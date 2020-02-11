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 Политика Украины
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Все про:ВР (24402) зарплата (2013) Разумков Дмитрий (389)

 В ближайшее время будет выработан логический алгоритм зарплат топ-чиновников, - Разумков

Как и в любой другой команде, в работе парламента также есть ошибки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, устраивает ли его украинское правительство, Разумков сказал: "Я думаю, что, как и в любой другой команде, также есть ошибки, есть просчеты... И в работе парламента также есть ошибки, я об этом тоже откровенно говорю. Главное - эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное - белое, и, понимая, что ты ошибся, доказывать всему миру, что ты прав".

По его словам, работу правительства и парламента должно оценивать общество.

Говоря о возможных кадровых предложениях от правительства, он отметил, что "на сегодня таких представлений от правительства пока в Верховную Раду не поступало".

"По состоянию на сегодня мы не приобщались к этому процессу собеседований, которые происходят на уровне Кабинета министров", - сказал глава парламента.

Кроме того, отвечая на вопрос о зарплатах топ-чиновников, спикер выразил мнение, что "в ближайшее время будет выработан какой-то логический алгоритм зарплат чиновников топ-уровня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком

Источник: https://censor.net.ua/n3174943
 
 
 Топ комментарии
 
В узеленських в голові тільки забота про зарплати для себе. Коли будете щось робити для людей, казлЬІ?
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Хуйло Оманське так і мовчить за чий кошт шлявся по Оманії.
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Привязать их к зарплатам учителей и врачей
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Только у неё с географией плохо, в Латинскую Америку тычет ))
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***** Оманське так і мовчить за чий кошт шлявся по Оманії.
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В узеленських в голові тільки забота про зарплати для себе. Коли будете щось робити для людей, казлЬІ?
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Памагите, хюлиганы премии лишают!!!
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тогда получается по логике они должны зарабатывать больше всех - ось и весь алгоритм
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Шо, Разумков подписал постановление всей Верховной Раде самоубиться?
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В парламенте все-таки был принят бюджет на 2020:год.
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ.
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Логический алгоритм по уничтожению пенсионеров уже выработан и успешно действует(у 50% пенсионеров пенсия до 2000гр.).Пересчитать реальный прожиточный минимум категорически не хватает времени!
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Алгоритм можна за день прописати. Просто прив'язати всю сітку зарплат держслужбовців до мінімальної зарплати в Україні.
Допустимо, міністр отримує 8 чи 10 мінімалок, його заступники - 6-7, керівники департаментів - 5-6. І так далі аж до найнижчої посади в міністерстві чи райдержадміністрації.

Ростиме мінімальна зарплата - зростатимуть і зарплати чиновників...
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Чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных не должна превышать 7 - 8 раз. У нас разница - до 70 раз!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
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Все очень просто, все руководящие структуры /правительство, администрацию президента, пармамент, областные, районые и городские администрации/ перевести на долю от процента ДОХОДОВ /страны, области, района, города и т.д,/, а между чинушами делить по КТУ /коэффиценту трудового участия/, в случае если нет доходной части, то выплачивать минимальную зарплату /по стране/. Чем больше чинуш, тем меньше достанется каждому, чем меньше доходы страны, тем меньше их зарплати /СПРАВЕДЛИВО и ЧЕСТНО/!
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К примеру, задать в законе о госслужбе, что на весь госаппарат управления может быть потрачено не более 2% от доходов бюджета /причем вместе со всеми административными расходами, рарплата только малоя часть от этого/! Вот, пусть сами там "оптимизируют" штат, сокращают расходы на транспорт, командировочные, вообщем экономят на всем, чтоб больше получать зарплаты!
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Може це він тужиться, тужиться, але не може ...........?
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Команда партии "Слуга народа", от которой ждали реформ, просто пришла за высокими зарплатами.
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Розумков, де алгоритм підвищення пенсій і зарплат для українців? Зелене кодло потрібно посадити на мінімалку 4200 грн.
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