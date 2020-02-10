 На связи с подозреваемыми по делу Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ, - Антон Геращенко

Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - заявил Геращенко.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Цензор, так в связи или на связи? Пишите верно, ничего не понятно...))))
Главное - есть же суровые неопровержимые доказательства, шоб продолжать мариновать "подозреваемых".
А на чем, кстати, основываются подозрения, кроме пресс-конференции ЗЕлюпы и Авакова с Рябошапкой?
весь список тут: 10.02.2020 16:32
Зебилы будут хлопать стоя.
Я на край света, уйду с тобой..."©
А это подал сладенький голосочек самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко, произведённый из советников в заместители министра за особый талант тщательно вылизывать, наглядно продемонстрированный на тарелке в ресторане, который регулярно делает Авакова щасливым, удовлетворённым и довольным.
Після повернення відразу почались арешти учасників АТО і волонтерів!!
у цієї "суспільно резонансної" справи я не бачу суспільно резонансних мотивів
а от особисті цілком могли бути
і Притула тут підозрюваний набер ван
Мирослава Гонгадзе.