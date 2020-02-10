 Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Украина24.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что этот визит укрепил то развитие украинско-американских отношений, хорошую тенденцию, которая наметилась", - сказал помощник президента.

"Я думаю, что там у них сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - добавил он.

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Ермак заявил, что "всё, что связано с разговорами вокруг "Бурисмы", вмешательства в выборы, к нам, к президенту Зеленскому не имеет никакого отношения".

"Это всё происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", - подчеркнул Ермак.

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