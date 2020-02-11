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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7635) Минобороны (6274) призыв (527) Загороднюк (128)

 Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк

Кабмин утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире программы "Свобода слова".

"Призыв с 18 лет предусмотрен нынешним законом. Он не менялся. Несколько лет указами президента призыв каждый год  был с 20 лет. У нас была такая ситуация, что в прошлом году у нас было 6 тыс. молодых юношей 18-19 лет, которые написали заявления о том, что хотят поступить именно на срочную службу. Мы не смогли их взять", - сказал он.

Загороднюк также отметил, что призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Также Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС, т.е. на фронт идти не будут.

Также он заверил, что Минобороны будет жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.

"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах. Это не отвечает законодательсву. Есть четкий процесс. Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3174935
 
 
 Топ комментарии
 
Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3174935

Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
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шо, и котов с дерева в нацгвардию снимать не будут? вотэтада!!!
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шо, и котов с дерева в нацгвардию снимать не будут? вотэтада!!!
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У зебилов коты теперь будут сами в армию приходить!
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Он был обычным котом, лежал на печи, ел сметану. Но армия добралась и до него. Смотрите новый блокбастер "Кот в сапогах!"
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Аримия должны быть профессиональной, как в США. Правильно, что избавляются от наследия совка.
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Як "хто"? Хочете сказати, що в української молоді відсутній патріотизм ?
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а що з виплатою матерям на дітей, бо з такою владою, скоро 60 річних призивати будуть? Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5872
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А что тех денег, что выплачивают и 3-х лет декрета мало???
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я ж не народжував, бо не можу, бо не жінка, тому і питаю?
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Людям сколько не дай - всё мало. Дети- дело добровольное. Почему я должна оплачивать чужие хотелки?!
А на лечение онкобольных денег нет(((
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Коллега рожала в декабре, услуги в обычной больнице обошлись около 40 тыс грн (Киев).
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Так с апреля будет бесплатно. Деньги будет перечислять государство . Чем не помощь??
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Так и сейчас бесплатно, но по месту прописки или проживания.
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Так сами этих уродов раскормили, а теперь все жалуются. Потому что у себя в селе ********** никто рожать не хочет, все хотят в институте где еще хоть какие то врачи остались, а эти врачи тоже не пальцем деланные и поставили бизнес на поток.
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Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3174935

Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
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БРЕХНЯ! ВЛАСТЬ В ЛИЦЕ ЧИНОВНИКОВ ВСЕГДА БРЕШЕ! Это счас забирать не будут а когда начнется призыв то облавы начнутся вновь! потому что чиновникам нужно выполнять план по призыву и чхали они на закон тем более никого за такое еще ни посадили а должны бы!!
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Зелєбоба повертає корупційні схеми,замість переходу на контрактну армію.Шоб воєнкоми гарно прикурювали на призивниках.
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Жди. Уходит. Землю деребанить. В командировку, так скать.
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Там все , гниды и мрази ,как бурят ,ж на ж =жируют у 🤢🤡💩🐽корыта
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Недалеко. Есть "инвесторы", которыми надо "заниматься" вдали от глаз посторонних. Это первая "инвестиционная няня". Правда взгляд у этой няни довольно злобный. В переводе на нормальный язык: откаты требуют тишины и лишний шум здесь не нужен.
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Шо, по пожеланию деятеля всех времен - Осла Оманского? Ему было не удобно сидеть в кустах за маминым домом, ныкаясь от повесток в армию. Поэтому это чмо устало от войны.
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А еще «снимают с поезда в Нацгвардию»(с).........😬
Какую-то за бредятину глаголет этот «министр»..........☹️
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Вот меня всё же поражает позиция ЗЕкловунов.
А что закон гласит?
До 20 лет - добровольно. А потом как? С применением насилия?
Почему я служил срочную без принуждения? Никто никого нигде не ловил? Народу (молодым мужчинам) нинче плевать просто?
А в конституции что написано? Про долг, почётную обязанность и т.п.?
Пох...? Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5536
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Такое впечатление что за последние лет 15-20 молодёжь перестала понимать что значит быть гражданином страны. Хотя вроде бы должно быть совсем иначе...
Легко орать что менты - казлы, власть - гавно. Страна неправильная. Мало даёт. И неправильно.
Но когда для неё (страны) надо что-то сделать - начинается плоскостопие, коклюш, энурез и отвинтизм седьмого колеса...
Блин, мне просто горько.
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таким образом среди молодежи резко возросла популярность альтернативной службы за бугром по специальности сантехник, сиделка, сборщик фруктов, овощей и ягод, а также служба в стройбатах полонщины
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Служить хотя бы год должны все, включая девушек.
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Флаг вам в одну руку, ребенка - в другую. И пмс запьете таблеточками
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Галина Темирова - Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8135

Браво Глина...!!
и не в штабах, а в штурмовых ротах, разведке и минерах....
В штабах они будут только деморализовывать личный состав ...- походные жены и все такое...
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Ахренеть! Вы хотите, чтоб вообще в Украине остались одни пенсионеры?
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Мало того, что женщины тянут всё на себе, еще и отправить воевать ((
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Lalo Land - это хорошая возможность заткнуть мужикам их поганые рты...

Доказать равноправие в деле так сказать..
Чем плохо то?
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Кто сейчас мешает?? Кто хочет или у кого безнадега и сейчас служат.
У остальных нет желания соревноваться в физической силе с мужчинами.
На Олимпиаде почему-то мужчины и женщины соревнуются отдельно. Не догадываетесь, почему?!
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Lalo Land - так вы что, против равноправия, феминисток и одинаковых нормативов, да?
Но хотите одинаковую с мужчинами зарплату, да?
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Представляете, я - за равные возможности и равноправие !!
Не видела ваших криков про равноправие в темах, где описывалась торговля женщинами
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торговля женщинами...?
вы пишите про тех половозрелых повий которых снимают с рейсов в Турцию и Эмираты, где они хотели по легкому добыть бабла одним местом, да?
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Ждем ваших лозунгов про равноправие в теме про домашнее насилие на соседней ветке
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Татьяна Лайф - не переживайте..., мы захватим женщин у неприятеля....- будет кому рожать.

Так испокон веков делали...
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Женщины и так присутствуют в армии , но все-таки женщина и война , на мой взгляд, антиподы. Женщины должны быть женственными, а не Савченко.
А шо вы там захватите?
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Самок рузких абизян ))) но максимум, компьютерный вирус
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Неее, врядли... надо же с дивана во внешний мир выходить ))))
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ага..., ревнуете... Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3645
мою про-бабушку..., мой про-дедушка именно с похода привез....
черкесских кровей была мадам....
в Ордло не только одни мокши живут..
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Нет. Каждый выбирает себе по своему образу и подобию )))
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В Юдеї чомусь не лише пенси залишились. Коли нам вигідно, то киваємо на Ізраїль.
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Вы израильских женщин видели? Так отож. А у нас красивые женщины и так бегут от нечеловеческих условий жизни
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Даже есть одна бородатая, которая евровидение выиграла )
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Только ,не под предводительством гниды откосившей четырежды и не сдавшей анализы
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Полудурок квартальный.Оно действительно думает,что военкомы(садисты,гестаповцы,изверги) для удовлетворения своих извращённых фантазий,понимая что нарушают закон,гоняют везде за призывниками...Наверное есть целый ряд причин почему призывники прячутся,как раз ваша зелёная шайка в этой теме профи,вместе со своими мамами,тетями,дедушками-бабушками,братиками-сестричками и т.д одни из крупнейших в Украине специалистов по причинах и уклонению от воинского призыва.Вот это и решай...А любой военком только за,что бы призовники сами приходили по повестке.Нехер чего их крайними делать,полудерево ты зелёное.
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поляки 100лет назад разгромили банды буденого сообща. оружие взяли все от мала до велика. военная служба должна быть приорететной, во власть надо выбирать воинов, а не зеленые сопли.
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Забирать людей с улиц, должно расцениваться как преступление ни чуть не меньшее, чем "откосить" от армии. И призыв должен быть 18, пока парня еще можно чему то научить. В 20 уже не научишь. Проходили знаем.
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"... коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, у чергах." - феєрично, міністр оборони України повторює меседжі кацапської пропаганди. От так "тихонечко" крок за кроком зелена цвіль перетворює Україну на малоросію.
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Призыв с 18 лет Зеленский ввел для своего сына. Или откосит?
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Пацефізм - чудова ідеологія, для нав'язування ворогу.
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