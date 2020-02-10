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 Житель оккупированного Крыма, арестованный россиянами Яцкин, просит Зеленского включить его в списки на обмен, - адвокат Полозов

Арестованный в оккупированном Крыму по обвинению в шпионаже Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список на обмен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 февраля написал в Фейсбуке адвокат Яцкина Николай Полозов.

Юрист доставил письмо крымчанина в Офис президента Украины.

Обращение составлено на украинском языке, Яцкин называет себя гражданином Украины, жалуется на болезни, которые обострились за время пребывания в Лефортовском СИЗО Москвы, и просит Зеленского о материальной помощи членам своей семьи.

"По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах следствия и суда в России добиться невозможно, особенно когда речь идет о гражданах Украины, которых преследуют по явным политическим причинам. Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, а вернуться к своим родным и близким как можно скорее может являться только освобождение в рамках политических договоренностей", – отметил Полозов.

Аналогичное обращение будет доставлено уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

"Прошу всех моих друзей помочь в том, чтобы это заявление Ивана Яцкина попало как можно скорее на стол президенту. Не секрет, что различного рода заявлениям и жалобам зачастую необходимо "приделать ноги", чтобы они могли попасть к адресату кратчайшим путем", – добавил адвокат.

Полозов рассказывал, что Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор "Лефортово". Только в декабре стало известно об аресте крымчанина. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии российских следователей, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

Также читайте: Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3174905
 
 
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по фейсу, він більше жителя іорданської долини тягне, ніж на крисчанина
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він щасливо жив в Криму за окупаційної влади, можливо сам закликав туди рашистів...
то нехай тепер насолоджується
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таких лугандонрвцев уже меняли. они за какую то провинность типа неуплаты налогов в казну дыныры попали на подвал и резко стали патриотами Украины. а ещё в 2014 бегали с триколорами и громко кричали приди введи. я думаю что этот ваня полужид тоже из таких же. за что то влетел на кичу, а теперь в жопу патриот и розвиднык!!!! зеля не всдумай! только солдат и офицеров пленных! остальных пусть сивуха за своё бабло выкупает!
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Украина сейчас весь сброд с рОССИЙСКОЙ ********* собирать будет?! Каждый день подобные сообщения. Еще не все задержанные в РФ Зелоху написали?! Я реально переживаю, что Нелох ТАКИ их выменяет (этих незнакомых никому людей).
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Сенцова, этого недорижиссера одного фильма уже обменяли, хватит!
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