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 Политика Украины
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Все про:отставка (2508) Богдан Андрей (247)

 Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП, - СМИ

Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ

В ОПУ официально не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на два несвязанных источника во власти, передает Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению одного из них, Богдан уже написал заявление, причем "на этот раз официально".

В окружении президента говорят, что все должно уже стать понятно к утру 11 февраля. Отмечается также, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении Богдана на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

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"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

Между тем, бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

"А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", - добавил он.

По словам пяти источников УП, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля.

Глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

Источник: https://censor.net.ua/n3174939
 
   
 Топ комментарии
 
Бубочка , поддержи товарища - напиши такое же .
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А можно сразу всех клоунов обратно в цирк?
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Понажираются, по пьяни заявы пишут, потом говорят, что пошутили - и в цирк ходить не надо.
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Не факт, наверное перекинули на более хлебное место!
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боня разродился, и на кого он всех оставил?
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У китайцев есть такое выражение: "Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен".
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Как шлюхи ,пришло -ушло , и не кто не ставит задачу за короткий термин ,максимально работать не подымая головы что б хоть что то улучшить в этой пропащей и погибающей стране!
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Беня разозлился не на шутку и забрал своего человека.
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кредит мвф не дає просто...через беню.
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какого проффессионала лишилась страна оооооо
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По стопам Ложкина...
Главное - вовремя слинять.
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Как же этот балаган уже зае@ал!!!Порох конечно гнида редкая,окружил себя гРАНОВСКИМИ,кОНОНЕНКАМИ и прочими тварями и не стесняясь пиз@ил у всех и у "мовы,армии и веры",но хотя бы был понятен внешний курс политики,тут же полнейшее гавно ничего вообще не понятно.
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Москалик, что ты тут забыл ? Твоё место - на русвесне.
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Это было бы хорошо , если бы не было так печально ,, по слухам , на место Богдана планируют всунуть прокацапскую гниду Ермака . По мне так - это ещё хуже шестёрки Каломойского . Бубочка всё больше окружает себя прокацапским дерьмом . Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5755 .
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Бубочка ничего не решает, естественно; его должность - Говорящая Голова.
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Шош такое; неужели Беня проиграл эту партию ?

А хто ж теперь будет командовать Украиной ? Не Бубочка же.
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"Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП" - переименуют обратно ОП в АП?
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"Между тем, бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.Источник:https://censor.net.ua/n3174939" Это зарядку, блокнот и ручку? И почему сам Богдан об отставке молчит?
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Хто ж тепер буде найвеличнішему пілідеру ********** шептуна в нісвухо пускати?
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