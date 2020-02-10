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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Единая Россия (244) Львов (3605) перезахоронение (52) Кузнецов Николай (1)

 В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова

В партии "Единая Россия" предлагают организовать сбор средств, чтобы выкупить у Украины останки советского разведчика-диверсаната Николая Кузнецова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков Кузнецова либо по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

"Позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки", - отметил Хинштейн.

Напоминаем, 7 февраля исполкомитет Львовского горсовета не согласовал передачу останков  Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и МИД, а мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.

Также смотрите: "Торжественное вручение батона в норковых шубах": депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174912
 
 
 Топ комментарии
 
их мертвяк за наших живых пленных воинов. всех !
тогда получите своего "героя" В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 1043
деньги не предлагать
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Поменяем бесплатно на останки Ху*ла. Рваный баян на могилу Ху*ла за нами бонусом. В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 392
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Поменяем бесплатно на останки Ху*ла. Рваный баян на могилу Ху*ла за нами бонусом. В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 392
 показать весь комментарий
 
 
их мертвяк за наших живых пленных воинов. всех !
тогда получите своего "героя" В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 1043
деньги не предлагать
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кстати, мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.
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кстати, мокшане, день победобесия близко - цена будет расти шибко, однако В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 2116
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Вот любят на мокшании трупы лобызать! Любят. Некрофилы одним словом. На живых им пос рать им мощи подавай, так дешевле.
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Та живет его единственная племянница...
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сашко(?) хінштейн так любить кістяки кузнецова, що готовий за бабло упоротих каців викупити цю кучу гною..
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Та этим тварям какую кость не брось всё идол для поклонов, одним словом низабудимнипрастим.
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ми жили в одній країні з цими "людьми" більше 300 років..культ царів-богів та ідолів нас теж сильно зачепив..(
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Только на наших .....всех ! И не как иначе!
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Чтобы жирик и путен могли на них анонировать?
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А каким боком чукча Хинштейн к " Единой России" ? Ему бы в партии " Ликуд " состоять !
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Возвращаете Крым, получаете останки, сделка более чем честная.
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Ну даст конечно, кто ж сомневается?
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только у меня в городке я знаю 5 крупных захоронений неизвестным оккупантам..

дело было так: Советским, каким то чудом удалось окружить и уничтожить батальон немцев - пленных не брали...- раненых добивали..
Спустя пару дней немцы взяли в окружение том же районе дивизию красной армии - пленных не брали.... (Днепропетровщина)...

В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 1863 Дмитро Корчинський
3 год ·
·
Класно!
Треба продавати всі ці "мощі".
І це єдина торгівля з московією, яка є доречною.
Ще треба продати мощі ватутіна і столипіна. За скільки дадуть.
І всіх "невідомих солдатів".
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можно на Ульянова обменять,ведь дед Ульянова с Бердичева, а на Ульянове можно заработать повозить его по всему Миру
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А чи є він там? Сумліваюсь. Бандери його десь закопали я собаку.
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Да пораздавайте все останки тем, кто хочет. Ещё костями не торговали. В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 5971
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бесплатно только котята родятся, а мертвые "герои" продаются за дорого В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 5162

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Нездоровая у кацапов страсть к могилам, но вполне объяснимая, - мертвыми играться можно как угодно, - они не будут возражать.. Можно Деникина и Дзержинского рядом на одну полочку поставить, как это сделал плешивый, выживший из ума дед.
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"Выкупить" - на самое слабое место украинских властей с...ка давят!
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есть такое, у этих мелких торговцев Родиной В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 865
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Зеленый скот просто подарит...тут и к бабке не ходи....
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Он может, да. Жестом доброй воли. Так же как Петя отпустил десятки сепаров жестом доброй воли. Но лично я сомневаюсь что жиды просто так кому то что то дадут. Скорее всего безналом на офшорный счет ***** бабки в Панаму перечисляет
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Панама ныне не в тренде.....Оман...лучшая нычка для зеленого стада на сегодняшний день....
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..Вататутина в придачу бонусом еще отдать за Крым и Дамбассу...и всех, кто там еще из "героев" палачей в киеве есть... ...
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Не выкупить а обменять притом не на одного а на всех пленных. И главное не продешевить. Нужно правильно ету дохлую персону раздуть чтобы для кацапов ето стало дело принцыпа. Типо сфотографировать как его кости грызут бродячие собаки, а ***** отказывается вернуть скрепного *героя* в свою гавань
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На 9 мая ***** очень нужно какая то победа чтобы пустить слезу. Так что не лоханитесь и ловите момент
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С чего вдруг этот вопрос возник вообще??? Просто шоб мозг подзасрать?
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Ой, йоли-пали як у кацапів пам"ять проснулась! А на Колимі вони не хочуть загиблих розкопати і по людські перезахоронити?!
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Вот так поворот эотот кузнецов удмуртом казался. продать мордве его прах нужно. Нам всем польза а некрофильной русне радость от костей их соплеменника.
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Предлагаю кремацию и розвеять над мусорной свалкой.Тему закрыть.
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Оценивать нужно каждую косточку отдельно.....черепок к примеру где то на Крым должен потянуть.....пяток ребер на Донбасс.....
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А не устраивает цена...то как говорят пройдитесь по базару....
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Раскопали племянницу кузнецова, которой уже прогулы на кладбище ставят.
Ей уже до лампочки где будут кости, но что не сделаешь для своей скрепоносной Орды.
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Якщо кинути заклик до чорних археологів Львівщини, вони протягом тижня привезуть кістки 30 "кузнєцових" з рештками мундирів і нквд, і СС. Потім нехай родичка упізнає котрий "єйний". Або купить усіх.
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