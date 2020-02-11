 Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире программы "Свобода слова".

"Призыв с 18 лет предусмотрен нынешним законом. Он не менялся. Несколько лет указами президента призыв каждый год был с 20 лет. У нас была такая ситуация, что в прошлом году у нас было 6 тыс. молодых юношей 18-19 лет, которые написали заявления о том, что хотят поступить именно на срочную службу. Мы не смогли их взять", - сказал он.

Загороднюк также отметил, что призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Также Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС, т.е. на фронт идти не будут.

Также он заверил, что Минобороны будет жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.

"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах. Это не отвечает законодательсву. Есть четкий процесс. Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.