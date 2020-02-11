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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (1080) Пристайко (389)

 Я не вижу никакой подготовки к апрельской встрече "нормандской четверки", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой встречи в "нормандском формате".

Пристайко сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"К декабрьской встрече… (подготовка. - Ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", - сказал Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174944
 
 
 Топ комментарии
 
І кацапи те саме кажуть. Мабуть, дристайко з ними погоджує те, що ляпає.
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да все ж готово! - зад у бубочки выбелен, в позу падать приучен по первому свистку.
какая еще готовность нужна?
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І кацапи те саме кажуть. Мабуть, дристайко з ними погоджує те, що ляпає.
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Це він в памперсі після слів Маруськи Звіробій.
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да все ж готово! - зад у бубочки выбелен, в позу падать приучен по первому свистку.
какая еще готовность нужна?
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Депіляцію інтимних зон зроблено? Ну тоді лише клізма, зуби почистить, і все готово.
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у дристайки склонность всегда сомневаться, даже в себе самом, це есть болезнь, называемая предохранением пещеры
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так что, будем ВСУ возвращать на старые позиции....?
или уже фсе - кинули лохов окончательно..?
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10...нет 20 лет тюрми за оскорбление синьера ПОМИДОРА!))
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Интересная деменция получается.
Когда нарушают закон бывший мент и уголовник этим должен заниматься офис прокурора,а когда раша то самит нормандской четверки.
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З цієї "норманської зустрічі" толку, як з цапа вовни. Тільки пустопорожнє патякання і "нагинання" України. Всім на нас насрати.
Свого часу був подібний формат "Мєдвєдєва- Саркозі" по Абхазії - Грузію як роздерли на куски, такою і залишилася.
Тільки ставк Т а на власні сили, на свій згуртований Народ, на на свою Армію
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Эрдоган еще ввалит ***** в Сирии по самое не хочу.
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"на свій згуртований Народ"??? На отих 73/43%зебілів?
марні надії.
наріт - совок: "ржать+жрать+срать".
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Та я взагалі не бачу Пристайка на посаді міністра, ну не для цього ти хлопче.
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А пристайка у нас кто? Если министр иностранных дел...то именно его ведомство должно готовить эту встречу...под его руководством.....
Ну а если он туда погулять пришел...то разумеется ничего видеть не может....
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Кацапы гатят по нашим, аж хурчить. Готовятся вовсю . А пиистайка не видит и отводить по новым хотят. Новый для ************ ?🤔🤔🤔
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Пристайко забирай зенелоха і зелену кодлу і звіздуй в Ростов.
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