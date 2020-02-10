 "Есть прецедент с отдыхом и квадроциклом. Он потерял мое доверие", - "слуга народа" Мотовиловец пояснил, почему подписался за отставку главы НАБУ Сытника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мотовиловец отметил: "НАБУи его Глава Артём Сытник. Я подписал постановление про его отставку. Это моя позиция и менять ее я не буду.
Работа всего нового антикоррупционного органа строится на доверии и безупречной репутации, достаточной для постоянного ощущения защиты для бизнеса или чиновников. Да именно чувства защиты когда ты рискуешь идя на сотрудничество с НАБУ. Я знаю большое количество детективов бюро, это честные и трудолюбивые ребята, за ними большое будущее. Но давайте вернёмся к Сытнику. Есть решение суда и прецедент с отдыхом и квадроциклом. Если после такого глава органа, призванного бороться именно с такими проявлениями, не складывает полномочия самостоятельно - он потерял мое доверие. Потому я и подписал документ.
Доводы, которые сейчас обсуждаются, не выдерживают критики. Он же из прокурорских, как им ещё отдыхать? Пусть останется, все равно некого вместо него ставить. Мне эти аргументы не подходят. Мой вариант - Андрей Боровик. Хороший вариант. Давайте устроим срач в комментариях".
От голода, холода, болезней и скотских условий более 11 тыс. детей умрут в течении года.
Первая волна депортации, 10 февраля 1940 - 50 732 человека.
Вторая волна, 13 апреля 1940-26 777 человек.
Третья волна, 29 июня 1940 - 22 879 человек.
Четвертая волна, июнь 1941 - 22 353 человека. Последний эшелон ушел из Бреста 21 июня
Вот это чувак! Ум. честь и совесть, я бы сказал. А шо там ему про мутный отдых одного перца в Омане - революционная совесть ничего не нашёптывает?
Отмечается, что задержанным оказался 19-летний киевлянин.
Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерский управления полиции. С ним общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к правонарушению.
А "оманский отдыхающий" не потерял твоего доверия?!
А то виходить до одних хто відпочиває довіри немає, а до інших з вашого стійла є???
оманским оманом,
пленками трубы,
куршавельским лыжником,
юзиком решалой,
"внукам хватит" из Минздрава
- там все хорошо с доверием?)