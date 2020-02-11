 Случаи коронавируса за пределами Китая могут быть "верхушкой айсберга", - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 10 февраля заявил о "тревожных примерах" передачи вируса от людей, которые не были в Китае, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Выявление незначительного количества случаев может свидетельствовать о более широкой передаче в других странах. Короче говоря: мы можем видеть лишь верхушку айсберга ", - сказал он в Женеве.

Количество умерших от нового коронавируса в Китае, где он возник, выросло до 908, объявили власти страны 10 февраля. Всего здесь заразились более 40 000 человек.

Вирус распространился как минимум на 27 стран и территорий, заразив более 330 человек. Сообщалось о двух случаях смерти за пределами материкового Китая.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку