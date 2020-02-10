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Все про:Рябошапка Руслан (281) Антоненко Андрей (78) Кузьменко Юлия (58)

 Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски

Прокуроры по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования.

Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире Свободы слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"На момент, когда людям было объявлено о подозрении, того объема доказательств было достаточно. Очевидно, что для того, чтобы дело передать в суд, должно быть собрано больше доказательств", - подчеркнул генпрокурор.

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"Относительно меры пресечения - там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут влиять на доказательства - не уничтожат их. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов дела под стражей", - пояснил Рябошапка.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174922
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто спочатку були докази, щоб затримати. Потім докази попали. І без доказів підозрюваних все одно вирішили затримати з надією, що докази знайдуть. Це феєрично чути з вуст людини, посадковий обов'язок якої слідкувати за дотриманням законності. Правники мене зрозуміють. Людина наговорбє собі на термін. У майбутньому.
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Я, так понимаю, других доказательств уже не будет. Теперь тянут кота за хвост, чтобы что нибудь придумать.
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Я прошу прощения, но у меня привычка: сначала глянуть на фотку. Я- глянул. Немедленно возник вопрос: а что у него с волосами? Это ему Нефёдов такую боевую окраску присоветовал? Или есть и иные советчики?
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А шо не так? Нормальный полупокерный окрас. Доказательств мало, но есть риски, - Рябошапка о мере пресечения для подозреваемых Кузьменко и Антоненко - Цензор.НЕТ 2340
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А-а-а-а... Так там всё именно до такой степени запущено! Тогда- вопрос снимаю.
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Я тоже давно на эту фотку обратил внимание . Наверное с Цезарем сфотошопили . Скоро по традиции появится портрет маслом .
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Так в нього є кімір - Пшонка, той з себе картини малював у різних образах.
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Уже не работает: старый яблокофон сейчас у каждого бомжа есть.
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Звичайна зачіска кідара. Чого до homo доколупалися? Є ризики того, що Ви порушуєте гендерну рівність - за вами вже виїхали зелені голубі.
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А в чем проблема? Обычный кгммм.... кгммм.... метросексуал, скажем так. Еще и мысли у него путаются:

"Относительно меры пресечения - там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут влиять на доказательства - не уничтожат их. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов дела под стражей", - пояснил Рябошапка.

Риски, что эти люди НЕ будут избегать суда, НЕ будут влиять... НЕ уничтожат...
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ведь в далеком 2016-м сразу по ТВ не помню какой, но высокий чин МВД сказал, что это убийство - дело рук ДРГ. Вопрос: а что, слабо найти настоящих????????
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а что за позолоченная шапочка на голове
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тю) - обычная шапочка из фольги, - шоб не сьели мозг
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Рабиновичу неплохо подойдёт в наборе с одеколоном шипр с резиновой грушей
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Да Цезарь отдыхает у него доходы были детские Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 6207
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То не Цезарь, - то калега Рябошапки от януковоча пан Пшонка. Картину маслом нашли в безвременно покинутом особняке когда 100% прокурор откланялся на Ростов)
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Да ты не так меня понял и мне теперь неудобно, я имел в виду что Юлий Цезарь отдыхает перед Пшонкой Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 3733
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єт да) жил бы тот нищеброд Юлик щас - рисовал бы картины в прокурорской форме как у Пшонки)
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Я, так понимаю, других доказательств уже не будет. Теперь тянут кота за хвост, чтобы что нибудь придумать.
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Тебя трудно понять, все время чем то недоволен. Может у тебя глисты?
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Отвали, недоразвитый. Я с дебилами как то общий язык находил. К сожалению, дебил по сравнению с тобой светоч мысли....
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Каких других?! У них разве были доказательства?
Были косвенные улики (улики - не доказательства, причем половина притянута за уши и к подозреваемым отношения не имеет), которые полностью опровергаются прямыми доказательствами невиновности (алиби, рост....)
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Детский сад !!! засчитано на бабушек с подъезда !
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Я пропустил или на цензоре нет новости о годовщине обстрела Краматорска. 14 погибших и 64 раненых?
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Тобто спочатку були докази, щоб затримати. Потім докази попали. І без доказів підозрюваних все одно вирішили затримати з надією, що докази знайдуть. Це феєрично чути з вуст людини, посадковий обов'язок якої слідкувати за дотриманням законності. Правники мене зрозуміють. Людина наговорбє собі на термін. У майбутньому.
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Та ні. Ти не зрозумів усю глибину його глибин. Це - нове слово в юриспруденції. Доказів щодо справи Шеремета на них немає, але щоб вони не знищили доказів, яких немає, повинні сидіти в СІЗО. До речі посадити в СІЗО так можна кожного, бо невідомо, хто із всього населення може знищити докази, яких немає.
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Доказательства были достаточны для задержания, но недостаточны для передачи в суд. Как решить эту правовую коллизию? Очень просто: пусть так и остаются задержанными. Тоесть сидят вечно без суда.
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Доказательств мало, но есть риски.
Следователь от бога)
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СУДЯТ ЭТОГО
Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 7115

А ГРОХНУЛ ЭТОТ
Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 3083

Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из россии.
https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s
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Цікавився я цим Малютою. Сексот кгб-фсб. Створює нацистські організації, а потім зливає їх спецслужбам. У боях проти окупантів України участі не приймав, проте 1 раз його колона була обстріляна з кулемета. За рік своєї служби на Авакова став доларовим мільйонером. Займався охороною об'єктів (примусовою). Всі, хто противився- вмирали. Він також стоїть за вбивством Сармата. Проте всім як завжди...
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шоб узнать что случилось с шереметом надо проследить судьбу миллиона евро который лежал у него на счету.
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Нет у вас - фальсификаторов, доказательств. Хотели выслужится перед зе и всрались..., и зе замазали. А мотивацию так то точно кто-то из квартала придумал - шоб людей рассмешить.
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Звичайно якщо є докази, то підсудні сидять. Читав, що генетичний матеріал якийсь на міні знайшли. Звичайно так називають фекалії.
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То вже після того як Маруся мозок через ніс ложкою вишкребла.
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З цими ризиків не було ж? "В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде". В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской."
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Зетипиллы. покажите мне хоть одного нормального слугу уроду.
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Мало? Доказательств просто нет.

То, что предъявили прокуратура и МВД - это не доказательства, а сплошной домысел.
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Есть интересная история (возможно басня):

На протяжении последних 25-ти лет Мани Манитан ходит спиной вперёд в странной попытке добиться мира во всём мире. Он начал в 1989-м году после ряда инцидентов с применением насилия в его родной Индии, шокировавших его. Сейчас он говорит, что настолько привык так ходить, что не сможет ходить прямо, даже если захочет. Манитан живёт в деревне Аграхарам, штат Тамилнад, на деньги от продаж мобильных телефонов. С 14 июня 1989-го года он бьёт различные рекорды по хождению задом наперёд - все в стремлении добиться мира во всём мире. Одним из первых его действий после принятия обета было пропятиться почти 500 км голым - весь путь от его деревни до города Ченнаи.

Мораль сей басни : У нас ищут человека, а потом лепят подозрение, свидетелей,аргументы....?
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Да-да... город Ченнаи. Я, по-моему в 2002-м, убил часа три своей жизни, пытаяст во всех лоциях, справочниках, морских каталогах и т.д.- найти этот долбанный Ченнаи, потому как нам там пришел приказ грузиться. А этого городка- в природе- не существует! Нет его. А надо срочно ответ давать, фрахтователю- когда мы туда придем?! Пришлось запрашивать координаты. Оказалось, что это- только что переименованный- Мадрас! Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 4485
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Если патриот Украины - за решетку, если патриот России и ненавидишь Украину - живи на свободе, что бы ты ни совершил. Зе-тренд теперешнего времени.
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Коли тебе будуть судити, ти згадуй, як оббрехував людей та тримав їх за гратами...
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Ну как бы, идём от обратного.Або Кузьменко с Антоненко,супер пупер киллеры,що не оставляют за собой доказательств,або ГПУ,тупо не может найти доказательств их вины и крутит немое кино для пипла в надежде на якогось волшебника,який им в клювике принесёт доказательства.Ну,а пока волшебника не нашли,все стрелы летят в Зелю.Интересно, кто волшебником станет и спасёт Зелю?Авакян,Беня,Рябошапка,Ахметов и тому подобные джентельмены удачи.Бо тот,кто выведет Зелю из под обстрела,будет пользоваться огромным Зелиным доверием, и сможет многое сделать для себя любимого Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 6460
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Может если бы искали настоящих убийц то уже и доказательства были бы. Но они не хотят раследлвать это дело, а хотят его просто закрыть повесив на кого-то. На одних не получилось повесить теперь на других вешают. Они хотят чтобы те на себя сами взяли это дело. Будет печально если после этого фарса персональную отвечтвеность не понесут Аваков, Рябошапка, и Зеленский. Правовое государство так не построить.
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Доказательства это визуальная экспертиза от "экспертов"? Да судя по видио и бороде Рябошапки там мог быть именно он на этом видео.
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Сенсаційна новина: Рябошапка імовірно вбив свого брата. Доказів замало, проте є ризики.
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Ну и дает! Чтобы посадить в СИЗО доказательств достаточно, а чтобы осудить - не хватает. Вышинский в гробу ворочается! А я то думаю чего-то все СИЗО в стране забиты по завязку. А оказывается и суда не надо, по закону Савченко выпускают. Дальше что, вместо следствия - брифинг, а вместо суда - "тройки"?
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"Закон" Савченко-Крулькадурка-Емцянемця отменили ещё в 2018 году.

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Можуть вплинути на докази, яких нема - мусорська логіка. Швидко вчаться молоді рила.
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Ризики для кого є ? Для вашої шайки ?
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@о#бо%б, какого х... ты их закрыл если нет доказательств? если оправдают, из своего кармана платить им будешь компенсации, утырки зелемойские, или из государственного ?!
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Доказательств мало, но есть риски, - Рябошапка о мере пресечения для подозреваемых Кузьменко и Антоненко.

Ця фраза генпрокурора - феєричний кабздець. Для затримання людей потрібні залізні докази, а раз їх немає, то всіх, хто причетний до "ліпки справи" зеленими шмарклями, треба садити надовго.
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пля. уничтожат доказательства, которых нет. Рябая шапка будет сидеть в одной камере с оманским ишаком.
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"...не будут влиять на доказательства - не уничтожат их". Ну да, Антоненко на воле бороду сбреет, и делу совсем звиздец.
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Борода, то пусте. Головне, що ноги собі повідрубує, і не можна буде встановити зріст.
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Посадили для того, щоб реальні злочинці змогли зачистити всі докази. Не секрет, що ФСБ дуже недбало працює. Дефіцит кадрів, незважаючи на надлишок бабла. Не може заражена рускім духом істота людської породи зробити щось чисто.
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С*ки, а с беркутовцами как? Не боятся? Все ок?
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А давайте ми Вас закриємо, щоб не було ризиків втечі, чи здійснення якогось злочину? НІ?
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Звичайно, Юга Луценга був чисто політичним генпрокурвом.
А цей Рябошапка зате французькопідданий, в нього дружина громадянка Франції, діти народились в Франції і зареєстровані як її громадяни. В кінці кінців це юстиць-підор має спільну з дружиною нерухомість в Франції.

Отакий от у нас "український" генпрокурв у ЗЕленій версії.


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Шо ж тут непонятного? Благоверный муж владелецы недвижимости во Франции и заботливый папа́ французскоподданых Рябошляпа желает выиграть время, чтобы держава подкопила чутка бабосов на компенсации за неправомерные действия, выплата которых становится славной традицией правоохранительной деятельности украинских стражей закона.
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