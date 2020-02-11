 Вернувшиеся в Киев экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал он.
По словам генпрокурора, экс-беркутивцы смогут в суде доказывать свою невиновность. Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.
"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресечения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - отметил Рябошапка.
Напоминаем, обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников "Беркута" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы российской стороне в рамках обмена в декабре прошлого года, вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях.
Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.
В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".
В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.
На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.
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Исчезал, такой милый вам аромат мордовских портянок, - вот что вас бесило.
Только вот у Зеленского они на самом деле есть. Реальные. Но туда ты не видишь. И знаешь почему? - Потому что вонь мордовских портянок при зеле уже начал сшибать с ног
займись делом мудак !!!
Это не о возможности, это утверждение.
А вот обвиняемые по делу Шеремета - не смогут, хоть против них и нет доказательств.
Они же не взяли в заложники людей которых отпустят только после того как Рябошапка процессуально тз очистит,как это сделал путин.
Вы думаете что Рябошапка это прокурор,а он просто выполняет хотелки путина.
Когда беркутов процессуалтно очистят,т.е. оправдают тогда отпустят новую порцию пленных.
А те кто этого не понимают удивляются почему они вернулись и ничего не боятся.
Вот такая цена перемоги переможеньки от зе и глубокой обеспоукоенности наших западных партнеров.
Не смешите людей. Оборжались уже с вас, клоунов!
Ты подставляешь пленных своим звиздежом.
И пока не будет очистки нового обмена не будет.
Когда в Украине снова будет украиеская власть зебубочку будут судить за эти подписания.
лохи хотят на социально близкие темы брехни