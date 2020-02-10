 Житель оккупированного Крыма, арестованный россиянами Яцкин, просит Зеленского включить его в списки на обмен, - адвокат Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 февраля написал в Фейсбуке адвокат Яцкина Николай Полозов.



Юрист доставил письмо крымчанина в Офис президента Украины.



Обращение составлено на украинском языке, Яцкин называет себя гражданином Украины, жалуется на болезни, которые обострились за время пребывания в Лефортовском СИЗО Москвы, и просит Зеленского о материальной помощи членам своей семьи.



"По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах следствия и суда в России добиться невозможно, особенно когда речь идет о гражданах Украины, которых преследуют по явным политическим причинам. Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, а вернуться к своим родным и близким как можно скорее может являться только освобождение в рамках политических договоренностей", – отметил Полозов.



Аналогичное обращение будет доставлено уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.



"Прошу всех моих друзей помочь в том, чтобы это заявление Ивана Яцкина попало как можно скорее на стол президенту. Не секрет, что различного рода заявлениям и жалобам зачастую необходимо "приделать ноги", чтобы они могли попасть к адресату кратчайшим путем", – добавил адвокат.

Полозов рассказывал, что Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор "Лефортово". Только в декабре стало известно об аресте крымчанина. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии российских следователей, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

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