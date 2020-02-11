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 Количество жертв нового коронавируса в Китае превысило 1000 человек, инфицированы 42,6 тыс., - госкомитет КНР

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю составило 3996 человек.

"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", − говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки в Китае скончались 108 человек и выявлены 2,4 тысячи новых случаев заболевания.

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Отдельно в Гонконге выявили 42 случая заражения (один человек скончался), в Макао − десять инфицированных, на Тайване − 18 человек.

Более 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением. Кроме того, зарегистрированы еще 21,6 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Напомним, днем ранее официально сообщалось о 908 умерших и 40,1 тысячи заболевших.

Источник: https://censor.net.ua/n3174933
 
 
 Топ комментарии
 
Украинской экономике падать дальше некуда....значит по отношению к мировой у нас будет рост.... Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 3169
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Головне, щоб Україна не підключилась Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2818
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Чекай, ось Індія підключиться.
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Как видно из графика вирус сдает позиции. Так что все под контролем и пандемии не будет.
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Підключиться і Україна. Розумієш, я реаліст.
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Досить того як евакуйовані з Китаю роз'їжджалися з Борисполя маршрутками та потягами по всій Україні.
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доречі вчора читав, що коронавірус передаєть через фекалії, тому жарт про те, що можно перднути в маршрутці і заразити оточуючих, не такий вже і жарт Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 306
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А ты маску на задницу одел? Не дай Бог без нижней маски встречу...
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https://mobile.twitter.com/Nardeus1980/status/1227055816559251456/photo/1
Это ещё не всех нашли.
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ну з такими зеленими керманичами щей не таке можливо
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Да ладно -- набирает обороты бесконтрольно Количество жертв нового коронавируса в Китае превысило 1000 человек, инфицированы 42,6 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 3933
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Тада, на спад. Це такий хід, як в цунамі. Можна очікувати пандемію. І нічого з цим не поробиш. Дістане зараза і Україну.
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3996 человек выписаны из больниц, умерших 1016, тоесть уже только 20% умирают, всего пару дней назад было 25%
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Только на сколько это правда ? Почему комиссию ВОЗ не допустили к крематориям ? Мутят коммуняки и многое скрывают єто факт !!!
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Реальную картину с вирусом, можно наблюдать на пргулочном лайнере у берегов Японии)
И скорость распространения и смертельные исходы
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Какие 20%? Не у всех зараженных вирус вызывает симптомы болезни, а даже если болеют, то в легкой форме. Зараженных 42638, больных 37626, в тяжелой форме 7333. Так что, смертность явно не 20%, а ниже.
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Такой большой, а в сказки веришь.
https://twitter.com/i/status/1227042587162423296
https://twitter.com/i/status/1226555104129581057

https://twitter.com/i/status/1226624435161096192

https://m.youtube.com/watch?v=ONUdxDjLyec&has_verified=1

https://twitter.com/i/status/1226908277658746881
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Вообщем звезда . Начинается спад мировой экономики🤔🤔🤔
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Украинской экономике падать дальше некуда....значит по отношению к мировой у нас будет рост.... Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 3169
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Главзебил доказал , что есть . А вы представитель какой экономики , не ************** часом !
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Люди будуть швидко і далеко тікати, побачивши одне одного
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тим часом в Україні закриють усі тубдиспансери а хворі будуть лікуватися амбулаторно таиінфікувати оточення. Слава "мудрому"ЗЕ та його реформам!
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та ну?..а шож президент мира как зеля пропустил злочинные реформы папиредников?
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якщо тобі папередник залишив зашморг в кабінеті, то зебобік обов'язково повіситься? Нах такий уряд клоунів що нічого не вирішує,
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У нас слишком много проблем. Но, насколько я помню, тубдиспансеры не закрываются, а реформируются
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Вот что хорошо в ненавистном мною совке было: принудительное лечение тубиков. Сейчас с открытой формой в маршрутке как за здрасти.
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Основным инкубатором и поставщиком туберкулёза в Украине являются СИЗО и тюрмы!
А уже потом система лечения.
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У нас какая-то странная интерпретация свободы и демократии ((
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Веселуха только начинается. Начинает расползаться по нищим китайским провинциям. В городах там медицина еще присутствует и местами на высоком уровне. А в провинциях там нищета примерно как и у нас. Вот там уже не будет толком ни контроля ни учета ни лечения. И закрыть не получиться. Разве что всю страну сразу, что само по себе уже не реально. Рано или поздно организм людей начнет приспосабливаться и вырабатывать иммунитет, но сколько людей до этого умрет никто так и не узнает. Учет ведется только тех кого наблюдают в больницах, остальные вне статистики, а это львиная доля заболевших как и умерших.
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