 Я не вижу никакой подготовки к апрельской встрече "нормандской четверки", - Пристайко

Пристайко сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"К декабрьской встрече… (подготовка. - Ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", - сказал Пристайко.
какая еще готовность нужна?
или уже фсе - кинули лохов окончательно..?
Когда нарушают закон бывший мент и уголовник этим должен заниматься офис прокурора,а когда раша то самит нормандской четверки.
Свого часу був подібний формат "Мєдвєдєва- Саркозі" по Абхазії - Грузію як роздерли на куски, такою і залишилася.
Тільки ставк Т а на власні сили, на свій згуртований Народ, на на свою Армію
марні надії.
наріт - совок: "ржать+жрать+срать".
Ну а если он туда погулять пришел...то разумеется ничего видеть не может....