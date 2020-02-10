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Все про:Национальная гвардия (1315) дезертирство (219)

 Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца

Военнослужащего Нацгвардии, который вовремя не вернулся в часть после отпуска, задержали в России, где по нему возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспонденту Укринформа начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины (Харьков) подполковник Дмитрий Образцов.

"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020, но не прибыл из отпуска , о чем было сообщено военному прокурору Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", - отметил Образцов.

По его словам, информация о задержании от Госпогранслужбы Украины поступила 3 февраля: "Есть ссылки о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ гражданина Украины 1997 г.р. Документы , удостоверяющих личность, отсутствуют ".

Образцов добавил, что 28 января российской стороной сообщено, что в отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы".

Как стало известно, делом по нацгвардийця занимается ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174917
 
 
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и ЄТО недоразумение пойдет в обменный фонд((
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можете не сомневаться.
оно же "гражданин Украины" Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца - Цензор.НЕТ 1089
його мама жде
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и ЗЕля обнимет и поздравит ну....

как дезертир дезертира Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца - Цензор.НЕТ 464
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Да, кстати, как он с военным билетом границу перешел?
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Тут вопрос - добровольно ли он перешол ту границу...
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Е...анат. Ты или в Нацгвардию не иди или на Рассею не ходи. Как оно вообще в этом мире с такими мозгами выжило?
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З першого по загранпаспорту , - Може менше ідіотів буде. у росіян уся база є , - хто слідуючий.
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Новая пища для пропаганды на росс тв..
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Еще мля скажите что его в обменный фонд запишут. Пускай там и гниет на Рашке
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100% простить и квартиру на Печерске подарить) достоин же, правда, господин зепрезидент?
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Нацгвардия под аваковым, а у авакова служат тайные агенты шкиряк, зорян и геращенко. Вот про них то и нёс он информацю прямо в логово *****.
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Якась мутна історія. Чувак без документів, нацгвардія, поперся в росію де його прийняло ФСБ. Могли й просто вивезти "доброжєлатєлі".
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Маємо тісне співробітництво з рашистською підерацією?! Разом ловимо дезертирів?! Обмінюємось інформацією про персональні дані громадян?! А з ким же тоді воюєм?! З бандою лугандонських піторастів?! А цей дезертир ще нарозповідає як його гнобили в війську, та чому він вимушений був чкурнути до підерації!!!
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ви впевнені що він добровільно туди "чкурнув"? прецеденти були
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Статью прочти. Оно 22 января кацарами задержано было, а отпуск у него был до 30 января.Т.е. оно безголовое само поперло в Россею по непонятным причинам.
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Никуда не исчезло совдеповское правило:" Чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона"... Чего ж ты, дерево, полезло в ту Россею?
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