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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1581) Ивано-Франковская область (408)

 Зеленский назначил Федорива врио главы Ивано-Франковской ОГА

Заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив назначен на должность временно исполняющего обязанности этой же обладминистрации.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №44/2020 от 10 февраля за подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в тексте документа.

По данным местных СМИ, Федорив приступил к исполнению обязанностей главы обладминистрации еще 22 января, когда на то время глава обладминистрации Денис Шмыгаль отбыл в командировку в Киев в ожидании назначения на новую должность.

Федорив, 1977 г.р., занимал различные должности в Ивано-Франковской обладминистрации с 2001 года, а заместителем главы обладминистрации стал в ноябре 2018 года.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада уволила Шмыгаля с поста главы Ивано-Франковской обладминистрации и назначила его вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он заменил на должности Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174903
 
 
 Топ комментарии
 
Вава, нове поганяло тобі дали люди - засцяка.
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Вот и замазал может быть хорошего человека в зеленое гавно(((
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Ну что, когда жидов будем начинать мочить? Пора бы уже!
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Вава, нове поганяло тобі дали люди - засцяка.
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Это из-за напяленного броника в Папских покоях? Ну, что тут сказать... заслужил Зеля. Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 3535
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То не бронежелет был на нем, а экзоскелет.😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
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вважаєте таким, таке "вічно плавуче"? обіймав різні посади в Івано-Франківській обладміністрації з 2001 року Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174903
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Ну что, когда жидов будем начинать мочить? Пора бы уже!
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тебе придурка замочити потрібно було ще не народившись!
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он украинцев принципиально не назначает..., да?
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И шо?? Ну назначил...оно уже несколько сотен всякого разного гавна назначило.....толку то нет...и главное не будет....
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згинь паскуда з своїм кондомом, так само як і зелена чума!
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квартет Крилова...?! як може так і лабає на клавішних
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А петики уже успели обосрать начало ветки Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 7752
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Ну а ты как обычно серанул в конце...жиденьким.... Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 6575
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Вот честно скажи: если бы ты пребывал в Самом Безопасном Месте В Мире, ты бы бронежилетку надел? Если шо, то я бы- нет.
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Я считал- Ватикан. По крайней мере, в последние лет сто.
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Осел оманский считает себя более значимой фигурой в этом мире ...нежели Папа Римский...и потому нацепил на себя бронежилет....
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В том и дело! Иначе- не расценить! Кто ж ему такое присоветовал?! Богдан вроде как уже не шепчет, на ушко.
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Скажи честно, как это поможет Федориву на его должности?
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А ему что то....или кто то должен помогать?? Он что тупой?? Именно по этом признаку оманский осел делает назначения...??
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Надо присмотреться. Обычно, протеже ведут себя так, как их патроны. То есть: у Федорива непременно появится бронежилетка, как предмет ежедневного гардероба. Скорее всего- даже не одна.
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Ну, это- легко. Вон, ниже фотка. Видал, какие там маникюрщицы! Почему бы не помочь ей стать мамой??? А он, соответственно- папой.
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Ну і чьо?! Це вже точно перемога?! Вава, як би ти знав, як ти мені осто*здів! Лєнка, забери свого нєлоха ! Я ващє цирк нє люблю, а якщо це прєдставлєніє з лисими та юзіками затягуєцця, то я можу заплатити гімновозу, шоб він вас вивіз до найблищого гімнозвалища ! )
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На сайте миськой рады Ивано_Франнковска...в слове "миньетщица"...сделано много ошибок.... Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 4059
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Таварсчи з https://censor.net.ua/ немає в Івано-Франківській ОДА "на Федорова Виталия Васильевича",Источник: https://censor.net.ua/n3174903, Федорів і на англійській писатиметься Федорів
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