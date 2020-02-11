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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин перечислил 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами, - Гончарук

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед украинскими шахтерами

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм-канале.

"Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. До этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт", - написал Гончарук.

В частности, долги выплатили работникам ГП "Шахта им. М.С.Сургая", ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1", ГП "Мирноградвугилл", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецьквугилля", ГП "Первомайскуголь", ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП ""Волыньуголь".

"Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли", - резюмировал премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174928
 
 
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Хіба це державні шахти? Де їхнє вугілля, якщо Гончарук платить їм зарплату?
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Не знаю, что там перечисляет Кабмин. По всей Украине денег на зарплату не хватает, в т.ч. на военных заводах. Сразу все почувствовали, как Кабинет Министров себе зряплату поднял.
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