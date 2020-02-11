 ГПУ провела обыски в центральном аппарате Гослесагентства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.
"Сегодня по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора в Гослесагентстве состоялась выемка документов по делу растраты государственных лесных ресурсов на территории Житомирщины", - написал он.
По его словам, еще в прошлом году Гослесагентство проверили один из государственных лесхозов области и зафиксировали причиненный вред государству более чем на 6 млн грн.
Заблоцкий сообщил, что в настоящее время проводится дополнительная проверка-аудит.
"Доведем это дело до конца. Виновные должны быть наказаны", - подчеркнул он.