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Все про:насилие (224) Дмитрий Дубилет (96)

 Горячую линию по предотвращению домашнего насилия запустили в тестовом режиме, - Дубилет

По данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы запустили горячую линию по предотвращению домашнего насилия. Номер 1547", - говорится в сообщении.

По его словам, проект очень важен, ведь по данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

"От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия. Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории тех, кто обратился на линию. Кровь стынет в жилах!" - рассказал Дубилет.

"Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра", - добавил он.

Кроме того, Дубилет сообщил, что этот проект находится на пересечении сразу нескольких министерств. Именно такие проекты, в которых требуется привлечение различных команд, являются самыми сложными в Кабмине, но и наиболее эффективными.

Сейчас линия работает в тестовом режиме.

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Горячую линию по предотвращению домашнего насилия запустили в тестовом режиме, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174948
 
 
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А почему бы не засунуть это в приложение "дия"...и попиарится на этом....??
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Пусть лучше сделают "военокмат в смартфоне" Горячую линию по предотвращению домашнего насилия запустили в тестовом режиме, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6362
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Ало, допоможіть: мені дружина не дає випити сто грам, а пляшку вилила!
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У меня минимум три знакомых, которых жены бьют. Для них будет линия?
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Можливо, їх б'ють за знайомство з Миколою Вовком?
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"Высокие, высокие отношения"
а как это бьют ?? И что с синяками ходят и разбитой мордой ?? Или просто жалуются на жизнь?!
Линия для всех! Могут звонить
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Самка зебила будет звонить на гарячую линию, ведь муж стал меньше уделять ей времени Горячую линию по предотвращению домашнего насилия запустили в тестовом режиме, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7590
Горячую линию по предотвращению домашнего насилия запустили в тестовом режиме, - Дубилет - Цензор.НЕТ 764
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а шо делать, колы хулиганы зрения лишают?
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