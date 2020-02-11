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 Экс-беркутовцы остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка

Бывшие беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал он.

По словам генпрокурора, экс-беркутивцы смогут в суде доказывать свою невиновность. Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.

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"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресечения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - отметил Рябошапка.

Напоминаем, обвиняемые в расстреле людей на Майдане двое бывших сотрудников "Беркута" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы российской стороне в рамках обмена в декабре прошлого года, вернулись в Киев и намерены принимать участие в судебных заседаниях.

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Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

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В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174924
 
 
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Я думаю, они явно не дебилы. Зеленая власть им что то пообещала. До такого позора опускался только Порошенко.....
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Фиксация и регрессия
Экс-беркутовцы остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 253Ладно, давайте попробуем серьёзно, и по возможности коротко.
Вот, значит, какая получается ситуация.
Миллиардер Порошенко становится президентом страны, которая мгновенно оказывается втянута в войну. В течение пяти лет Президент Порошенко всеми силами вытаскивает страну из жопы. По дороге достигая: безвизового режима с ЕС, роста экономики, признания украинской церкви - в общем, такие вещи, которые с наскоку за пять лет многим не удавались даже без войны. По дороге также перестаёт быть миллиардером, потому что ***** тучу денег вваливает в армию и в благотворительность.

Всё это время Президенту Порошенко срут на голову журналисты, оппозиционеры, антикоррупционеры, и прочие реформаторы, спешно покинувшие свою страну, не в силах выдержать ослепительный блеск реформ.

Несмотря на это, Порошенко не ограничивает свободу слова, не устраивает политических преследований, не вводит военное положение, в чём его упрекают, мол почему не ввёл военное положение, раз война. Потом ненадолго вводит, и его теперь упрекают в том, что, мол почему ввёл военное положение, раз война.

Несмотря на весь этот ****** цирк, Президент Порошенко проводит свободные и демократические выборы. Проигрывает. Уходит с поста. Остаётся в политике, работать на благо страны.

Президент Зеленский, построивший свою избирательную кампанию на лозунгах, что Порошенко - ворюга, не хочет остановить войну, и вообще всё делает не так, приходит к власти. Но почему-то ему не удаётся показать стремительный рост экономики (хотя воровать уже ж некому, да?), войну остановить не удаётся (хотя уже ж никто на ней не наживается, да?), и вообще как-то со стремительными прорывами не задалось. Цены растут, тарифы растут, безработица растёт - зато доллар падает, ура, победа!

В этой ситуации президент Зеленский сосредотачивает все усилия на том, чтобы проклятого: а) барыгу, б) ворюгу, в) прочее - Порошенко призвать к ответу, посадить в тюрьму, ну или хотя бы чтобы он уже наконец сбежал из страны с 0.88 тонны наличных долларов.

При этом несмотря на ручную прокуратуру, подконтрольный ДБР, импотентский НАБУ и дружественное МВД, посадить Порошенко не получается. То есть пять лет кричали, что он коррупционер и ворюга, и даже сам Зеленский в это поверил. А теперь выходит - что не выходит. И поэтому Порошенко таскают на допросы в ДБР по каким-то бредовым совершенно предъявам про Керченский пролив.

И вот сейчас важно. Сосредоточьтесь.
Идея фикс на счёт Порошенко так плотно поселилась в голове у Зеленского, что это уже начинает смахивать на патологию. Потому что в то время, как (напомню) Порошенко остался в политике, чтобы как-то чем-то помочь стране - в это время Зеленский по каким-то причинам не хочет, чтобы Порошенко посещал дипломатические мероприятия всякие. Я не знаю, почему. Может, из-за роста комплексует, а может просто не хочет, чтобы сравнивали. Ну как знаете, не хочется встречаться с её бывшим, особенно если она проговорилась, что у него был длиннее и толще.

Вот например чтобы Порошенко не поехал в Давос, ручное ДБР скоренько вызвало Порошенко на допрос.

А теперь чтобы Порошенко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и чтобы Зеленский на этой конференции чувствовал себя безопасно в соответствии с её названием - теперь гражданину Ермаку поставлена задача чем-нибудь занять Порошенко в Украине. И он обязательно с ней справится, и Порошенко снова вызовут на допрос, но это не точно - может автомобилем переедут, как с Гонтаревой было, а может «молотов» кинут в окошко, КТО ЗНАЕТ, сейчас такое время, всё может быть.

То есть понимаете, президент Зеленский сейчас из-за своего помешательства на Порошенко, действует в ущерб интересам страны. Он препятствует тому, чтобы Порошенко - опытный дипломат, уважаемый многими человек, наконец имеющий личные связи - поехал на очередную конференцию и, может быть, что-нибудь там полезное сделал.

Но Зеленского не интересует, что полезного может быть сделано для страны.

Зеленского интересует, чтобы проклятый Порошенко куда-нибудь делся, и наконец перестали Зеленского с ним сравнивать, и наконец увидели, что он, Зеленский, великий лидер, решительный реформатор, молодой технократ, И ЕЩЁ ОН ВЫСОКИЙ, И СТРОЙНЫЙ, И ЕГО ВСЕ ЛЮБЯТ, ОН ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН, ЕМУ ВСЕ ЗАВИДУЮТ!

Как и я сказал, это начинает смахивать на патологию.
Vladimir Zavgorodny
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Ну, вкладывает в Армию миллиарды. Об этом почему то пишет Бирюков в фейсбуке. В декларации 0. Про остальное можно не писать. Про оффшоры, которые Президент Порошенко оформлял во время Иловайской трагедии, тоже на благо Армии или как ????
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Улыбнул так улыбнул) Среди знакомых нету комиков?
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кому те беркутовцы нужны? подумаешь, 100 человек расстреляли! Вот Зверобой - это дело серьезное, самому гаранту угрожала по телеку. Тут не забалуешь.
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я правильно понимаю - люди которых обвиняют в массовом убийстве гуляют на свободе и могут прийти в суд если пожелают. Особенно красиво на фоне сидящих без единых улик "убийц шеремета"
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И 2 баб волонтёрок которые чуть не убили ЗЕбубачку.
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