 Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспонденту Укринформа начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины (Харьков) подполковник Дмитрий Образцов.
"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020, но не прибыл из отпуска , о чем было сообщено военному прокурору Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", - отметил Образцов.
По его словам, информация о задержании от Госпогранслужбы Украины поступила 3 февраля: "Есть ссылки о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ гражданина Украины 1997 г.р. Документы , удостоверяющих личность, отсутствуют ".
Образцов добавил, что 28 января российской стороной сообщено, что в отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы".
Как стало известно, делом по нацгвардийця занимается ГБР.
оно же "гражданин Украины"
його мама жде
как дезертир дезертира