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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД РФ (1292) Руденко (13) нормандская четверка (1080)

 В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" в апреле находится под угрозой срыва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью "РИА Новости", опубликованном 11 февраля.

По его словам, из требований так называемого "Парижского пакета" на сегодня выполнен только обмен удерживаемыми лицами.

"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — сказал Руденко.

Он также отметил, что о дате следующей встречи "четверки" невозможно говорить без прогресса в выполнении "Парижского пакета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча министров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется, - глава конференции Ишингер

При этом главы МИД стран "четверки" должны принять участие на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля. Руденко сказал, что официального приглашения о проведении встречи министров на полях мероприятия российской стороне не поступало.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3174940
 
   
 Топ комментарии
 
росия ниразу не сторона конфликта на востоке Украины? ога-ога В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле - Цензор.НЕТ 7346
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Рашисты постоянно спонсируют и сеют смерть , а виноваты защищающиеся страны . Свиноруссы, что поделаешь ..☝️☝️☝️
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росия ниразу не сторона конфликта на востоке Украины? ога-ога
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Зелебоба як віслюк за морквою,бігає за членом Ху№ла.
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... в прочем как и основная часть народа домбасса. Родственники в Мариуполе до сих пор удивляются, почему это украинская армия к ним пришла.
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Так смой за собой, наконец! Или, как обычно, те, кому воняет ваш выбор, должны за вами смывать? Смоем опять) но и рты вам, с полным правом, теперь заткнем на лет так двести...
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Рашисты постоянно спонсируют и сеют смерть , а виноваты защищающиеся страны . Свиноруссы, что поделаешь ..☝️☝️☝️
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Що ж там такого Зєлєнскій кпцам наобіцяв, що кацапи такі "озабочені"?
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Кацапи підвищують ставки і шантажують, щоб дотиснути нелоха і вийти на найбільш сприятливі для них домовленості.
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Крембль виставить якісь нові умови, а Оманський буде їх виконувати щоб знов пасматрєть ***** вглаза і... знов обісратись.
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Ну і мать його туди, той саміт потрібен як собаці пята нога!
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а, тем временем в эрэфии добавилась еще одна проблема: "Выездные группы МИД и МВД начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов"
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vyezdnye-gruppy-mid-i-mvd-nachnut-vozvrashchat-na-rodinu-rossiyan-emigrantov-1028887137
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Автоматы по продаже боярышника появились в Ижевске

https://youtu.be/ceP7VRBKsZ4
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житомирский формат самый лучший и понятный - зеля и друзи, друзи и зеля
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і рашка вже обвинувачує в цьому Україну.
і не відомо чи не приймуть європеоїди її сторону.
завдяки талановитій політиці зе-команди.
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Как только Витренко заявил о возможных новых исках Нафтогаза к Газпрому, сразу кацапы озаботились нормандским форматом
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