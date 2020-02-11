 В ближайшее время будет выработан логический алгоритм зарплат топ-чиновников, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
Отвечая на вопрос, устраивает ли его украинское правительство, Разумков сказал: "Я думаю, что, как и в любой другой команде, также есть ошибки, есть просчеты... И в работе парламента также есть ошибки, я об этом тоже откровенно говорю. Главное - эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное - белое, и, понимая, что ты ошибся, доказывать всему миру, что ты прав".
По его словам, работу правительства и парламента должно оценивать общество.
Говоря о возможных кадровых предложениях от правительства, он отметил, что "на сегодня таких представлений от правительства пока в Верховную Раду не поступало".
"По состоянию на сегодня мы не приобщались к этому процессу собеседований, которые происходят на уровне Кабинета министров", - сказал глава парламента.
Кроме того, отвечая на вопрос о зарплатах топ-чиновников, спикер выразил мнение, что "в ближайшее время будет выработан какой-то логический алгоритм зарплат чиновников топ-уровня".
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ.
Допустимо, міністр отримує 8 чи 10 мінімалок, його заступники - 6-7, керівники департаментів - 5-6. І так далі аж до найнижчої посади в міністерстві чи райдержадміністрації.
Ростиме мінімальна зарплата - зростатимуть і зарплати чиновників...
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!