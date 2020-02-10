 Доказательств мало, но есть риски, - Рябошапка о мере пресечения для подозреваемых Кузьменко и Антоненко

Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире Свободы слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"На момент, когда людям было объявлено о подозрении, того объема доказательств было достаточно. Очевидно, что для того, чтобы дело передать в суд, должно быть собрано больше доказательств", - подчеркнул генпрокурор.
"Относительно меры пресечения - там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут влиять на доказательства - не уничтожат их. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов дела под стражей", - пояснил Рябошапка.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Следователь от бога)
А ГРОХНУЛ ЭТОТ
Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из россии.
https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s
То, что предъявили прокуратура и МВД - это не доказательства, а сплошной домысел.
На протяжении последних 25-ти лет Мани Манитан ходит спиной вперёд в странной попытке добиться мира во всём мире. Он начал в 1989-м году после ряда инцидентов с применением насилия в его родной Индии, шокировавших его. Сейчас он говорит, что настолько привык так ходить, что не сможет ходить прямо, даже если захочет. Манитан живёт в деревне Аграхарам, штат Тамилнад, на деньги от продаж мобильных телефонов. С 14 июня 1989-го года он бьёт различные рекорды по хождению задом наперёд - все в стремлении добиться мира во всём мире. Одним из первых его действий после принятия обета было пропятиться почти 500 км голым - весь путь от его деревни до города Ченнаи.
Мораль сей басни : У нас ищут человека, а потом лепят подозрение, свидетелей,аргументы....?