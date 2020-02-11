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 Случаи коронавируса за пределами Китая могут быть "верхушкой айсберга", - глава ВОЗ Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что случаи коронавируса, не связанные с поездками в Китай, могут быть "искрой, что приведет к пожару".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 10 февраля заявил о "тревожных примерах" передачи вируса от людей, которые не были в Китае, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

"Выявление незначительного количества случаев может свидетельствовать о более широкой передаче в других странах. Короче говоря: мы можем видеть лишь верхушку айсберга ", - сказал он в Женеве.

Количество умерших от нового коронавируса в Китае, где он возник, выросло до 908, объявили власти страны 10 февраля. Всего здесь заразились более 40 000 человек.

Вирус распространился как минимум на 27 стран и территорий, заразив более 330 человек. Сообщалось о двух случаях смерти за пределами материкового Китая.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

Источник: https://censor.net.ua/n3174929
 
 
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От росийских бомб и терактов каждый день умирают сотни людей. Почему то ето не вызывает ниукого беспокойства
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А ще він говорив про джерела цього короновірусу, які були не тільки в Китаї. Можливо ця епідемія є рукотворною.
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Блін, як задовбала вже та "верхівка айсберга". Тулять це набивше оскому порівняння де треба і де не треба: у фільмах, у рекламі, в ток-шоу. Вже на той айсберг гикавка скоро нападе.
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Из-за ошибки стало известно истинное число зараженных коронавирусом. Их в 80 раз больше

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/07/118761/iz-za-oshibki-stalo-izvestno-istinnoe-chislo-zarazhennykh-koronavirusom--ikh-v-80-raz-bolshe.shtml
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Вже давно були винайдені вакцини від усіляких вірусів. ******* віруси - це рукотворний результат. Біологічна зброя дуже добре керована, бо ти можеш дати своїм громадянам вакцину, навідміну від ядерної зброї. Але звісно є два випадки які не передбачають шкидкого використання вакцини:
1. Експеримент (навіть на власних громадянах).
2. Втрата контролю (вакцини ще не має).

Дуже сумніваюсь, що хтось атакував Китай. Дуже мала смертність. Об'єктивно (якби це цинічно не звучало).

Від простих людей, на жаль, нічого не залежить. Хоча хотілося б, щоб рашу зачепило...
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