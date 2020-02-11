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Все про:ОГА (1586) Донецкая область (4409)

 Тысячу домов, поврежденных в результате обстрелов РФ, планируют восстановить на Донетчине, - ОГА

В Донецкой области планируют восстановить не менее тысячи жилых домов, поврежденных в результате российской вооруженной агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА, об этом говорилось во время рабочего совещания по вопросам восстановления жилых домов, которые были повреждены в результате боевых действий.

По словам заместителя главы области Вадима Филашкина, на 2020 год председателем облгосадминистрации в этом направлении работы поставлена ​​задача восстановить не менее 1000 жилых домов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Для этого у нас с вами есть все - и материальные ресурсы в виде материальных резервов всех уровней, и исполнители восстановительных работ, которых нам обещает предоставить Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Остается только работать - постоянно и планово", - отметил Филашкин.

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По данным, собранным департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации, насчитывается 886 домов, где существует возможность безопасного проведения восстановительных работ и которые можно реконструировать силами личного состава ГСЧС Украины. Только военно-гражданская администрация Торецка предоставила информацию, что поврежденный жилой фонд в городе отсутствует.

Облгосадминистрация заручилась поддержкой руководства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в части выделения необходимой численности личного состава ГСЧС для проведения восстановительных работ

Источник: https://censor.net.ua/n3174932
 
 
 Топ комментарии
 
Відновлювати будуть усім чи тільки тим, хто закликав хуйла прийти?
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За... (Барабанний дріб)...наш з вами рахунок. Я не чув, щоб расєйка репарації виплатила.
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Где это видано шоб фошисты и каратели восстанавливали дома пострадавшему нариду домпаса, который кричал путен введи? Тысячу домов, поврежденных в результате обстрелов РФ, планируют восстановить на Донетчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 9485
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За... (Барабанний дріб)...наш з вами рахунок. Я не чув, щоб расєйка репарації виплатила.
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Відновлювати будуть усім чи тільки тим, хто закликав ***** прийти?
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Мабуть відновлять на неокупованих територіям всім, щоб показати русодолбо...м позицію України. Тисячу будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів РФ, планують відновити на Донеччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 4506
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Где это видано шоб фошисты и каратели восстанавливали дома пострадавшему нариду домпаса, который кричал путен введи?
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Що за муйня шановні, за які кошти, ах так за газові платіжки... Спочатку рогатих треба до пекла відправити, стягнути відшкодування за ці обстріли, а потім відбудовувати!!!!
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Не верю в искренность намерений. Не иначе, уже посчитали, сколько можно отмутить на этой операции. И однозначно то, что это восстановление целиком и полностью ляжет на плечи украинского народа, поскольку ихтамнеты до сих пор ни при чем, а значит, репараций будем ждать вечно. И еще, если дома пустуют, значит, жильцы где-то живут в другом месте. И где гарантия, что пока идет война, эти отстроенные дома не будут разрушены повторно, даже умышленно? Ведь там "на блокпостах дежурят так много хороших людей"!
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А так же орден от главзебила и шаурму 50/50. А на изюминку - сивоху в гости пожрать .. каждому коллаборанту☝️☝️☝️
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Ці будинки мабуть у сірій зоні, на ділянках, котрі планують віддати відвести наші війська, але орки не згодні займати наші позиції, поки не буде ремонтів. Так, зелебобики?
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Орки гатят со всех стволов очередная а унас перемирие

отмывка бабок
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Читаешь новости.и ощущение,что вот-вот проснёшься,и весь этот бред окажется просто дурным сном,не покидает.Дома повреждены в рез-те осбтрелов рф-она и должна восстанавливать!!! Тисячу будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів РФ, планують відновити на Донеччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6125
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на це гроши надобно выкопать 1000 землянок и построить 1000 блиндажей, шоб ахрессор лопнул от удивления
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а можно мне в черниговской области утеплителем облицевать, а то все никак денег не накоплю достаточно? или для этого надо в стену 12-м калибром зарядить?
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с 1 апреля запустят программу и всем будет ремонт
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Це правильно. Бо кацапам вже немає куди стріляти. А по руїнах не так цікаво.
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Уже все что нужно при Порохе восстановили. А это называется отмоем бабло. Новое за эти сумасшедшие бабки людям дать слабо?
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