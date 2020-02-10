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 В Ривном предотвращено заказное убийство активиста, выступавшего против нелегальной добычи янтаря, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство представителя одной из общественных организаций, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ривне подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который мешал злоумышленнику наладить нелегальную добычу янтаря и вырубку леса. К теневому бизнесу фигурант планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления.

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В Ривном предотвращено заказное убийство активиста, выступавшего против нелегальной добычи янтаря, - СБУ 01

Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета "киллера" перед организатором преступления. Задержанному осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Ривном предотвращено заказное убийство активиста, выступавшего против нелегальной добычи янтаря, - СБУ 02

Также смотрите: Студентка-иностранка за $4,3 тыс. "заказала" бывшего мужа, его должны были убить за рубежом, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Ривном предотвращено заказное убийство активиста, выступавшего против нелегальной добычи янтаря, - СБУ 03

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3174894
 
 
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а що, в Рівному, і далі продовжують незаконно добувати бурштин? ніби ж призедент казав, що всьо побороли....
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Крышу поменяли и возглавили. Вот и вся "борьба".
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Президент казав що контрабанду на митницях до кінця минулого року буде подолано...
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так що, і контарабанду, також не побороли? от віслюк тріпло
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А як же *********? Він же ніби відкупився. Невже його посадили??
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РПГ? Видать под самоубийство замаскировать хотели.
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По 1+1 недавно показали собственное исследование по сливочному маслу в украинских магазинах - оказалось сливочного масла в магазинах нет - всё фальсификат. Обыски на 1+1 с этим связаны тоже, поэтому не гони напраслину - масло в таких масштабах начали фальсифицировать именно при потрохе.
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Это написано для восьмипроцентных, то бишь чем глупее написано, тем для восьмипроцентных понятней.
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Ты посмотри как тебя рвет от Президента Порошенко))) Оманского осла любиш за сдачу Украины?
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Ты хоть и из 73%, но не поймешь, не для зебильного ума эта картинка и не для тех, чей IQ соизмерим с размером обуви
У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ - Цензор.НЕТ 9449
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Если это правда, что верится с трудом, то СБУ плюс.
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нелегальной добычи янтаря/Это раньше прокурору-самоучке Луценко янтарная мафия Розенблата была не по зубам .-"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА. А прокурору Рябошапке с образованием университета Соломона посадить Розенблата с янтарной мафией -да элементарно.Здесь какая то ошибка.
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Ще добувають, хто кришує?! Хоча про що я, ********** змінили на **********!
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Контороль у мусарні на чолі з *рюкзаковим * ! У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ - Цензор.НЕТ 748+ кримінал
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Какой янтарь? То ж при барыге копали, а щас вроде не копают уже...
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Чого ж доблесна Рівненська СБУ не запобігла вбивству активіста Сашка Білого?
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ТАКАКОПАЛЬНІ БУРШТИНУ ЗАКРИЛИ ХОЧ ЯКІСЬ !!!???
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