 Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Я не слышал фамилий, но умею анализировать. Андрей Богдан действительно выполнил огромный массив работы: создал базис для президента Зеленского, заложил определенные принципы и формы работы. Однако, в ходе этого процесса появилось множество недовольных. Как в Офисе, родной фракции и партии, правительстве, так и в обществе. И даже за рубежом. Такова судьба любого человека, который что-то делает с полной энергией и убежден в своей правоте. Так всегда бывает. И, наверное, не секрет, что именно Богдан предлагал кандидатуру господина Рябошапки для утверждения президентом", - отметил Луценко.
"Я вхожу в область допущений. Я сказал то, что я знаю. А теперь скажу то, что слышу. Господин Ермак, который предлагает менее эмоциональную и менее раздражительную форму и методы работы президента, может быть заменой Андрею Богдану. Похоже, что это именно смена не только лиц, но и формата. Соответственно, вполне возможна и смена Генпрокурора. Которого - несмотря на на все предвыборные заявления - хотят видеть на 100% своим. Думаю, что в течение февраля мы получим ответы на эти вопросы", - убежден политик.
"Более того, я считаю, что это только начало процесса смены команды президента. Думаю, что в районе февраля-марта мы будем свидетелями еще и отставки правительства. К которому у меня, как ни странно, даже больше претензий, намного больше претензий, чем к работе правоохранительных органов. Потому что работа правоохранительного блока имеет свои плюсы и минусы. С чем-то я согласен, с чем-то - не очень, но на самом деле это консервативный орган, который призван не просто сажать, а сажать по закону. И в реальной жизни такие вещи не делаются ни к весне, ни к осени, ни вообще к какой-то дате. Это серьезная рутинная работа. А учитывая затеянные чистки прокуроров, которые на 90% превратились в чистку профессионалов, ждать серьезных результатов просто невозможно", - резюмировал Луценко.
Полный текст интервью Юрий Луценко: "Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине" читайте по ССЫЛКЕ.
По вчорашньому (отут: в пості Горковенка https://censor.net.ua/blogs/3174941) - не схоже...
Хоча, як цапа-відбувайла - можуть і йому пендалем. Бенекдіктових серез зебільні - до фіга.
к чему бы это?
Відзначаю.
Говорили нашим ********* не лезть в чужие дела.
Нет,*****.
Они Трампа за бороду держали.
1. "Потерпевший президент".
Из сегодняшнего (вчерашнего) судебного заседания по делу Маруси Зверобой: "....потерпевший дал показания о том, что испугался видео в фейсбуке, в котором Маруся Зверобой и София Федина...."
"Президент - ссыкло",- Маруся Зверобой обозвала Зеленского прямо на суде.
Янелох в кубе. Дурачок Зеленский превратил суд над Зверобой в площадку, где его официально .......... .
Вопрос к фанатам Зеленского. Как и за что уважать "потерпевшего", являющегося главнокомандующим в воюющей стране, который испугался двоих женщин?
2. Вова, дави их, млядь....
"Ми змyшeнi пiти нa цeй кpoк і пoпрoщaтиcя з сyбcидiями",- Гoнчaрyк.
Это лучшая "реклама" открытия рынка земли. В первую очередь это коснется владельцев паев.
Они действительно дебилы. Ни отнять, ни добавить.
600 миллионов гривен налогоплательщиков потрачено в 2019 году на содержание Владимира Зеленского и его аппарата. А ты продай собаку, чтобы заплатить за коммуналку.
На пальцах объясняю, откуда были деньги у Порошенко на субсидии и почему их нет у Зеленского.
Порошенко забирал деньги у Газпрома и Коломойского и отдавал малообеспеченным.
Зеленский забирает у малообеспеченных и отдаёт Коломойскому и зеленым.
Понятно, что на всех всего не хватит.
3. Раз два три четыре пять! Начинаем прозревать!
На родине Чма прозрели от часов кумы Юзика за 700 000 гривен.
Здесь два варианта, и оба неутешительны. Первый - часы настоящие и это говорит о том, что у эти йузики без тормозов с отсутствием инстинкта самосохранения. Второй - это китайская подделка. Оба варианта, не противореча друг другу, утверждают, что все эти йузики - эталонные "кугуты в атаке".
Зато у Порошенко "костюм был помятый", ага.
4. Турки наточили ятаган.
Агенство StepNews, ссылаясь на свои источники, сообщает: Турция приказала командирам Джабхат Ватания ли-Тахрир повысить боевую готовность личного состава и приготовиться к началу широкомасштабной военной операции против сил режима Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.
К туркам присоединились бойцы оппозиции к Асаду и совместно с регулярными подразделениями турецкой армии, начали выдвижение в район Серакиб (провинция Алеппо - Сирия), где находятся ихтамнеты и асадисты.
Будет замес!
Я смотрю, фейсбучная "великолепная" лидерка мнений, мульку запускает "ПАП всьо, нада новый лидер, ПАП спасибо, давай до свидания".
Я за крайний год "новых лидеров" нажрался аж до рвотного рефлекса.
Монова позиционирует себя супер патриотом, но четко вбивает в головы идею, что "Порох всьо".
Я уверен, чем больше патриот на показ, тем глубже "маузер в жопе". Доказано на практике.
Я не был порохоботом где-то до 16-го года. Скорее наоборот, но когда увидел реформу децентрализации, понял, что он - государственник. Я не хочу сказать, что он святой, но то что он сделал, заслуживает уважения.
Одно только то, что он смог возродить армию при нищем бюджете и остановить расползание Новороссии - много стОит. ПАП мыслит стратегически, к тому же он - отличный менеджер, имеет авторитет и вес в мировом истеблишменте.
Армия и автокефалия - это тот плюс, который перевешивает все минусы (у остальных - одни минусы).
Но проблема в лохоторате. С ним нужно работать, как с "собакой Павлова".
Пока российская пропаганда и наши продажные СМИ будут пытаться уничтожить Порошенко, до тех пор я буду знать, что единственный возможный лидер Украины, которому по силам освободить нас от оккупанта - Порох.
Наша задача - правильно и аккуратно доносить это тем, кто "думает" ушами.
Я не вижу просто ещё одного человека калибра Порошенко, который мог бы справиться со всей этой шоблой без массовых расстрелов, и не превратил Украину в европейский Сомали.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый