и асадисты.
Будет замес!
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5. Откровение.
Я смотрю, фейсбучная "великолепная" лидерка мнений, мульку запускает "ПАП всьо, нада новый лидер, ПАП спасибо, давай до свидания".
Я за крайний год "новых лидеров" нажрался аж до рвотного рефлекса.
Монова позиционирует себя супер патриотом, но четко вбивает в головы идею, что "Порох всьо".

Чутки про відставку Богдана - це тільки початок зміни команди Зеленського. У лютому-березні ми будемо свідками відставки уряду, - Луценко - Цензор.НЕТ 6709

Я уверен, чем больше патриот на показ, тем глубже "маузер в жопе". Доказано на практике.
Я не был порохоботом где-то до 16-го года. Скорее наоборот, но когда увидел реформу децентрализации, понял, что он - государственник. Я не хочу сказать, что он святой, но то что он сделал, заслуживает уважения.
Одно только то, что он смог возродить армию при нищем бюджете и остановить расползание Новороссии - много стОит. ПАП мыслит стратегически, к тому же он - отличный менеджер, имеет авторитет и вес в мировом истеблишменте.
Армия и автокефалия - это тот плюс, который перевешивает все минусы (у остальных - одни минусы).
Но проблема в лохоторате. С ним нужно работать, как с "собакой Павлова".

Пока российская пропаганда и наши продажные СМИ будут пытаться уничтожить Порошенко, до тех пор я буду знать, что единственный возможный лидер Украины, которому по силам освободить нас от оккупанта - Порох.
Наша задача - правильно и аккуратно доносить это тем, кто "думает" ушами.

Я не вижу просто ещё одного человека калибра Порошенко, который мог бы справиться со всей этой шоблой без массовых расстрелов, и не превратил Украину в европейский Сомали.

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый
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Відставка Богдана - результат підкилимних розбірок у зелених. Одного бовдура звільнили, іншого призначать. Щодо уряду - відставка вірогідна, бо ще пару місяців подібних "здобутків" по виконанню доходної частини бюджету та падіння промислового виробництва і "епоха бідності" закінчиться економічним колапсом, знеціненням гривні, гіперінфляцією та іншими "смаколиками" з 90-х років минулого століття.
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Я это бла-бла-бла слышу уже почитай 20 лет, а коллапса все нет.
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Генеральная прокуратура в который уже раз за последние десять лет доказывает свою бесполезность для основной части населения Украины.
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