 Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП, - СМИ

В ОПУ официально не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на два несвязанных источника во власти, передает Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению одного из них, Богдан уже написал заявление, причем "на этот раз официально".

В окружении президента говорят, что все должно уже стать понятно к утру 11 февраля. Отмечается также, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении Богдана на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

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"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

Между тем, бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

"А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", - добавил он.

По словам пяти источников УП, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля.

Глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.