 Власти Ирана пригласили секретаря СНБО Данилова для расследования крушения самолета МАУ

Как передает Цензор.НЕТ, иранское государственное агентство IRNA сообщает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым.

Шамхани выразил соболезнование в связи с катастрофой лайнера и выразил сочувствие семьям погибших.

Он пригласил своего коллегу поехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса и подтвердил, что "проведение технических оценок может помочь завершить дело в экспертной и неполитической обстановке".

В сообщении отмечается, что Данилов выразил признательность Ирану за поддержку экспертного расследования аспектов аварии и призвал к "продолжению совместного сотрудничества и ускорению доработки дела".

В СНБО пока нет сообщений по этому поводу.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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