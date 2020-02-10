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 Власти Ирана пригласили секретаря СНБО Данилова для расследования крушения самолета МАУ

Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, иранское государственное агентство IRNA сообщает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым.

Шамхани выразил соболезнование в связи с катастрофой лайнера и выразил сочувствие семьям погибших.

Он пригласил своего коллегу поехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса и подтвердил, что "проведение технических оценок может помочь завершить дело в экспертной и неполитической обстановке".

В сообщении отмечается, что Данилов выразил признательность Ирану за поддержку экспертного расследования аспектов аварии и призвал к "продолжению совместного сотрудничества и ускорению доработки дела".

В СНБО пока нет сообщений по этому поводу.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Тегеран продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в расследовании крушения самолета МАУ, - Организация гражданской авиации Ирана

Источник: https://censor.net.ua/n3174913
 
 
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Нашли - с кем можно проводить спокойно расследования, чтобы поставить галочку в отчёте о международном сотрудничестве в расследовании?
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Да, если пригласили его одного -- это тонкая и изощренная форма издевательства. Более "подходящего" кандидата найти трудно, разве что Сивохо.
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расследовать пуск ракеты ?... добрый день вот так мы нажимали на кнопку пуска:
- расследование завершено!
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Серьезный проффесионал ,почти проффесор. Этот не подведет. Уж как нарасследует ,так все ахнут.
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Гы-гы-гы.
Долго думали кого из этих дубарей пригласить для галочки.
Наконец пришлось крутить рулетку.
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Не, ну была бы там коза или корова. можно было б и поехать конечно... а так...
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а он шота саображает в авиационных катастрофах?или в зенитных ракетах?може хоть в процессуальности расследований?
вот потому и пригласили.
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Зато он очень хорошо соображает в степенях похмелья.
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Бывший директор Луганского зоопарка с образованием ветеринара - блистательный выбор бородатых мул! 😂
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