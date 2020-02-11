 Я не вижу никакой подготовки к апрельской встрече "нормандской четверки", - Пристайко

Пристайко сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"К декабрьской встрече… (подготовка. - Ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", - сказал Пристайко.

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