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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3048) отставка (2507) Сытник (745) Мотовиловец (10)

 "Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника

Народный депутат из "Слуги народа" Андрей Мотовиловец объяснил почему подписался за отставку главы НАБУ Артема Сытника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мотовиловец отметил: "НАБУи его Глава Артём Сытник. Я подписал постановление про его отставку. Это моя позиция и менять ее я не буду.

Работа всего нового антикоррупционного органа строится на доверии и безупречной репутации, достаточной для постоянного ощущения защиты для бизнеса или чиновников. Да именно чувства защиты когда ты рискуешь идя на сотрудничество с НАБУ. Я знаю большое количество детективов бюро, это честные и трудолюбивые ребята, за ними большое будущее. Но давайте вернёмся к Сытнику. Есть решение суда и прецедент с отдыхом и квадроциклом. Если после такого глава органа, призванного бороться именно с такими проявлениями, не складывает полномочия самостоятельно - он потерял мое доверие. Потому я и подписал документ.

Доводы, которые сейчас обсуждаются, не выдерживают критики. Он же из прокурорских, как им ещё отдыхать? Пусть останется, все равно некого вместо него ставить. Мне эти аргументы не подходят. Мой вариант - Андрей Боровик. Хороший вариант. Давайте устроим срач в комментариях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постановление об увольнении Сытника с поста директора НАБУ зарегистрировано в Раде, - нардеп от ЕС Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3174911
 
   
 Топ комментарии
 
Ой-ля-ля!
А "оманский отдыхающий" не потерял твоего доверия?!
"Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника - Цензор.НЕТ 1455
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"Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника

Вот это чувак! Ум. честь и совесть, я бы сказал. А шо там ему про мутный отдых одного перца в Омане - революционная совесть ничего не нашёптывает? "Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника - Цензор.НЕТ 7549
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Рано утром 10 февраля 1940 года, при морозе -30, московские интеграторы в вагонах для скота начнут выселять в Сибирь людей из Западной Беларуси, очищая землю от местного, коренного населения.
От голода, холода, болезней и скотских условий более 11 тыс. детей умрут в течении года.
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Вертіли вони думку людей, а віссю є їх дітородний орган.
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10 лютага 1940 з Заходней Беларусі пачался массавая дэпартацыя людзей ў Сібір.
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Рано утром 10 февраля 1940 года, при морозе -30, московские интеграторы в вагонах для скота начнут выселять в Сибирь людей из Западной Беларуси, очищая землю от местного, коренного населения.
От голода, холода, болезней и скотских условий более 11 тыс. детей умрут в течении года.
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Как Москва Западную Беларусь "освобождала"

Первая волна депортации, 10 февраля 1940 - 50 732 человека.
Вторая волна, 13 апреля 1940-26 777 человек.
Третья волна, 29 июня 1940 - 22 879 человек.
Четвертая волна, июнь 1941 - 22 353 человека. Последний эшелон ушел из Бреста 21 июня
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В общем, слугам борьба с коррупцией не нравится.
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а нелох с "оманом" "непотерял" доверия ?
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То чому це чмо не вимагає відставки оманського віслюка, куршавельского баклана, богдана в шампусіку?! Ситуація ідентична!
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"Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника

Вот это чувак! Ум. честь и совесть, я бы сказал. А шо там ему про мутный отдых одного перца в Омане - революционная совесть ничего не нашёптывает? "Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника - Цензор.НЕТ 7549
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В центре Киева зеленой краской облили памятник Ватутину
Отмечается, что задержанным оказался 19-летний киевлянин.
Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерский управления полиции. С ним общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к правонарушению.
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Срач так срач. А ты кто, зебилоговловое, что нам должно быть интересно твое мнение? Кстати, сегодня два месяца, как Богдана нет в ОП. Периодически он всплывает на сходках с теми или иными "инвесторами". Но вот на работу он забил. Очевидно, инвесторы платят больше.
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Дійсно, що все інше він не хоче бачити. Він підписався за відставку Сотника, бо так вимагає дисципліна СН, а не його совість.
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...такое впечатление иногда складывается, что пора операцию "ликвидация" в стране проводить.. куда не посмотри-везде жулик, вор. или в законе вор, и все у корыта вкусно хрюкают и никак нажраться не могут... "Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника - Цензор.НЕТ 1525...
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Ой-ля-ля!
А "оманский отдыхающий" не потерял твоего доверия?!

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депутат партии Слуга народа говорит о безупречной репутации. Єто новій сюжет для 95 квартала?!
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Безупречная репутация тебя привлекает и потому ты пошел в Слуги? :D
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Холуйски лизнул и патриотично причмокнул.
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А хто такий той мотовілець щоб давати такі заяви?
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А довіра до зелепуха є, після його відпочиноку в Омані, лицеміри.
А то виходить до одних хто відпочиває довіри немає, а до інших з вашого стійла є???
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так может и под импичментом ослу подпишется из-за поездки в Оман?
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Четкая позиция: з квадроциклом нам не друзі. Вот если бы с девками интересного поведения и определенных наклонностей - это наш чел. А с квадроциклом, не ... Явно не наш...
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Труба оттрубил, Цигикал отцигикал, а Сытнику будет не так сытно.
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Если бы не было Зеленского, его надо было бы придумать. Чтобы украинцы поняли разницу между синицей в руке и пальцем в опе.
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Важная новость. Вот бы послушать остальных депутатов от Слуг - почему они подписали, а то предпоследней важной новостью, т.е. до этой, была новость о том, что иностранку нашли мёртвой в квартире...
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интересно...а за доверие мотовильцу многие подпишутся? и ваще,кто это?
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Сытник не смог предьявить чеки на 15 и 25 тыс гривен за бухло на отдыхе на шесть человек за два заезда И законные милиионы пасадовцив и министров. Это обсуждение на уровне папуасов с чем нас и витаю.
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а шо там с "мама любит скорость",
оманским оманом,
пленками трубы,
куршавельским лыжником,
юзиком решалой,
"внукам хватит" из Минздрава
- там все хорошо с доверием?)
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