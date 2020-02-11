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 Вернувшиеся в Киев экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка

Бывшие беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал он.

По словам генпрокурора, экс-беркутивцы смогут в суде доказывать свою невиновность. Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.

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"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресечения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - отметил Рябошапка.

Напоминаем, обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников "Беркута" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы российской стороне в рамках обмена в декабре прошлого года, вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях.

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Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

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В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174924
 
 
 Топ комментарии
 
я правильно понимаю - люди которых обвиняют в массовом убийстве гуляют на свободе и могут прийти в суд если пожелают. Особенно красиво на фоне сидящих без единых улик "убийц шеремета"
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И 2 баб волонтёрок которые чуть не убили ЗЕбубачку.
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кому те беркутовцы нужны? подумаешь, 100 человек расстреляли! Вот Зверобой - это дело серьезное, самому гаранту угрожала по телеку. Тут не забалуешь.
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Ну, вкладывает в Армию миллиарды. Об этом почему то пишет Бирюков в фейсбуке. В декларации 0. Про остальное можно не писать. Про оффшоры, которые Президент Порошенко оформлял во время Иловайской трагедии, тоже на благо Армии или как ????
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Да похеру вам порошенковы "офшоры", "мальдивы" и все то о чем вы в падучей бились пять лет. Главная ваша невысказаная претензия то что Украину уходила от родненькой расеюшки.
Исчезал, такой милый вам аромат мордовских портянок, - вот что вас бесило.
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Мне фиолетово и оффшоры и мальдивы. Вот только до такого позора как Минские соглашения никто не опускал свою страну после Второй мировой. И хватит писать этот бред о мордовских портянках. В любой другой стране, Президент страны платит агрессору в бюджет миллионы, уже бы давно сидел со своими миллиардами в тюрьме.....
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как же, как же) полный набор - "офшоры-мальдивы-липецкая фабрика".
Только вот у Зеленского они на самом деле есть. Реальные. Но туда ты не видишь. И знаешь почему? - Потому что вонь мордовских портянок при зеле уже начал сшибать с ног
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Я вижу сотни миллионов рублей заплаченных в бюджет РФ украинским концерном Рошен. Я видел труса, который защищал любые другие интересы, когда ВС РФ огнем сметали наши войска с границы. Я видел отданый без единого выстрела Новоазовск....
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У сої ломка за шоколадною епохою українського олігархату. За незабутніми днями, коли їх улюблений мародер гівнокомандив. Хоч розбийся об стіну головою, соєвий дякувальник, але політичний труп свиновальца не гальванізує навіть синхронне завивання соєвих анілінгерів. Дожирай свою рошенку, та не вдавись.
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Зеленожопая **********, сын ***** и вонючей собаки, пшло *****
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рябошапку вже можна називати сірошапкою, виявивсь технічним і черговим г...прокурором. процес гниття системи триває.
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Улыбнул так улыбнул) Среди знакомых нету комиков?
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кому те беркутовцы нужны? подумаешь, 100 человек расстреляли! Вот Зверобой - это дело серьезное, самому гаранту угрожала по телеку. Тут не забалуешь.
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я правильно понимаю - люди которых обвиняют в массовом убийстве гуляют на свободе и могут прийти в суд если пожелают. Особенно красиво на фоне сидящих без единых улик "убийц шеремета"
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И 2 баб волонтёрок которые чуть не убили ЗЕбубачку.
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Рябошапка: "В суде смогут доказать свою невиновность".
Это не о возможности, это утверждение.
А вот обвиняемые по делу Шеремета - не смогут, хоть против них и нет доказательств.
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Все логично.
Они же не взяли в заложники людей которых отпустят только после того как Рябошапка процессуально тз очистит,как это сделал путин.
Вы думаете что Рябошапка это прокурор,а он просто выполняет хотелки путина.
Когда беркутов процессуалтно очистят,т.е. оправдают тогда отпустят новую порцию пленных.
А те кто этого не понимают удивляются почему они вернулись и ничего не боятся.
Вот такая цена перемоги переможеньки от зе и глубокой обеспоукоенности наших западных партнеров.
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Во! Бывает же! А на этой фотке у него боевой окрас волос отсутствует. Странно... Наверное, это зависит от того, кто ему вопросы задает. И о чем/ком! А может и реагируют волосы, на брехню. Но, какая-то патология явно имеется.
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Ой....надолго ли....?
Не смешите людей. Оборжались уже с вас, клоунов!
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Спочатку ви беркутів міняєте, не закінчивши суди та слідство. Потім говорите, що вони повинні з'явитися? Це називається навішати українцям локшини на вуха.
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Якийсь сюр... Беркутня, що стріляла у неозброєних людей гуляють собі на свободі... жінка, мати, доброволець - отримала браслет й заборону їхати з Києва, бо верховна терпіла злякалась ролика в ютубі...
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Давай тебе обміняєм та поїдеш у щасливу луГандонію...
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УХАХАХААХАХАХААХПХПХПХППХПХПХПХАХАХААААААААА ! я ору с этого цирка 95 !
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Рябошапка хватит звиздеть.
Ты подставляешь пленных своим звиздежом.
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Перед обменом был составлен совместный документ, гарантирующий процессуальную очистку всем лицам, находящихся под следствием или в судебном разбирательстве. Украина обязана выполнить прописанные договоренности, и, после завершения соответствующих судов, обмениваемые люди должны быть очищены процессуально.

И пока не будет очистки нового обмена не будет.
Когда в Украине снова будет украиеская власть зебубочку будут судить за эти подписания.
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зелёные трепачи, лучше про отопление ещё побрешите,
лохи хотят на социально близкие темы брехни
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Подозреваемых по делу Шеремета держат закрытыми при отсутствии прямых улик. Подсудимые экс-беркутовцы на свободе, но "должны являться". Рябошапка таки 100% и сказочный.
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Питання до гавна в шапці: "Ризиків для беркутят ніяких не бачиш, ублюдок малороський?"
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