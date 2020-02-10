 "Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мотовиловец отметил: "НАБУи его Глава Артём Сытник. Я подписал постановление про его отставку. Это моя позиция и менять ее я не буду.

Работа всего нового антикоррупционного органа строится на доверии и безупречной репутации, достаточной для постоянного ощущения защиты для бизнеса или чиновников. Да именно чувства защиты когда ты рискуешь идя на сотрудничество с НАБУ. Я знаю большое количество детективов бюро, это честные и трудолюбивые ребята, за ними большое будущее. Но давайте вернёмся к Сытнику. Есть решение суда и прецедент с отдыхом и квадроциклом. Если после такого глава органа, призванного бороться именно с такими проявлениями, не складывает полномочия самостоятельно - он потерял мое доверие. Потому я и подписал документ.

Доводы, которые сейчас обсуждаются, не выдерживают критики. Он же из прокурорских, как им ещё отдыхать? Пусть останется, все равно некого вместо него ставить. Мне эти аргументы не подходят. Мой вариант - Андрей Боровик. Хороший вариант. Давайте устроим срач в комментариях".

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