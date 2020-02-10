EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1078  54
Все про:Зеленский (4529) США (16125) Помпео (241) Ермак Андрей (83)

 Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что даты официального визита главы украинского государства в США пока нет, но ожидает, что она может появиться в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Украина24.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что этот визит укрепил то развитие украинско-американских отношений, хорошую тенденцию, которая наметилась", - сказал помощник президента.

"Я думаю, что там у них  сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины

Ермак заявил, что "всё, что связано с разговорами вокруг "Бурисмы", вмешательства в выборы, к нам, к президенту Зеленскому не имеет никакого отношения".

"Это всё происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", - подчеркнул Ермак.

Также читайте: Нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3174919
 
 
 Топ комментарии
 
ну це вже перебор ще одного імпічменту Трамп не пережеве Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак - Цензор.НЕТ 8457
 показать весь комментарий
 
Это будет историческая игра на РОЯЛЕ !!!!
 показать весь комментарий
 
Ермак известный провальный кинопродюсер.
теперь будет Моника-2 Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак - Цензор.НЕТ 1606
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ермак известный провальный кинопродюсер.
теперь будет Моника-2 Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак - Цензор.НЕТ 1606
 показать весь комментарий
 
 
Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!..
 показать весь комментарий
 
 
ну це вже перебор ще одного імпічменту Трамп не пережеве
 показать весь комментарий
 
 
Ну, да, коли це в Штатах побачать гру членом на піаніно ...
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю, что Зелень недоразвитая понабирала себе в команду клоунов с 95 квартала. Но , все таки не надо так шутить, а то Трамп сам в отставку подаст....
 показать весь комментарий
 
 
"вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов"

Вся Америка завмерла, з нетерпінням чекаючи на приїзд Великої Людини.
 показать весь комментарий
 
 
Символ реслубліканців - слон, а демократів - віслюк. Хто і на кому приїде?
 показать весь комментарий
 
Що, друзякі? Перейменуємо у #Офіс_поТЕРПІЛОго?🤣😂
Заходимо, тиснемо "запропонувати зміни" і міняємо назву тієї клоаки😉

https://www.facebook.com/president.gov.ua/
#зе #зеленский #зеленський💩
 показать весь комментарий
 
 
😂 тут всі в очікуванні найкращого правителя всіх часів і народів
 показать весь комментарий
 
 
Магнитика с Вашингтона еще нет в коллекции нашего туриста-уриста..
 показать весь комментарий
 
 
Визит будет истерическим, в эту сторону события развиваются.
 показать весь комментарий
 
***** а это на какой лохторат рассчитана эта новость ???
 показать весь комментарий
 
 
рт - раша тудей? Я туда не захожу, поделись, кто там? неужели там патриоты Украины?
 показать весь комментарий
 
коллеги диванных патриотов обитают, можно зайти посмотреть на зоопарк не более.
 показать весь комментарий
 
Ну, не за помощью же против кацапов он туда собрался. У него с кацапами мир..
 показать весь комментарий
 
гастроли, гастроли, гастролер... не может вовчик без софитов, внимания, вызова на бис... о чем визит? Что может вовчик предложить???
 показать весь комментарий
 
 
исторический поклон в пояс одного не уважаемого на родине человека другому очень не уважаемомму у себя на родине человеку....
 показать весь комментарий
 
Очень исторический! Еще не везде с него поржали.
 показать весь комментарий
 
 
Шо такое! У Трампа денег нет, шоб оплатить гастроль Янелоха? "Сроки не определены...". Или рояль никак не подберут... А то этот турыст уже задрал, кататься за наши деньги.
 показать весь комментарий
 
 
От ореха подальше трамп согласится на встречу с зеленским 5 ноября
 показать весь комментарий
 
 
Так а в чем выгода стране и людям, что Зеленский ездит в Рим в музей, или в США в Диснейленд?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно там клоун тоже будет в бронике ходить или тока в памперсах
 показать весь комментарий
 
 
Там в Штатах могут и грохнуть. За игру на раяли пуем. Оскорбление инструмента.
 показать весь комментарий
 
Клоун в бронике,а чувак с дохлой белкой на голове в памперсе
 показать весь комментарий
 
Исторический? Самый выдающийся деятель? А-ха-ха!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх