 За прошедшую неделю наемники РФ 21 раз препятствовали передвижению патрулей ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Сообщается, что треть отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям были зафиксированы на блокпосту возле населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области.

Кроме того, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 10 февраля 2020 г. обнародована информация еще о трех случаях отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольную правительству Украины территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское. Отмечается, что согласно наблюдениям представителей СММ, другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

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Также 8 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, из-за вероятного глушения) во время полета над районами вблизи того же Верхнешироковского.

"Такие действия могут иметь цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск", - отметили в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.





