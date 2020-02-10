 Правоохранители провели обыски в Николаевской ОГА в связи с делом о незаконном завладении землей, - офис Генпрокурора



Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Провели обыски ... в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га", - говорится в сообщении.

Как установила кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры, должностные лица ОГА в 2015 году, принимая якобы спорное распоряжение о водных объектов общегосударственного значения, "вышли за пределы своих полномочий".

По данным прокуратуры, должностные лица признали недействительным соответствующий договор аренды.

"Следует отметить, что распоряжение такими земельными участками отнесены к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины", - уточнили в ведомстве.

Обыски проводили правоохранители из Офиса генпрокурора совместно с Национальной полицией и Службой безопасности. Целью следственных действий указали "выявление и фиксацию сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления".

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