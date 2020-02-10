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 Политика Украины
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Все про:Сурков (253) Ермак Андрей (83) Козак Дмитрий (3)

 Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ

Заместитель главы администрации президента России, до недавнего времени вице-премьер РФ Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Об этом в эфире телеканале "Украина 24" сообщил помощник президента Зеленского Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло (освобождение удерживаемых лиц – ред.)", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о том, общался ли он лично с Козаком и чем тот отличается от Суркова.

Ермак также отметил, что пока он видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа по Украине не велась Сурковым после победы Зеленского, - росСМИ

"Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и наша сторона сегодня делает всё необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях, и в Нормандском формате, и в Минске. Прогнозировать и давать оценки, есть с той стороны желание… Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже. Наверное, если бы совсем не было желания, не продолжался бы диалог в Минске, сложный, порой очень сложный, порой заходящий в тупик. Очень сложные бывают переговоры в Нормандском формате", - пояснил помощник Зеленского.

Также читайте: Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении"

Источник: https://censor.net.ua/n3174920
 
 
 Топ комментарии
 
Очевидно Ермак на пару в Козаком готовят пиднестровский вариант.
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"Мне кажется" - ключевая фраза) Что в лоб, что по лбу (с) Мне кажется Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 6007
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"Мне кажется" - ключевая фраза) Что в лоб, что по лбу (с)
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Только до*о*бы или брехуны могут утверждать, что на паРаше кто-то кроме Х**ла что-то решает.
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Тобто тепер домовлятися треба не з пуциним, а з якимось Козаком? Лютий треш! Тобто, якщо Козак подобріє, то кацапи в ведуть війська з Донбасу? Як на мене, я повірив би, що лабраьор пуцина на ситуацію має більший вплив, ніж якийсь Козак.
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пипец..

Меморандум Козака - Википедия
Меморандум Козака - план решения приднестровского конфликта через ... размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на ...
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Очевидно Ермак на пару в Козаком готовят пиднестровский вариант.
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Ермаку, оказывается, приятнее стоять раком перед Козаком, чем Сурковым. Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 5310 Переборчивый чувак Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 5310
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Сурков чечен и непредсказуем и не то что приятнее Мені здається, Козак більше налаштований на конструктивний діалог, ніж Сурков, - Єрмак про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 9861
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Сурков вроде помесь чечена и украинки.
И ни то, и ни се. Трансэтнит.
Трвнсэтниты ненавидят свою истинную национальность(хоть чеченскую,хоть украинскую), и, в данном случае - из кожи вон лезут, чтоб доказать - он "русский", хотя таковым он не является.
Даже ФИО полностью изменил, гнида.
В оригинале - Асланбек Андарбекович Дудаев.
Янычар типичный, если коротко.
Хотя янычар растили из захваченных в плен детей 3 -5 лет, "несмысленышей", - этот же продал свою душу и , пардон, жопу ("тело"тут как-то неуместно ) - *****- убийце народов его отца и его матери во вполне сознательном возрасте. Еще и ФИО свое изменил , чтоб ***** фамилией не драконить..
Фу, ох и гадость...
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Даже для людей научного сознания становится все ясней и ясней,
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Коротко:
1. О том, что он не конкурировал с Богданом- соврал.
2. Даты "исторического визита он не знает", просто водички налил в болтовню свою
3. О Козаке ему что-то кажется. Но, наверняка- он, опять же- нихера не знает.
У нас интересные Первые лица в политике! Максимально приближенные к телу, кстати!
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!

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Єрмак засланий козачок від Козака і ГРУ. Людина єдине що про яку відомо це його зав'язки на російський кінобізнес. В Росії спецслужби настільки деградували, що вже особливо не займається легендуванням. З іншої сторони у нас піпл і так схаває
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Слышал как то мнение одного российского политолога про Суркова и Козака. Так вот он рассказывал что Сурков выступал за то что бы Донбасс вошел в состав РФ, как Крым. Но многим это не нравилось, так это слишком убыточный регион. В итоге его попросили уйти или сам ушел. А Козак выступает за то что бы Донбасс был в составе Украины на правах автономии или чего то подобного. Судя по тому что зе-***** начала уже вещать про выборы на Донбассе, то это похоже на правду.
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что Козак что Сурков выступают за то что бы Украина стала федеральным округом в РФ, потому их виденье на ОРДЛО не имеет значения
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Слышь Ермак Тимофеевич---так и мне тоже так кажется. Ну что Казак настроен. Может начнёш ты первее, чем я? Ты поспеши, то скоро весна, распутица, грязюка пойдёт---как его ото Сибирь брать?
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Ермак. ты дибил. Никто там ничего не решает окромя Вовы Пу.
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На це і розраховано.Дурню який козак який накуй конструктив.А тобі якшо здається то перехрестись!!!Ну ідіот!!!Куйло думає многоходовочки щоб таким як ти єрмак здавалось, що дійсно козак щось рішає,а він молдавський варіант готує шо тут не ясно!!!
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Кожен день наші хлопці на фронті під обстрілом,Крим та частина Донбаса окупована,а це бидло кацапа хвалить.Єрмака на гиляку,на більш він не годиться.
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Был когда то такой казак Ермак,который для Московии открывал колонии на Дальнем востоке,...история повторяется...теперь Московия гибридно приобретёт(вернёт) колонию под названием Украина
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Нам готовят мир любой ценой. К сожалению евреи не изучают Историю. А так бы они знали , что позорный мир как правило заканчивается еще большим кровопролитием.
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А при чому тут це? Прекрасно знають. Воюють вже 80 років.
А от хохли, забули.
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Внедрение раковой опухоли лугандона в тело Украины поручено шпиону Ермаку. Следующим шагом будет отказ от ЕС и НАТО и вступление в таёжный саюз.
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В Кремле вообще и у Козака в частности - большие надежды на Ермака. И не беспочвенные.
А вот у меня на него надежды нет. Совсем.
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