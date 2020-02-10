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 Минздрав ожидает дополнительные тест-системы на коронавирус, чтобы проверить всех эвакуированных из Китая украинцев

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает получить новые тест-системы для выявления коронавируса, чтобы проверить тех украинцев, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй - эпицентра распространения вируса.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

"Ожидаем дополнительную поставку тестов, а также есть информация от части частных организаций, которые также разрабатывают наши отечественные тест-системы. По их сообщению, уже на этой неделе у нас также может быть доступ к этим системам украинского производства", - сказал он.

Кузин подтвердил, что Украина получила 30 тест-систем, тогда как из Китая 11 февраля планирует эвакуировать более 50 человек.

"Тем не менее ВОЗ рекомендует проводить такое тестирование по окончании обсервационного периода (карантин на 14 дней - ред.) ... Мы рассчитываем на то, что в течение инкубационного периода мы получим дополнительные тест-системы, или используем те тест-системы, которые будут разработаны в нас в стране", - сказал представитель Минздрава.

Если говорить проще, МЗ будет искать новые тест-системы, пока украинцы, которых эвакуируют из Китая 11 февраля, будут находиться на карантине.

Также Кузин заверил, что имеющихся тест-систем достаточно для проверки "текущих и рутинных случаев".

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

Источник: https://censor.net.ua/n3174908
 
 
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание. (с)
Минздрав ожидает дополнительные тест-системы на коронавирус, чтобы проверить всех эвакуированных из Китая украинцев - Цензор.НЕТ 9414
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Скільки ж вони замовили, якщо привезуть з Китаю 51 чоловік? Підозрюю, що замовили 150 як у попередньому рейсі. Оце так міністерство, оце так управління! Зебіли, вони вас знов зробили!
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З0 тест систем? На всю країну? Ну це підрахуї! Та немає чого тим вчителям платити по 4 тис.баксів, якщо так навчили рахувати. Привезуть ще 50 чол. і просять додаткові тести? нема слів, лише емоції!
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Для чого ці тест-системи? Ви вже температуру пасажирів поміряли супер-пупер-термометром, цього вам раніше було достатньо... Що змінилося?
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