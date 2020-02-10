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 Политика Украины
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 Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко

Договоренности по очередному обмену удерживаемыми лицами на Донбассе могут быть заключены в течение месяца или двух.

Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ передала на утверждение представителям крымских татар список для обмена пленными с РФ, - Джемилев

Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3174902
 
 
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Не підгорай виборець потєрпєвшого, Порох звільнив набагато більше людей з полону і при цьому не здав інтереси держави.
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удерживаемыми или пленными, или какая разнца?
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А ще у цьому, чи наступному році на Землю впаде метеорит.
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та не звизди вже! не від тебе це залежить!
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Страшно навіть уявити до чого зебіли договоряться з )(уйлом!
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РФ заявила що обмінів не буде, поки Україна законодавчо не виправдає тих кого вже відпустила- беркутівців, харківських підривників...
Отже... Виправдали?
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будет/-любимое слово слуг народа Коломойского.
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а о чем тогда в нормандском формате договаривались? только об отводе наших войск?
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Весь нужный Х@йлу фонд отдали. На кого теперь менять? На воду в Мрык?
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На любого друзя мертвячука..подельника петрусыка..
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Не підгорай виборець потєрпєвшого, Порох звільнив набагато більше людей з полону і при цьому не здав інтереси держави.
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А-а-а.."еліта" - проти..такий важливий переговорщік..а на рахунок здачі інтересів, то велике питання..до речі,на носі річниця здачі Дебальцево..
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То окрема тема, не треба маніпуляцій інфою..може ще нагадати як військовий геній мужеложенко звездів про вщент зруйнований залізничний вузол цього міста..такий мужній чувачина був..як не котел, то склади..та дуже незамінний..патріот із партії ригів..
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Хомчак - солдат..порівняння недоречне..
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Не здачі, а захоплення РФ в результаті прямого введення армії. Ти ж просто відмазуєш кацапів.
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Куясобі..ти такі пред'яви тещі своїй закидуй..Логвіно хто тупо здав..? Якщо ти тупіздень, то тебе і смаркач відгупає..
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Ах-ах-ах! Ти обороняв Логвіново, а тебе примусили покинути позиції?
Слиш, Fobos, а хто окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі?
А ну ж, скажи.
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Гопота, розкажи про Логвіно Бутусову..він цю тему не погано вивчив..і волав у свій час про зраду..але не чули його..і залиш свої дитячі питання про "хто напав" бабусям на лявці..********* напала, якщо ти не у курсі..це такий конгломерат різного гімна на північний схід..
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Відповідай коротко і ясно, таке враження наче ти лайна у рот набрав і пережовуєш.
Повторюю запитання.
Fobos, хто окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі?
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Ти програма..? Не зна що таке *********..?
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просто к размышлению:
Уже пол года нет сообщений об испытаниях новых вооружений Украины.

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Президенту мира оружие ни к чему.Ему и армия на не нужна.
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Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко

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тільки не обмінюйте донецьких таксистів та "патріотично" налаштованих рецидивістів. Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3290
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удерживаемыми или пленными, или какая разнца?
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может и будет...но вот списки...
те, военнопленные, что годами маются и рискуют жизнью и здоровьем каждую минуту что-то не попадают в эти списки... хотя минимум 30-40 чел установлено где и их имена передали бывшие пленные, только что освобожденные...
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нехай Дристайкін себе поміняє, які його досягнення у зовнішній політиці з 2019?) рашка повернулася у ПАРЕ, фалтсифікації що літак сам впав в Ірані, візит ЗЕ в Оман без дипвідносин і т.д.
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