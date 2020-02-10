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Все про:инфляция (784) Кабмин (11591) Милованов Тимофей (156)

 Правительство будет продолжать поддерживать политику низкой и стабильной инфляции, - Милованов

В январе 2020 года потребительская инфляция замедлилась до рекордного значения - в годовом исчислении (к январю 2019 года) до 3,2% и за месяц составила 0,2%.

Как пишет в Facebook министр экономики Тимофей Милованов, такая динамика "стала возможной благодаря слаженным и последовательным действиям правительства и НБУ, в том числе и в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности", передает Цензор.НЕТ.

В частности, благодаря борьбе с нелегальной продажей горючего цены на топливо и масла в январе 2020 года были на 6,1% ниже, чем год назад. "Также усилия правительства по снижению цен на услуги ЖКХ привели к тому, что цены за этой группой были на 2,8% ниже, чем в прошлом году, а по газу - на 21,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замедление инфляции в Украине в 2019 году оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах, - НБУ

Низкая и контролируемая инфляция - это залог экономического роста в долгосрочном периоде условие для низких номинальных и реальных процентных ставок. В экономической истории почти нет примеров устойчивого экономического роста высокими темпами в условиях значительной инфляции. Именно поэтому правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимой предпосылки для экономического роста.

При этом, пока инфляция опустилась ниже целевого диапазона инфляции НБУ и дает все основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это будет создавать дополнительные стимулы для ускорения экономического роста уже в этом году и будет поддерживать инициативы правительства, в частности для программ поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий, восстановление ипотечного кредитования, запуска большого строительства и тому подобное", - считает министр.

Правительство будет продолжать поддерживать политику низкой и стабильной инфляции, - Милованов 01

Также читайте: Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3174898
 
 
 Топ комментарии
 
Главное правильно считать (Дубилет в курсе на шо надо умножать и делить).

Тогда при растущих ценах и коммуналке, инфляция будет уменьшаться.
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Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень, - прем'єр-міністр Гончарук!

Правительство будет продолжать поддерживать политику низкой и стабильной инфляции, - Милованов - Цензор.НЕТ 5510
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Главное правильно считать (Дубилет в курсе на шо надо умножать и делить).

Тогда при растущих ценах и коммуналке, инфляция будет уменьшаться.
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При низькій і стабільні інфляції доходи теж будуть низькі, але не факт, що стабільні. Щодо росту цін - Ви праві. При стагнуючій економіці навіть низький рівень доходів можна забезпечити лише збільшенням ціни на товари, бо обіг товарів не збільшуються.
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Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень, - прем'єр-міністр Гончарук!

Правительство будет продолжать поддерживать политику низкой и стабильной инфляции, - Милованов - Цензор.НЕТ 5510
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Это он посчитал количество самогона. 3-литровка стоит 200 гривен. Итого: 20 трехлитровок. По два литра в сутки. Должно хватить, если без сигарет и закуски.
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блін, ти споживаєш палива більше, ніж корабель, на якому ти ходиш
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Так я ж и количество экипажа посчитал, которые способны. Итого- нас четверо! Три поляка и я. По 0,5 в сутки, на человека. Как раз- норм! Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції, - Милованов - Цензор.НЕТ 6601
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немного по-стабильному написано... то на 3% ниже, се на 6% ниже... а насколько % доллар и цены на нефть и газ были также ниже, чем год назад? а на европейских рынках?... при чем тут успехи в борьбе?...
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Успех в самом освещении процесса оговаривания достижения результата. Где-то так . Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції, - Милованов - Цензор.НЕТ 9594 А по простому -- тупой пиар без намека на объективность.
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Це меседж для тих хто рахує 100-36-1/4=73!
А люди, навіть без економічної освіти, ті що вчились в школі знають, що інфляція це не відношення одієї валюти до іншої, а вартість основних товарів у національній валюті!


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P/S Вірніше зростання вартості по відношенюдо доходів громадян...
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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...Если вам говорят: «Моё богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим?»...
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Не будь Милованов дебилом ,он бы знал ,что инфляция в Украине сейчас низкая потому что люди просто-напросто не имеют денег и поднимать цены бесполезно ... Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції, - Милованов - Цензор.НЕТ 4408
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Я бы на волне этого ажиотажа разрешил бы ввозить только электромобили. И так на улицах дышать нечем.
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Електрокар в десятки разів дорожче від тих потриманих "євроблях" навколо яких було стільки лайна! Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції, - Милованов - Цензор.НЕТ 8949
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Соросята,вы инфляцию с дефляцией не перепутали?
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Вчера вечером, вот тут, при упоминании этих деятелей- Милованова и Дубилета(кстати- первого, называли Миклованом, а у второго хвамилия такая, что и кликухи не надо), посетители предлагали варианты: первого- сократить на голову, второго- выбросить с крыши Кабмина, ещё были предложения- утопить, даже было измерено расстояние до Днепра, в метрах. Была и экзотика: забить черенками от лопат. С этими мыслями я переспал... Проснулся... И пришел к выводу: хорошие предложения! И- актуальные и своевременные. А то ведь- поздно будет... Кстати, а Гончаруку желали шею сломать, при катании на самокате. Тоже- неплохая идея. И тоже- своевременная!
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будет/самое популярное слово в обращениях слуг народа Коломойского к украинцам.
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А как красиво звучит: низкая и стабильная инфляция. А какой угол падения? И где конечный пункт? Дефолт?
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...Правоохоронці отримали доступ до банківських рахунків українцівЗ лютого низка державних органів отримала доступ до інформації про рахунки юридичних та фізичних осіб без рішення суду. При цьому банки не повідомлятимуть власника рахунків про те, що його грошима, або контрагентами цікавилися правоохоронні органи.
Правоохоронним органам спростили доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Мова про доступ до інформації про транзакції та рахунки юридичних, фізичних осіб-підприємців та звичайних фізичних осіб.
Таким чином, починаючи з лютого 2020 року, низка державних органів за письмовим запитом і без рішення суду зможе отримувати доступ до інформації про операції за рахунками, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.
При цьому фізична особа, ФОП, чи юридична особа не знатимуть про те, що певний правоохоронець отримав доступ до інформації про її рахунки, транзакції і партнерів, оскільки банки не зобов'язані повідомляти про це.
Раніше правоохоронці мали право запитувати лише інформацію про наявність у конкретної юридичної особи чи ФОПа банківського рахунку.
Однак з лютого 2020 року перелік державних органів, які отримали спрощений доступ до банківської таємниці збільшився. Окрім того, вони можуть запитати і інформацію про рахунки, транзакції та контрагентів фізичних осіб. Однак інформація про рахунки і транзакції фізичних осіб може бути надана лише на підставі справи про можливе набуття у власність активів, отриманих корупційним шляхом.
Спрощений доступ до банківської таємниці було надано законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", який було прийнято Верховною радою 31 жовтня 2020 року.
Цим законом були внесені зміни до закону "Про банки та банківські діяльність", а саме в статтю 62, яка регламентує порядок розкриття банківської таємниці.
Однак, варто вказати, що кожен окремий державний орган отримав різний рівень доступу до банківської таємниці.
Які органи знатимуть про наші рахунки без рішення суду?
Інформація, що містить банківську таємницю, за письмовим запитом надаватиметься: Прокуратурі, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Нацполіції, НАБУ, Антимонопольному комітету України.
В даному випадку мова йде лише про операції за рахунками конкретної юрособи чи фізичної особи-підприємця і за конкретний проміжок часу.... https://antikor.com.ua/articles/358077-pravoohorontsi_otrimali_dostup_do_bankivsjkih_rahunkiv_ukrajintsiv
...
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...бакалія в 2020 році дорожчатиме не менше, ніж на рівень інфляції або на 0,5% на місяць, а хліб - вище за інфляцію в 1,5-2 рази, або на 0,8-1% щомісяця, перш за все, це стосується преміальних сортів, здоби і кондитерських виробів.
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короче - доллар и еврик поползут вверх , а зарплаты вниз , да ?
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рахуй не долар і єврик а відношення своєї ЗП до вартості товарів...
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Пенсионерам стали выдавать новенькие сотки. Пошла печать!
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