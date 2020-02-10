 В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков Кузнецова либо по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона РФ.
"Позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки", - отметил Хинштейн.
Напоминаем, 7 февраля исполкомитет Львовского горсовета не согласовал передачу останков Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и МИД, а мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.
Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.
http://xn--80aaaalnn7bzals.xn--p1ai/2018/04/13/%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80/
тогда получите своего "героя"
деньги не предлагать
дело было так: Советским, каким то чудом удалось окружить и уничтожить батальон немцев - пленных не брали...- раненых добивали..
Спустя пару дней немцы взяли в окружение том же районе дивизию красной армии - пленных не брали.... (Днепропетровщина)...
Дмитро Корчинський
3 год ·
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Класно!
Треба продавати всі ці "мощі".
І це єдина торгівля з московією, яка є доречною.
Ще треба продати мощі ватутіна і столипіна. За скільки дадуть.
І всіх "невідомих солдатів".
Ей уже до лампочки где будут кости, но что не сделаешь для своей скрепоносной Орды.