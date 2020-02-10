 Правительство будет продолжать поддерживать политику низкой и стабильной инфляции, - Милованов

Как пишет в Facebook министр экономики Тимофей Милованов, такая динамика "стала возможной благодаря слаженным и последовательным действиям правительства и НБУ, в том числе и в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности", передает Цензор.НЕТ.
В частности, благодаря борьбе с нелегальной продажей горючего цены на топливо и масла в январе 2020 года были на 6,1% ниже, чем год назад. "Также усилия правительства по снижению цен на услуги ЖКХ привели к тому, что цены за этой группой были на 2,8% ниже, чем в прошлом году, а по газу - на 21,1%.
Низкая и контролируемая инфляция - это залог экономического роста в долгосрочном периоде условие для низких номинальных и реальных процентных ставок. В экономической истории почти нет примеров устойчивого экономического роста высокими темпами в условиях значительной инфляции. Именно поэтому правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимой предпосылки для экономического роста.
При этом, пока инфляция опустилась ниже целевого диапазона инфляции НБУ и дает все основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это будет создавать дополнительные стимулы для ускорения экономического роста уже в этом году и будет поддерживать инициативы правительства, в частности для программ поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий, восстановление ипотечного кредитования, запуска большого строительства и тому подобное", - считает министр.
Тогда при растущих ценах и коммуналке, инфляция будет уменьшаться.
А люди, навіть без економічної освіти, ті що вчились в школі знають, що інфляція це не відношення одієї валюти до іншої, а вартість основних товарів у національній валюті!
Правоохоронним органам спростили доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Мова про доступ до інформації про транзакції та рахунки юридичних, фізичних осіб-підприємців та звичайних фізичних осіб.
Таким чином, починаючи з лютого 2020 року, низка державних органів за письмовим запитом і без рішення суду зможе отримувати доступ до інформації про операції за рахунками, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.
При цьому фізична особа, ФОП, чи юридична особа не знатимуть про те, що певний правоохоронець отримав доступ до інформації про її рахунки, транзакції і партнерів, оскільки банки не зобов'язані повідомляти про це.
Раніше правоохоронці мали право запитувати лише інформацію про наявність у конкретної юридичної особи чи ФОПа банківського рахунку.
Однак з лютого 2020 року перелік державних органів, які отримали спрощений доступ до банківської таємниці збільшився. Окрім того, вони можуть запитати і інформацію про рахунки, транзакції та контрагентів фізичних осіб. Однак інформація про рахунки і транзакції фізичних осіб може бути надана лише на підставі справи про можливе набуття у власність активів, отриманих корупційним шляхом.
Спрощений доступ до банківської таємниці було надано законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", який було прийнято Верховною радою 31 жовтня 2020 року.
Цим законом були внесені зміни до закону "Про банки та банківські діяльність", а саме в статтю 62, яка регламентує порядок розкриття банківської таємниці.
Однак, варто вказати, що кожен окремий державний орган отримав різний рівень доступу до банківської таємниці.
Які органи знатимуть про наші рахунки без рішення суду?
Інформація, що містить банківську таємницю, за письмовим запитом надаватиметься: Прокуратурі, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Нацполіції, НАБУ, Антимонопольному комітету України.
В даному випадку мова йде лише про операції за рахунками конкретної юрособи чи фізичної особи-підприємця і за конкретний проміжок часу.... https://antikor.com.ua/articles/358077-pravoohorontsi_otrimali_dostup_do_bankivsjkih_rahunkiv_ukrajintsiv
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