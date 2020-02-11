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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Кличко (2788) Ермак Андрей (83)

 Имя Кличко и его популярность еще могут принести много пользы для Украины, - Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что имя мэра Киева Виталия Кличко и его популярность может еще принести много пользы в целом всей Украине, и отмечает, что решение по смене глав государственных администраций, в том числе, Киевской городской госадминистрации принимает исключительно президент Владимир Зеленский.

"Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что никогда не скрывал своего мнения о Виталии Кличко, с которым знаком более 20 лет. "Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", - сказал он.

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Помощник Зеленского подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно самим президентом Украины.

Он отметил, что не знает о судьбе представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА от сентября 2019 года. "Но я думаю, что в рамках стратегии на местных выборах (в Украине в октябре 2020 года – ИФ) будет, в том числе, решаться и этот вопрос", - добавил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком

Источник: https://censor.net.ua/n3174926
 
   
 Топ комментарии
 
А перед цим ви хотіли відсторонити Кличка, поставити Ткаченко на посаду голови КМДА... Ви обісралися, зебобіки?
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Россия экстренно отправляет авиагоспиталь Ил-76 в Сирию. «Ихтамнеты» несут потери

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/11/118768/rossiya-ekstrenno-otpravlyaet-aviagospital-il-76-v-siriyu--ikhtamnety-nesut-poteri-.shtml
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За той базар, що Віталію таки обрали кияни і тому він суміщає дві посади. А бажання
зняти його з голови КМДА було плювком в киян. Тепер ви обісралися і починаєте маскувати свій програш. Відповідати будете, а Віталій розуміє хто ви.
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А перед цим ви хотіли відсторонити Кличка, поставити Ткаченко на посаду голови КМДА... Ви обісралися, зебобіки?
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Таки Богдан скорее всего идёт в отставку) и Ткаченко, наверное, больше не будет жужжать на Виталю Имя Кличко и его популярность еще могут принести много пользы для Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 2939
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Так не піде, бо за свій базар прийдеться відповідати.
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за какой базар? плохой мэр из Витали, но были и хуже (это уже если разбираться в сортах г....)
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За той базар, що Віталію таки обрали кияни і тому він суміщає дві посади. А бажання
зняти його з голови КМДА було плювком в киян. Тепер ви обісралися і починаєте маскувати свій програш. Відповідати будете, а Віталій розуміє хто ви.
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ни в одном городе в Украине нет такого, это ничего не меняет, Виталя мэр или не Виталя, обосрались зелёные, у них другие приоритеты теперь с\х землю раздерабанить, например
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У вас Кличко вже не мер!😄 Йдіть лісом.
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Ти вже включив і робиш вигляд, що раніше не був за Зе!
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у меня нет кумиров в отличии от тебя, тебе не понять, так шо успокойся, возраст у тебя не тот чтобы переживать так)
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Кумирів у тема нема, але ти топив за це блювотіння.
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У мене нема кумира. Ти топив за "руській мір" та за Зе.
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А тепер ти типу жалієш, що твої обранці дерибанять землю. Ось ти і є брехло!
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Россия экстренно отправляет авиагоспиталь Ил-76 в Сирию. «Ихтамнеты» несут потери

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/11/118768/rossiya-ekstrenno-otpravlyaet-aviagospital-il-76-v-siriyu--ikhtamnety-nesut-poteri-.shtml
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"Имя Кличко и его популярность еще могут принести много пользы для Украины"
Ещё в морду кацапу может заехать ))
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Так модет его как секретное оружие на международной арене использовать, чем воровитым мэром?!
На переговорах виталя будет хуком слева оппонентов увещевать
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У Києві фсьо спакойна? Віталя вже всіх влаштовує? Имя Кличко и его популярность еще могут принести много пользы для Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 7248
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Ну да, вот сегодня власти Киева повысили плату за отопление и горячую воду, все довольны, ура.
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Когда Порошенко быль президентом то тарифы поднимал лично президент Порошенко, когда ЗЕбобик стал преЗЕдентом, то тарифы поднимает Кличко и власти Киева, я правильно понял??
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да, наследие, великих Петиных реформ, - децентрализация называется - слышал о такой?
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Купи памперсы ЗЕбил, это будет дешевле чем менять вечно обосранные штаны в которые тебе Порошенко срёт
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А про 6 млрд грн, які забрали СН та їхні високі зарплати ти не чув? Саме за це ти голосував?
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да от куда тебе знать за кого я голосовал) угомонись)
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Просто зебобіки переконалися, що СН на цю посаду кияни не оберуть. Тепер вони роблять вигляд, що все нормально і шукають засоби як перетягнути Кличка на свій зеблювотний бік.
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"клычко" это тот философ, который в 14 году изрек - ничего в крыму делать не будем пока в киеве все не поделим?
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А що Кличко міг зробити у Криму, якщо він мер Києва?
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Из-за таких полезных как пидалик Украина 28 лет в нищите и коррупции, но такие зе власти полезны - это уже очевидно.
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к педалику ни у кого нет вопросов по поводу увеличения стоимости Шулявского моста в 3 раза? пока мы молчим, он тоже будет отмалчиваться...
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Тут аудит потрібен, а не питання. Якщо вартість моста виросла за рахунок розв'язок, то питань не буде.
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Так по этой логике значит, что если Кличко имя поменяет, то он уже бесполезен.
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Клячко тупорылое создание, за ним стоят проросийские олигархи опустошающие Украину парашенко и ахметов
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Говорят глупость - она бесконечна. Уже сами слуги народа с глупостью ассоциируются.
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Приємно радує, що адвокат Трампа Джуліані має такий вплив і такі переконливі аргументи, що варто було йому десь там при "випадковій" зустрічі в Нідерландах сказати Єрмакові: "Він, - Кличко - хороший хлопець" і клоуни засцяли. Джуліані, пора тобі поговорити з Зеленським!
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Киевлянам конечно видней, но как изменился Киев! какой современный красивый город сколько всего понастроено., не сравнить с тем , что было раньше. Не понимаю всей этой волны говна на Кличка. Наверное люди как всегда ожидают мессию, который принесет им в один момент рай на земле, но так же не бывает. Кстати в Германии его уважают и знают куда больше, чем многих других украинских политиков.
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Особливо у нас в Києві "гарні" дороги. Візьміть автівку з низькою посадкою та приїжджайте у Київ😹
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У Німеччині братів Кличків обожнюють.
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1- Киев был одним из красивейших городов . Но новострои стекла и бетона и переделки дешевые уничтожили его неповторимость
2 из-за тех же нещаконных по сути новостроев, Киев некомфортен по инфраструктуре
3 ну, он же не изуродовал Дрезден или Гамбург. Он немцам налоги большие платит
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Что не скажешь об имени "Ермак", которое не принесло много пользы для Сибири...Имя Кличко и его популярность еще могут принести много пользы для Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 6529
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А Ермак в курсе, что от имени Кличка за шесть лет не построено еще ни одной станции метро?
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А Єрмак у курсі, бо забирали гроші з бюджету Києва.
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