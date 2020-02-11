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 С находящегося на карантине в Японии круизного лайнера эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями

С круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии из-за коронавируса на борту, эвакуируют пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Asahi во вторник, 11 февраля.

На судне у 135 человек подтверждена коронавирусная инфекция. На момент прибытия Diamond Princess к порту Йокогама на борту лайнера находилось 3700 человек.

В МИД Японии говорят, что по состоянию на 10 февраля 1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров - люди старше 70 лет.

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Как сообщалось, на круизном лайнере Diamond Princess у двух украинцев обнаружили коронавирус. 

Кроме того, в ближайшее время ожидается эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3174936
 
 
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А наши пенсионеры не могут позволить себе путешествовать на лайнере, хотя с другой стороны может оно и к лучшему ,ведь они не заболели коронавирусом С находящегося на карантине в Японии круизного лайнера эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями - Цензор.НЕТ 3927
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Наші люді в булочную на таксі нє єздіють.(С)
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Всё, эксперимент по выведению мутагена, убивающего людей белой расы, успешно завершён. Действие через пару-тройку недель переместится в Германию и Швейцарию, откуда, собственно, и появился этот вирус.
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Посеявший ветер пожнёт бурю.
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Над Россией надо китайцев с самолетов разбрасывать.
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А че так рано? Надо былл подождать когда процент зараженных будет 90%
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_Логичный вывод - японцев в первую очередь волнует предотвращение распространения вируса в Японии, а не пароходе.
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Ну логічно. Від літніх людей і від хронічно хворих заразитись не так прикро.
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