 Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире программы "Свобода слова".
"Призыв с 18 лет предусмотрен нынешним законом. Он не менялся. Несколько лет указами президента призыв каждый год был с 20 лет. У нас была такая ситуация, что в прошлом году у нас было 6 тыс. молодых юношей 18-19 лет, которые написали заявления о том, что хотят поступить именно на срочную службу. Мы не смогли их взять", - сказал он.
Загороднюк также отметил, что призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.
"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал министр.
Также Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС, т.е. на фронт идти не будут.
Также он заверил, что Минобороны будет жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.
"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах. Это не отвечает законодательсву. Есть четкий процесс. Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.
А на лечение онкобольных денег нет(((
Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
Какую-то за бредятину глаголет этот «министр»..........☹️
А что закон гласит?
До 20 лет - добровольно. А потом как? С применением насилия?
Почему я служил срочную без принуждения? Никто никого нигде не ловил? Народу (молодым мужчинам) нинче плевать просто?
А в конституции что написано? Про долг, почётную обязанность и т.п.?
Пох...?
Легко орать что менты - казлы, власть - гавно. Страна неправильная. Мало даёт. И неправильно.
Но когда для неё (страны) надо что-то сделать - начинается плоскостопие, коклюш, энурез и отвинтизм седьмого колеса...
Блин, мне просто горько.
Браво Глина...!!
и не в штабах, а в штурмовых ротах, разведке и минерах....
В штабах они будут только деморализовывать личный состав ...- походные жены и все такое...
Доказать равноправие в деле так сказать..
Чем плохо то?
У остальных нет желания соревноваться в физической силе с мужчинами.
На Олимпиаде почему-то мужчины и женщины соревнуются отдельно. Не догадываетесь, почему?!
Но хотите одинаковую с мужчинами зарплату, да?
Не видела ваших криков про равноправие в темах, где описывалась торговля женщинами
вы пишите про тех половозрелых повий которых снимают с рейсов в Турцию и Эмираты, где они хотели по легкому добыть бабла одним местом, да?
Так испокон веков делали...
А шо вы там захватите?
мою про-бабушку..., мой про-дедушка именно с похода привез....
черкесских кровей была мадам....
в Ордло не только одни мокши живут..