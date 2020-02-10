 Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ

Об этом в эфире телеканале "Украина 24" сообщил помощник президента Зеленского Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло (освобождение удерживаемых лиц – ред.)", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о том, общался ли он лично с Козаком и чем тот отличается от Суркова.

Ермак также отметил, что пока он видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента РФ.

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"Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и наша сторона сегодня делает всё необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях, и в Нормандском формате, и в Минске. Прогнозировать и давать оценки, есть с той стороны желание… Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже. Наверное, если бы совсем не было желания, не продолжался бы диалог в Минске, сложный, порой очень сложный, порой заходящий в тупик. Очень сложные бывают переговоры в Нормандском формате", - пояснил помощник Зеленского.

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