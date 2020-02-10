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 На связи с подозреваемыми по делу Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ, - Антон Геращенко

На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - заявил Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко. ВИДЕО

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте: Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца

Источник: https://censor.net.ua/n3174901
 
 
 Топ комментарии
 
Давным-давно пора самого Антоху проверить ,сдаётся мне там уже пробы ставить негде !!! На связи с подозреваемыми по делу Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3447
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Отличный повод причесать СБУ в стиле Овоща!
Зебилы будут хлопать стоя.
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а антоха не жылает проверить,для начего его шеф аваков в италию "потерпевшего" сопровождал? На связи с подозреваемыми по делу Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2151
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Давным-давно пора самого Антоху проверить ,сдаётся мне там уже пробы ставить негде !!! На связи с подозреваемыми по делу Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3447
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Думаю, від СБУ буде "отвєтка". Питання лише в часі.
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На зоне Антонина будет тарелки за всеми зеками вылизывать. Опыт есть.
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На Антоху сегодня не гони, у него Днюха! На зв'язки з підозрюваними у справі Шеремета перевіряють понад 10 співробітників СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1953
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На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3174901

Цензор, так в связи или на связи? Пишите верно, ничего не понятно...))))
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Говорят что Шеремет работал на ФСБ,наверное Кремль дал задание Президенту Украины,найти виновников ликвидации их агента,в среде СБУ?
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Назовите фамилии героев, убивших агента ФСБ.
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щелепні пекельні борошна .... Читайте українську версію, бо тут все вірно:"На зв'язки з підозрюваними ... перевіряють більше десяти співробітників Служби безпеки України. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174901"
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Через них выйдут на более "крупную рыбу".
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Это сказано не для народа - бо народ мусорам по делу Шеремета не поверил и не поверит. Это сказано, чтоб ещё больше лапши на уши зе навешать, запутать и охмурить окончательно.
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а антоха не жылает проверить,для начего его шеф аваков в италию "потерпевшего" сопровождал? На связи с подозреваемыми по делу Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2151
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потєрпєвший блудить між двома папами - Римським і Дніпровським
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Антон Геращь Панса верный слуга Дон Арсена Харьковского. 😉
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лизоблюд він затятий, а не панса кондома рюкзака!
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И не только лизоблюд, он ещё и жополиз, а так же тарелковылизыватель знатный.
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Да проверяйте уже всю Украину. 37 миллионов точно быстро не проверить.
Главное - есть же суровые неопровержимые доказательства, шоб продолжать мариновать "подозреваемых".
А на чем, кстати, основываются подозрения, кроме пресс-конференции ЗЕлюпы и Авакова с Рябошапкой?
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ви відстали від останніх трендів, сьогодні наше вЗе! , отримав 107 синонім ПОТЕРПІЛИЙ... На зв'язки з підозрюваними у справі Шеремета перевіряють понад 10 співробітників СБУ, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4244
весь список тут: 10.02.2020 16:32
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Отличный повод причесать СБУ в стиле Овоща!
Зебилы будут хлопать стоя.
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Что означает "далекое от дружеского общение" и "более чем дружеские отношения"? Бредит Антонин.
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послушайте записи их разговоров, они в общественном доступе.
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Того кто консультировал по телефону рецидивиста Бучу - поймать первого и допросить под пытками. Сдаст всю контору.
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чи тих тягагають співробітників СБУ які викрили жіночу натуру Антоші Геращенко ?
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чистка кадрів від зайвих українців.
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перевіряються ким і чим?! якщо лизоблюдством, то антоніна тут професіанал!
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Агент Антонина уверенно задвинула своим торсом и Зеновия и Шкиряка.
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А що на це скаже найвеличніший потєрпєвшій всесвіту?
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СБУ -скопище агентов ФСБ.Рассадник запоребрикового короновируса.Причём распространяется испарениями мочи и кала
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підкилимна гризня і поділ сфер впливу між аваком і баканом приведе до отставка авака... авак не розуміє, що він для зелені банкнота для конвертації..., яку проконвертують в потрібний час в більш прогнозовану банкноту....
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О, єто уже интереснее, уже живее...круг подозреваемих расширяется, по давнему сценарию троцкисткого заговора.Скоро будет обнаружена связь с масонами и парагвайской разведкой.Как би и Геращенко там не прилип, уж больно активен...Может следи заметает?
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"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
А это подал сладенький голосочек самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко, произведённый из советников в заместители министра за особый талант тщательно вылизывать, наглядно продемонстрированный на тарелке в ресторане, который регулярно делает Авакова щасливым, удовлетворённым и довольным.
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Ага, запахло жаренным для Антохи- сразу туману понапускать. Там мол СБУ руководило, это же не просто мы обделались со следствием, а такие силы против нас!
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Дауни, а Олену Притулу, котра, до речі, окрім Шеремета ще й коханкою Гонгадзе була, перевірити ніхто не додумався?
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щось не дуже віриться у "не додумався", це не біном Ньютона
у цієї "суспільно резонансної" справи я не бачу суспільно резонансних мотивів
а от особисті цілком могли бути
і Притула тут підозрюваний набер ван
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;... Это была одна из них… Я не могу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Георгия убили из-за Алены. Возможно, эта связь была одним из факторов, но не была причиной…;
Мирослава Гонгадзе.
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СБУ нехай перевірить Антошку, як він нажив за останні п'ять років пару квартир і оформив їх на близьких родичів! Але якщо Зеленський возить чорта Авакова до папи Римського , то значить йому такі розклади подобаються.
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